Насладиться танцевальным шоу, побывать в древней обсерватории и посетить «Вечный Город»
Услышим удивительные истории архитектурных шедевров, прогуляемся по шумным торговым рядам восточных базаров, побываем в необычном дворце Ситораи Мохи-Хоса и увидим уникальный мавзолей Саманидов.
Вас ждут гастрономические открытия, интересные экскурсии и комфортабельное проживание в национальных домах.
окт
окт
окт
окт
ноя
ноя
ноя
даты
Описание
Организационные детали
Карты «Мир» в Узбекистане не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.
Рекомендуем комфортные рейсы Узбекских авиалиний в Самарканд из Москвы (09:40-15:40) и Санкт-Петербурга (10:20-17:10). Возвращение из Бухары в Москву (05:10-07:20) и в Санкт-Петербург (05:40-08:50). Стоимость от 40000₽ из Москвы и от 37000₽ из СПб. Выписываем билеты сами – мы являемся субагентом Узбекских авиалиний.
Программа тура по дням
Прибытие в Самарканд, заселение и свободное время
Встретим вас в аэропорту Самарканда во второй половине дня и доставим в отель. Затем вы сможете самостоятельно прогуляться по ночному городу и насладиться местной едой — мы подскажем лучшие места.
Прогулка по Самарканду и обесрватория Улугбека
В 09:00 начнём гулять по старинному городу — настоящему музею под открытым небом. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур, прогуляетесь по площади Регистан — сердцу города.
Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым 14 века с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии.
На обед заглянем в «Центр плова» и попробуем самаркандскую версию национального блюда. Дальше на микроавтобусе доберёмся до обсерватории Улугбека 15 века на холме Кухак. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений.
Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.
Ужинать пойдём в этнопарк «Вечный Город» (за свой счёт), где воссозданы атмосфера и архитектура древних восточных городов.
Переезд в Бухару и экскурсия: Ляби-хауз, мечеть Магоки-Аттари и медресе Чор-Минор
В 09:50 сядем на скоростной поезд и в 11:23 прибудем в пригород Бухары — Каган. После заселения в гостиницу в Бухаре пообедаем в национальном доме «Оши Софи» и попробуем бухарский вариант плова. Он считается самым диетическим.
Во время пешей экскурсии побываем в комплексе Ляби-хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки.
Вы увидите мечеть Магоки-Аттари 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича. Полюбуемся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Здание состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется.
Поужинать советуем в ресторане «Старая Бухара» (за свой счёт).
Крепость Арк, мавзолей Саманидов, дворец Ситораи Мохи-Хоса и танцевальное шоу
Позавтракаем и в 9:00 отправимся гулять. Мы побываем в торговых куполах, где с 17 века местные и иностранные купцы выставляли на продажу специи, ткани и посуду, здесь располагались валютные биржи и менялись деньги. Торговля продолжается и сейчас.
Полюбуемся медресе Улугбека и Абдулазиззхана, увидим Калян — главную пятничную мечеть в Бухаре, и рассмотрим неприступные стены крепости Арк.
Дойдём до мавзолея Саманидов. Это самый древний памятник исламской архитектуры в Средней Азии, построенный из жжёного кирпича. Здание имеет квадратную форму и необычную крытую конструкцию — это запрещено в исламе, поэтому второго такого мавзолея не найти.
Пообедать советуем в Караван-сарае или в кафе на крыше, откуда открывается эффектный вид. После трапезы поедем в резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи Мохи-Хоса. Особенность дворца в причудливом сочетании восточных и европейских традиций, умело сплетённых архитекторами в единый ансамбль.
Экскурсия в дворец займёт около 2,5 часов. По возвращении в Бухару у вас будет время на самостоятельную прогулку и покупку сувениров. Вечером вас ждёт вкуснейший ужин с национальным танцевальным шоу в медресе Нодир-Диван-Беги.
Отъезд
Рано утром доставим вас в аэропорт Бухары. Самолёты в Москву Узбекскими авиалиниями улетают в 05:10 с прибытием в аэропорт Домодедово в 07:20; в Санкт-Петербург — в 05:40 с прибытием в Пулково в 08:50.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Самарканда, после обедаЗавершение: Аэропорт Бухары, раннее утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.