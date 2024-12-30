За неделю мы успеем осмотреть достопримечательности Самарканда, Бухары и Хивы, побывать в гостях у
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки).
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000 должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Самарканде — Arba 3* / Jahon Palace 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3* / Nostalgia Boutique 3* или аналогичные; в Хиве — Shokh Jahon Hotel 3*/ Silk Road 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Подселение не предусмотрено.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com, ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, а также обеды и ужины во 2 и 3 дни. Во время праздничного ужина алкоголь и прохладительные напитки так же включены. Также попробуем узбекский плов и манты. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Связь и интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Свободное время в Самарканде
Привет, Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду или просто отдохнуть после перелёта.
Знаковые локации Самарканда, встреча Нового года
После завтрака посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, мавзолей Гур-Эмир. Последний является усыпальницей тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя династии Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека. Пообедаем в национальном доме, где продегустируем самаркандский плов. Его основная особенность заключается в том, что при приготовлении массу не перемешивают, а готовят блюдо слоями. А ещё считается, что светлый самаркандский плов — самый диетический.
Вечером готовимся ко встрече Нового года! Вы проведёте новогоднюю ночь в ресторане, где предусмотрена праздничная программа. Начинается мероприятие в 22:00.
Переезд в Бухару
Прогуляемся по украшенному Самарканду, пообедаем в гостях у местных жителей мантами, а затем поедем в Бухару — город, через который проходил Великий шёлковый путь.
По прибытии разместимся в отеле. Ужинать будем в национальном доме «Лязиз Хаус», где попробуем бухарский плов.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Отправляемся знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Также вас ждут Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги, а ещё обязательно пройдёмся по торговому кварталу 16 века, где находятся мастерские народных ремёсел.
Бухара - Хива
Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.
По приезде в Хиву разместимся в отеле. Далее — свободное время. У вас будет возможность закупиться сувенирами, а также изучить исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.
Погружение в колорит Хивы
После завтрака отправимся осматривать Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда, персидского поэта. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.
Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в 19 веке, на строительство которого ушло 8 лет. И ещё осмотрим крепость Куня-Арк.
Окончание тура
Позавтракав, выезжаем в Ургенч, откуда вы полетите домой. До новых встреч и счастливых новогодних праздников!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 040
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и ужины во 2 и 3 дни
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Шоу-программа в новогоднюю ночь (алкоголь и прохладительные напитки включены)
- Минеральная вода
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Самарканда и обратно из Ургенча
- Остальное питание
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Страховка на сумму от $30 000
- Доплата за 1-местное размещение - $146
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $50 за сутки
- 2-местный номер - $60 за сутки