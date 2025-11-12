Традиции и вкусы Узбекистана, а также очень душевная атмосфера — вот чем запомнится вам эта поездка. Вы побываете в священном месте с древним родником, заглянете в Институт Солнца — объект, не имеющий аналогов в регионе, — и завершите день на семейной винодельне, где у каждой лозы есть своя история.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Ташкента

10:30 — мечеть Хазрат Али Бува и святой родник (около 60 мин)

Прогулка по территории мечети, отдых у чинары и источника, фотопауза с видом на горы.

11:30 — переезд в Институт Солнца

12:00 — экскурсия по Институту Солнца (около 60 мин)

Вы увидите уникальную солнечную печь в действии и узнаете, как здесь создают экстремальные температуры силой солнечного света.

13:00 — переезд на винодельню Uzumferma

13:40 — экскурсия по винодельне (около 90 мин) и обед (по желанию)

Прогулка по виноградникам, знакомство с процессом производства вина, дегустация. Обед в тени деревьев или на открытой террасе с видом на горы.

15:10 — свободное время (20–30 мин)

Можно сделать фотографии, пройтись по саду или купить вино.

15:40 — отправление в Ташкент

17:00 — возвращение в город

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном кроссовере или электрокаре бизнес-класса (по запросу)

Подъём к мечети занимает около 500–600 метров по лестнице с уклоном. Выбирайте комфортную для ходьбы.

Начать экскурсию можно по любому адресу в Ташкенте, в том числе от аэропорта

По желанию скорректируем маршрут или организуем поездку на минивэне Hyundai для группы до 7 человек (подробности в переписке)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы