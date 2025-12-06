-
Насыщенное путешествие из Самарканда в Бухару (мини-группа)
Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
82 365 ₽
96 900 ₽ за человека
Восточное ожерелье: исследуем сокровища Самарканда, Бухары и Хивы
Узнать, как создают шёлковую бумагу, полюбоваться архитектурой медресе и осмотреть крепости
Начало: Аэропорт Самарканда / место вашего проживания в го...
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
$850 за человека
Классика Узбекистана в мини-группе: главные места, мастер-класс и ночь в юрте в пустыне
Поучиться готовить плов, исследовать Ташкент, Бухару и Самарканд, заглянуть на ковровую фабрику
Начало: Аэропорт Самарканда, 7:00
2 янв в 07:00
3 янв в 07:00
94 920 ₽ за человека
