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1 чел. По популярности На автобусе 4 дня По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -... «Если верить поговорке «как Новый год встретишь, так и проведёшь», ваш 2025 будет солнечным, тёплым и весёлым, наполненным яркими впечатлениями, вкусной едой и хорошими людьми» $ 990 за человека 7 дней Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше... «Новый год встретим весело в ресторане с шоу-программой» $ 1 040 за человека 7 дней На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве Увидеть крепость Арк и мастерские народных ремёсел, исследовать Ичан-Кала Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше... «Гул новогодних фейерверков уже стих, но праздничные выходные остались в запасе — время ехать в солнечный и гостеприимный Узбекистан» $ 715 за человека Все туры Самарканда

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Новогодние 2025»

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