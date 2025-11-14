Экспресс-тур по знаковым локациям Самарканда в мини-группе
Побывать на фабрике шёлковой бумаги, попробовать плов и осмотреть ансамбль мавзолеев Шахи-Зинда
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00 (рейс SU1984)
«Тур завершится посещением могилы святого Даниила, фабрики шёлковой бумаги «Мерос» и современного комплекса «Silk Road», где прошлое встречается с настоящим»
14 ноя в 06:00
21 ноя в 06:00
$550 за человека
В Узбекистан с гидом-историком: Самарканд и Бухара, мастер-класс, посещение фабрик и винзавода
Приготовить самаркандский плов, увидеть, как делают шёлковую бумагу, и погрузиться в культуру
Начало: Аэропорт Самарканда, время по договорённости
«А ещё посетим фабрику шёлковых ковров и увидим, как создаются настоящие шедевры»
8 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
$1200 за человека
-
30%
Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне
Поучиться готовить плов, исследовать Ташкент, Бухару и Самарканд, заглянуть на ковровую фабрику
Начало: Аэропорт Самарканда, 7:00
«Завершим день на фабрике шёлковых ковров, где мастера вручную создают изделия с многолетней гарантией качества»
1 янв в 07:00
6 янв в 07:00
94 920 ₽
135 600 ₽ за человека
