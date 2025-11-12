Вы побываете в священном месте с древним родником, заглянете в Институт Солнца — объект, не имеющий аналогов в регионе, — и завершите день на семейной винодельне, где у каждой лозы есть своя история.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Ташкента
10:30 — мечеть Хазрат Али Бува и святой родник (около 60 мин)
Прогулка по территории мечети, отдых у чинары и источника, фотопауза с видом на горы.
11:30 — переезд в Институт Солнца
12:00 — экскурсия по Институту Солнца (около 60 мин)
Вы увидите уникальную солнечную печь в действии и узнаете, как здесь создают экстремальные температуры силой солнечного света.
13:00 — переезд на винодельню Uzumferma
13:40 — экскурсия по винодельне (около 90 мин) и обед (по желанию)
Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом производства вина, дегустация. Обед в тени деревьев или на открытой террасе с видом на горы.
15:10 — свободное время (20–30 мин)
Можно сделать фотографии, пройтись по саду или купить вино.
15:40 — отправление в Ташкент
17:00 — возвращение в город
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере или электрокаре бизнес-класса (по запросу)
- Подъём к мечети занимает около 500–600 метров по лестнице с уклоном. Выбирайте комфортную для ходьбы.
- Начать экскурсию можно по любому адресу в Ташкенте, в том числе от аэропорта
- По желанию скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне Hyundai для группы до 7 человек (подробности в переписке)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Институт Солнца $5 с чел.
- Дегустация на винодельне (по желанию). Есть бесплатная дегустация, а также официальная с сомелье — 250 000 сум/чел. (по предварительному запросу)
- Обед (по желанию, от $10 с чел.)
