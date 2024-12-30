7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
30 дек в 10:00
$1 040 за человека
4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
30 дек в 16:00
3 янв в 16:00
$990 за человека
5 дней
2 сердца Узбекистана: Самарканд и Бухара. Увидеть всё самое главное
Побродить по восточному базару, побывать в древней обсерватории и посетить резиденцию эмира
Начало: Аэропорт Самарканда, точное время встречи зависит ...
2 ноя в 10:00
9 ноя в 10:00
$440 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Крепость Арк»
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