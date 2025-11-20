читать дальше

вот вот была по этим же локациям с гидом на экскурсиях. Привез к дому Романовых, с него начал

Потом оттуда же рассказал про белый дом

Увел к площади Независимости

Оттуда через парк к скорбящей матери. И с этой стороны я же ни разу издалека не видела ни белый дом, ни красную площадь

Просматривается все разом и вид другой. Оттуда мы поехали в монумент мужества

Дальше отвозит на хаст имам, древний город показывает, хурму, грецкий орех. Чорсу. И нас отвез на БишКазан, еще вариант предлагал кафе с национальными блюдами, но мы выбрали сами центр плова. В центре плова быстро нас рассадил, заказал

Тут же все вынесли

5 минут не прошло и вернул обратно в гостиницу.

И рассказывает так, что слушать хочется

Интересно

Воодушевленно.



Я рекомендовала Шерзода своей знакомой, которая возит туры в Узбекистан. Я в восторге