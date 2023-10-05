В 09:00 начнём гулять по старинному городу — настоящему музею под открытым небом. Вы увидите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур, прогуляетесь по площади Регистан — сердцу города.

Следующая точка маршрута — грандиозная соборная мечеть Биби-Ханым 14 века с небесного цвета куполом, носящая титул самой большой мечети в Средней Азии.

На обед заглянем в «Центр плова» и попробуем самаркандскую версию национального блюда. Дальше на микроавтобусе доберёмся до обсерватории Улугбека 15 века на холме Кухак. От некогда выдающегося трёхэтажного здания остался лишь секстант — инструмент для астрономических измерений.

Прочувствуем характер и дух Самарканда на Сиабском базаре. Пройдём сквозь величественную арку, украшенную мозаикой, и окажемся среди бесконечных торговых рядов в буйстве красок и ароматов. Вдоволь наедимся фруктов, пополним сувенирные запасы и завершим экскурсию.

Ужинать пойдём в этнопарк «Вечный Город» (за свой счёт), где воссозданы атмосфера и архитектура древних восточных городов.