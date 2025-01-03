4 дня
По страницам новогодней сказки: встречаем 2025 год в Самарканде
Погулять по Бухаре, увидеть некрополь Шахи-Зинда и отведать местную кухню
Начало: Аэропорт Самарканда, рекомендуемое время прилёта -...
«Если верить поговорке «как Новый год встретишь, так и проведёшь», ваш 2025 будет солнечным, тёплым и весёлым, наполненным яркими впечатлениями, вкусной едой и хорошими людьми»
$990 за человека
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Новый год встретим весело в ресторане с шоу-программой»
$1 040 за человека
7 дней
На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Увидеть крепость Арк и мастерские народных ремёсел, исследовать Ичан-Кала
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
«Гул новогодних фейерверков уже стих, но праздничные выходные остались в запасе — время ехать в солнечный и гостеприимный Узбекистан»
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
$715 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Новогодние 2025»
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