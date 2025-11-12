Мои заказы

Из Ташкента - в Институт Солнца, мечеть Хазрат Али Бува и на винодельню

Всё, чем славится Узбекистан: символы веры, уникальные технологии и знаменитое гостеприимство
Традиции и вкусы Узбекистана, а также очень душевная атмосфера — вот чем запомнится вам эта поездка.

Вы побываете в священном месте с древним родником, заглянете в Институт Солнца — объект, не имеющий аналогов в регионе, — и завершите день на семейной винодельне, где у каждой лозы есть своя история.
4.9
15 отзывов
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:30 — мечеть Хазрат Али Бува и святой родник (около 60 мин)
Прогулка по территории мечети, отдых у чинары и источника, фотопауза с видом на горы.

11:30 — переезд в Институт Солнца

12:00 — экскурсия по Институту Солнца (около 60 мин)
Вы увидите уникальную солнечную печь в действии и узнаете, как здесь создают экстремальные температуры силой солнечного света.

13:00 — переезд на винодельню Uzumferma

13:40 — экскурсия по винодельне (около 90 мин) и обед (по желанию)
Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом производства вина, дегустация. Обед в тени деревьев или на открытой террасе с видом на горы.

15:10 — свободное время (20–30 мин)
Можно сделать фотографии, пройтись по саду или купить вино.

15:40 — отправление в Ташкент

17:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере или электрокаре бизнес-класса (по запросу)
  • Подъём к мечети занимает около 500–600 метров по лестнице с уклоном. Выбирайте комфортную для ходьбы.
  • Начать экскурсию можно по любому адресу в Ташкенте, в том числе от аэропорта
  • По желанию скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне Hyundai для группы до 7 человек (подробности в переписке)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в Институт Солнца $5 с чел.
  • Дегустация на винодельне (по желанию). Есть бесплатная дегустация, а также официальная с сомелье — 250 000 сум/чел. (по предварительному запросу)
  • Обед (по желанию, от $10 с чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 503 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Альберт, я родился и живу в Ташкенте. С 2020 года работаю в сфере туристического трансфера. Специализируюсь на встречах в аэропорту, поездках на винодельни, оленьи фермы и по другим популярным направлениям. Всегда доброжелателен, внимателен и вежлив с гостями. Работаю с командой гидов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Rudina
Rudina
12 ноя 2025
Экскурсия в Институт Солнца, Мечеть Хазрат Али Бува и на винодельню была потрясающей.
Накануне выпал снег и это добавило нам впечатлений!)))
В Институте Солнца увидели истинную мощь солнечной энергии.
Из-за незапланированно обледеневшей дороги,
читать дальше

пришлось преодолеть подъем в гору, чтобы добраться мечети Хазрат Али Бува.
Потрясающее зрелище мечети и золотых деревьев в снегу и, вообще, снега по щиколотку на высоте 1470 метров)))
И, конечно, посещение винодельни. В Узбекистане весьма сложные условия для виноделия, тем интереснее было познакомиться с местными винами.
Большое спасибо нашему гиду Альберту.
Отличный гид, очень аккуратный водитель и комфортный автомобиль!
Очень рекомендуем!

Evgenii
Evgenii
3 ноя 2025
Прекрасная экскурсия в Институт Солнца и мечеть, бонусом было посещение винодельни.
В
Вера
21 окт 2025
Эта экскурсия была завершающей в нашем путешествии по Узбекистану. После многочисленных архитектурных локаций, мы попали в горы, увидели что-то совершенно необычное - институт Солнца. Благодаря Альберту, в институте у нас
читать дальше

был супер-гид, который показывал нам опыты, заводил в свою лабораторию и т. п
Мечеть нам посчастливилось посетить в удивительно красивый момент золотой осени. На винодельне мы отведали и тем самым завершили наше путешествие вкусные вина и насладились их красивыми ландшафтными садиками на территории.
Очень рекомендую эту программу.

о
оксана
8 окт 2025
Очень интересная экскурсия. Была великолепная погода, которая еще больше помогла нам насладиться теми местами, которые мы увидели.
В
Виктор
5 окт 2025
Забрали нас вовремя. Поездка с гидом Сардором была на вашем уровне. Он оказался приятным,грамотным,эрудированным и прилично говорящим на русском языке.
А
Александр
3 окт 2025
Большая благодарность организатору и непосредственному исполнителю. После напряжённой работы обычно через несколько дней понимаешь как ты устал и что наконец наступил отдых. Парням это удалось в первый день. Водитель -
читать дальше

гид вел себя настолько корректно и непринужденно что у меня осталось впечатление как будто я ездил с хорошим давним другом. Вообщем я" выдохнул" - (осознал что я на отдыхе) буквально уже через первых пару часов. А за обед с рыбой (какой был наивкуснейший сазан)- ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!

Снежана
Снежана
1 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Поездка проводилась на электрокаре. Гид Абдугалиб оказался интересным собеседником, много рассказывал по пути о Ташкенте. В институте Солнца увидели много интересного, поднялись на смотровую площадку с которой
читать дальше

открывались изумительные виды. Потом мы поехали в мечеть, где кроме мечети я увидела тысячелетнюю чинару и святой родник. Там тоже есть смотровая площадка с которой тоже открываются виды на горы. А потом я побывала на винодельне. Там мне дали попробовать вино и я даже купила несколько бутылок чудесного вина.

Н
Наталья
28 сен 2025
В целом экскурсия - норм. .
но 2 момента: первое - слабый русский язык гида, иногда не понимали его. .
и второе - экскурсия долгая и после музея солнца и мечети мы
читать дальше

уже были голодные и попросили по дороге остановиться для перекуса. Гид сказал, что на винодельне будет гарантированный хороший ужин, типа не надо есть по дороге. . в итоге, когда мы уже очень голодные приехали на виноградник/винодельню, то там ресторан был весь забукирован, нам ответили, что на нас брони нет, и поэтому мы смогли сесть за стол только через час!! Поели европейскую кухню, узбекских блюд в меню нет и дорого поели (на 7 т р трое взрослых и ребенок).

