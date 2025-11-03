Три горные локации • Институт Солнца. Уникальная солнечная печь с параболическим зеркалом высотой 54 метра, которая фокусирует лучи в одной точке и создаёт температуру свыше 3000 °C.

Мечеть Хазрат Али Бува — священный комплекс, расположенный в посёлке Кумышкан Паркентского района, Ташкентской области, в живописном горном ущелье у подножия Тянь‑Шаня. По преданию, Хазрат Али (предполагаемый потомок Пророка Мухаммеда) во время паломничества остался без воды для омовения. Он коснулся земли, и на этом месте забил источник. Об этом он сказал: «Всякий, кто прикоснётся к этому месту, может просить у небес, и будет дано».

Узумфермер — это уютная семейная винодельня на окраине Ташкента. На территории (21 гектар) семья Ахуновых создала райский уголок, где можно погулять в прекрасном саду, пройтись по рядам виноградников, посмотреть процесс создания вина и продегустировать лучшие узбекские вина в тени деревьев или в ресторане с видом на горы. Важная информация:.

Узумфермер — это уютная семейная винодельня на окраине Ташкента. На территории (21 гектар) семья Ахуновых создала райский уголок, где можно погулять в прекрасном саду, пройтись по рядам виноградников, посмотреть процесс создания вина и продегустировать лучшие узбекские вина в тени деревьев или в ресторане с видом на горы. Важная информация:.

Экскурсия проходит на кроссовере или электрокаре (по запросу, уточняйте в переписке!) • По договоренности скорректирую маршрут и добавлю дополнительные локации.