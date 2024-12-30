Ляби-Хауз – туры в Самарканде

Найдено 3 тура в категории «Ляби-Хауз» в Самарканде на русском языке, цены от 715 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
На автобусе
5 дней
Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
Остановиться в юрте кочевника, поучиться приготовлению плова и гончарному мастерству
Начало: Аэропорт Самарканда, 16:00
85 500 за человека
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
7 дней
Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Попробовать 2 вида плова, исследовать мавзолеи и увидеть Амударью
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
30 дек в 10:00
$1 040 за человека
На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
7 дней
На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Увидеть крепость Арк, погулять по торговому кварталу и исследовать Ичан-Кала
Начало: Аэропорт Самарканда, время зависит от времени ваше...
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
$715 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ляби-Хауз»

Самые популярные туры этой рубрики в Самарканде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Все оттенки бирюзы и песка: три города Узбекистана, сафари по пустыне с ночёвкой и мастер-классы
  2. Восточный Новый год: праздничное путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
  3. На Рождество в Узбекистан: январское путешествие по Самарканду, Бухаре и Хиве
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
  1. Сиабский Базар
  2. Медресе Кукельдаш
Сколько стоит тур в Самарканде в октябре 2024
Сейчас в Самарканде в категории "Ляби-Хауз" можно забронировать 3 тура от 715 до 85 500.
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