Альберт
Альберт
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо, что поделились своим впечатлением и выбрали нашу экскурсию. Нам приятно, что в целом поездка вам понравилась, и надеемся, она
читать дальше

оставила после себя яркие моменты и интересные открытия.

Гид действительно говорит на нескольких языках. До этого случая мы не получали негативных отзывов о его языке или работе напротив, хвалят за профессионализм, доброжелательность и интересную подачу материала.

Что касается ужина на винодельне гид по дороге предлагал несколько мест, где можно было остановиться перекусить, но по общему решению группы было выбрано дождаться ужина именно на винодельне. К сожалению, несмотря на предварительные договорённости, ресторан оказался перегружен, и столик пришлось подождать. Мы понимаем, что после долгого дня это было неприятно, и приносим искренние извинения за доставленные неудобства. Уже ведём работу с партнёрами, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Благодарим за понимание и открытость. Такие отзывы помогают нам расти и делать поездки лучше. Будем рады видеть вас снова!

С Уважением,
Альберт!

Ольга
Ольга
28 сен 2025
Экскурсию провел для меня гид Сардор - отличный рассказчик, отвечал на все мои вопросы, с любовью рассказывал о местных традициях и местах. Отличный вариант экскурсии для тех, кто был уже
читать дальше

в Ташкенте: занимательный урок физики в институте солнца, красивая мечеть, умиротворяющая винодельня. Попросила гида заехать поесть в место, где едят местные. Заехали в кафе, где ела самого вкусного сазана в своей жизни. В общем, рекомендую экскурсию, все было отлично!

Т
Татьяна
12 сен 2025
Добрый день. Экскурсия 10 сентября 2025 в Институт Солнца, Мечеть Хазрат Али Бува и на винодельню была сказочной. Мы погрузилась я атмосферу волшебства и чуда, с волшебником,Рустамом. В Институте Солнца
читать дальше

наглядным примером показали, какая мощь солнечной энергии. Мы поднялись на самый вверх здания, где открываются панорамный обзорный вид. Величественные горы, виноградники, сады. Какая это красота. Это невозможно передать словами. Далее наш путь был в святое место в Мечеть. Окунулись назад, в тысячелетнюю историю. Прикоснулась к дереву ЧАНАР, которому 1400 лет. Слушали Рустама с завораживает. Гуляли по территории мечети. Было так спокойно, легко, мы наслаждались воздухом, природой и беседой с Рустамом. Далее мы поехали на частную винодельню. Отличное место для прогулки, со своим импровизированным садом и чудесными виноградниками. Так как мы с Сибири, нам было очень интересно увидеть, как растет настоящий виноград, попробовали прямо с куста. Было очень вкусно. Дегустировали вино. В общем экскурсия нам очень понравилась, мы отдохнули душой. Рустам, наш гид и водитель, по окончании сделаем нам приятный сюрприз,видео в подарок о нашей поездки. Хотим отметить профессиональное и безопасное движение Рустама. Благодарим за прекрасный день, за интересную историю, за видео. Девчонки из Сибири - Евгения, Татьяна, Людмила и Татьяна.

Е
Елена
2 сен 2025
Если вы хотите познакомиться с тремя совершенно различными локациями, вам сюда! Погрузиться с атмосферу научного эксперимента и увидеть гордость узбекской науки Институт Солнца, преодолеть подъем в гору, чтобы напиться из
читать дальше

святого родника и посидеть в тишине у мечети Хазрат Али Бува, и, наконец, восхититься фантазией и невероятным трудолюбием хозяев винодельни, насладиться тонкими вкусами вин и прогуляться по виноградникам и волшебному саду - все это всего лишь в часе езды от Ташкента.
Благодарим нашего гида Альберта, приятного собеседника, интеллигентного и очень аккуратного водителя за чудесный день!

Arthur
Arthur
31 авг 2025
Потрясающий тур! Уникальное сочетание науки в Институте Солнца, невероятной архитектуры мечети Азул Халифа и расслабленной атмосферы виноделен Узум. Настоящее путешествие от технологий к духовности и гастрономическому удовольствию. Очень рекомендую! Получили море впечатлений и отличные фото.
К
Кристина
30 авг 2025
Отличная экскурсия и отличный экскурсовод!!! В большом восторге от места)
Кирилл
Кирилл
27 авг 2025
Нашим гидом был Рустам. Вся поездка прошла как по расписанию, все четко и без задержек.
Классно, что маршрут пока не очень популярен и людей на локациях немного.
Мы не пожалели, что выбрали именно эту экскурсию:)
Ольга
Ольга
24 июл 2025
Интересная и не заурядная экскурсия в горы! Мы уже были в Амирсои и Чимгане, выбрали данный маршрут и не прогадали.
Три новые и необычные локации. Не знали что в горах есть
читать дальше

такая мечеть и святой источник!!!! Решили сами пройтись до мечети, какие виды не передать словами…

Большое спасибо Альберту! Мы попросили чтобы именно он нас отвез. Комфортная, новая машина, спокойная манера вождения. Не навязчивый и приятный собеседник. Много нам помог, показал, рассказал. Побывали в Институте Солнца, интересное место.
Ну и вишинка так сказать, это Узумфермер-семейная винодельня! Много красивых локаций внутри, море фотографий сделали.
Кто уже был в горах, и хочет новые интересные места на 100% рекомендую данный тур и Альберта! Обязательно еще обратимся. 😊

