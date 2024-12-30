5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
85 500₽ за человека
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
30 дек в 10:00
$1 040 за человека
7 дней
На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Увидеть крепость Арк, погулять по торговому кварталу и исследовать Ичан-Кала
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
$715 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ляби-Хауз»
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