Медресе Шердор – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Медресе Шердор» в Самарканде на русском языке, цены от $505. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
2 отзыва
7 дней
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$699 за человека
Ночь чудес в Самарканде: обзорные экскурсии и новогодняя праздничная программа
3 дня
Ночь чудес в Самарканде: обзорные экскурсии и новогодняя праздничная программа
Попробовать самаркандский плов, научиться лепить манты и встретить Новый год в национальном ресторан
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
7 янв в 13:00
$560 за человека
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
5 дней
Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Увидеть усыпальницу Тамерлана, погулять по торговым рядам и посетить Гиждуван
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
23 авг в 14:00
7 сен в 14:00
$505 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    9 июня 2024
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Были с мужем в туре "Классический Узбекистан" с гидом Евгенией. Благодаря ее энциклопедическим знаниям и любви к своей стране мы влюбились в Узбекистан и узнали очень много интересного. Однозначно рекомендуем этот тур и гида!!!
  • Т
    Татьяна
    15 декабря 2023
    Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
    Узбекистан - красивая страна! Количество архитектурных памятников потрясает! Все мечети, минареты и медресе в прекрасном состоянии. Затейливые узоры везде -
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    на стенах, потолках, колоннах… Двери резные деревянные повсюду. Люди в Узбекистане доброжелательные, всегда готовы помочь. Наш гид Александр хорошо знает историю Узбекистана и других восточных государств и очень интересно рассказывает. Рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Медресе Шердор»

Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
  2. Ночь чудес в Самарканде: обзорные экскурсии и новогодняя праздничная программа
  3. Знакомство с историческими центрами Узбекистана: достопримечательности Самарканда и Бухары
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Сиабский Базар
  2. Площадь Регистан
  3. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в июле 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Медресе Шердор" можно забронировать 3 тура от 505 до 699. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.36 из 5
Туры на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 тура на 2024 год по теме «Медресе Шердор», 2 ⭐ отзыва, цены от $505. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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