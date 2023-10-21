Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры

Полюбоваться Амударьей, погулять по базарам и узнать историю империи Тамерлана

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Восток зовёт! Приглашаем вас отправиться в тур по Узбекистану, чтобы в полной мере ощутить колорит Средней Азии.

В течение недели будем исследовать достопримечательности трёх городов солнечной страны — Самарканда, Бухары и Хивы.

Вы увидите несколько усыпальниц, каждая из которых хранит свою интересную историю, побываете в величественной мечети Биби-Ханым и крепости Арк, которая напоминает огромный песочный замок. В свободное от экскурсий время вы сможете самостоятельно изучать интересные места.
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Из Самарканда в Хиву: путешествие по древним центрам восточной культуры
Ближайшие даты:
21
окт
24
окт
28
окт
31
окт
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Программа тура по дням

1 день

Самостоятельное знакомство с Самаркандом

Добро пожаловать в Узбекистан! Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду или просто отдохнуть после перелёта.

Самостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с СамаркандомСамостоятельное знакомство с Самаркандом
2 день

Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-Зинда

Начинаем исследовать достопримечательности Самарканда вместе. Отправимся в мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов. Затем посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами.

Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.

После насыщенного экскурсионного дня вернёмся в отель.

Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-ЗиндаМавзолей Гур-Эмир, Регистан, Сиабский базар и Шахи-Зинда
3 день

Бухара - древний центр Среднего Востока

Сегодня выезжаем в Бухару — город, через который проходил Великий шёлковый путь.

По прибытии отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Бухара - древний центр Среднего ВостокаБухара - древний центр Среднего ВостокаБухара - древний центр Среднего ВостокаБухара - древний центр Среднего ВостокаБухара - древний центр Среднего Востока
4 день

Мавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательности

Продолжим знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен Боло-Хауз, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Посетим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и гробницу Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама.

Вернёмся в гостиницу.

Мавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательностиМавзолей Саманидов, комплекс Боло-Хауз, крепость Арк и другие достопримечательности
5 день

Дорога в Хиву: пустыня Кызылкум

Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.

По приезде в Хиву пойдём изучать исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.

Заселимся в отель и переночуем.

Дорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня КызылкумДорога в Хиву: пустыня Кызылкум
6 день

Ичан-Кала

Сегодня посвятим день прогулке по Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.

Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет.

Вернёмся в отель.

Ичан-КалаИчан-КалаИчан-КалаИчан-КалаИчан-Кала
7 день

Окончание тура

Наше путешествие по солнечному Узбекистану подошло к концу. Отвезём вас в аэропорт Ургенча. До новых встреч!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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