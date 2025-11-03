Экскурсия 3 в 1: однодневное путешествие из Ташкента с посещением Института Солнца (советской гелиостанции), мечети Хазрат Али Бува (священного источника в горах) и семейной винодельни Узумфермер с дегустацией лучших узбекских вин.
Описание экскурсии
Три горные локации • Институт Солнца. Уникальная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая фокусирует лучи в одной точке и создаёт температуру свыше 3000 °C.
Мечеть Хазрат Али Бува — священный комплекс, расположенный в посёлке Кумышкан Паркентского района, Ташкентской области, в живописном горном ущелье у подножия Тянь‑Шаня. По преданию, Хазрат Али (предполагаемый потомок Пророка Мухаммеда) во время паломничества остался без воды для омовения. Он коснулся земли, и на этом месте забил источник. Об этом он сказал: «Всякий, кто прикоснётся к этому месту, может просить у небес, и будет дано».
Узумфермер — это уютная семейная винодельня на окраине Ташкента. На территории (21 гектар) семья Ахуновых создала райский уголок, где можно погулять в прекрасном саду, пройтись по рядам виноградников, посмотреть процесс создания вина и продегустировать лучшие узбекские вина в тени деревьев или в ресторане с видом на горы. Важная информация:.
Экскурсия проходит на кроссовере или электрокаре (по запросу, уточняйте в переписке!) • По договоренности скорректирую маршрут и добавлю дополнительные локации.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Институт Солнца
- Мечеть Хазрат Али Бува
- Узумфермер
Что включено
- Трансфер на легковом автомобиле
- Гид-водитель
Что не входит в цену
- Входные билеты в институт солнца - 5$
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на кроссовере или электрокаре (по запросу, уточняйте в переписке!)
- По договоренности скорректирую маршрут и добавлю дополнительные локации
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Институт солнца просто шикарен, смогли провести эксперименты, очень познавательно и интересно.
Наш гид Бахром рассказал много всего про Ташкент и про места рядом, завёз в горы посмотреть симпатичную мечеть. Потом перекусили шашлыком, съездили на винодельню, купили фруктов по дороге. Сделали кучу классных кадров. Всем рекомендую!
R
Renat
3 ноя 2025
V
Valerie
25 окт 2025
П
Петр
19 окт 2025
Замечательная экскурсия, особенно понравилась винодельня Узумфермер. Гид Мурад очень душевный человек и хороший рассказчик и собеседник!
Ю
Юлия
11 окт 2025
6 октября была на экскурсии с Сардором. Удобно, что он забирает от отеля и привозит, куда пожелаете. По пути Сардор рассказал о местных традициях, отвечал на многочисленные вопросы. Бонусом к
U
Usmanova
7 окт 2025
Благодарны Альберту, что не отказал и помог организовать экскурсию на 10 часов, хотя это время уже было забронировано другими туристами. Но он нашел свободного гида, который прибыл точно в назначенное время и провел с нами весь день. Бахром - аккуратный водитель, доброжелательный, в меру разговорчивый. Можно было бы добавить еще в эту экскурсию красивые горные локации.
K
KHLOIA
7 окт 2025
В
Валентина
2 окт 2025
Поездка состоялась. Был чистый электрокар. За нами приехали в отель,привезли так же обратно.
Наш водитель-гид был Сордор.
Пока ехали,болтали больше о жизни внутри Ташкента,мы спрашивали,он отвечал.
По пути увидели хлопковое поле, на нашу
Ю
Юлия
29 сен 2025
Посетили эту экскурсию в сопровождении экскурсовода Бахрома. Передвигались на комфортном бесшумном электромобиле. Неизгладимое впечатление произвёл Институт Солнца. Красивая мечеть расположена на горе. Поднимались по живописной лестнице. Экскурсовод отвечал на все интересующие нас вопросы. Единственный минус - мы были недостаточно информированы об условиях посещения частной винодельни, информация на сайте не полная.
