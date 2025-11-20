Автомобильная экскурсия по Ташкенту позволяет посетить ключевые достопримечательности, включая Монумент Мужества, религиозный комплекс Хасти Имам и легендарный рынок Чорсу.
Завершив экскурсию в Беш казан «Центр Плова», можно насладиться узбекским пловом и прогуляться по Ташкент Сити с его поющими фонтанами.
Описание экскурсииАвтомобильная Экскурсия по Ташкенту: Открывая Красоту Города Автомобильная экскурсия по Ташкенту предлагает уникальную возможность исследовать множество интересных мест. Начнем с Монумента Мужества, который символизирует стойкость и мужество народа. Затем мы посетим религиозный комплекс Хасти Имам, известный своими красивыми архитектурными элементами и историческим значением. Далее мы направимся в Старый город Ташкента, где можно ощутить атмосферу прошлого и увидеть традиционные узбекские дома. Не пропустим легендарный рынок Чорсу, где можно попробовать местные деликатесы и купить сувениры. Также стоит посетить Дом Романовых, Площадь Независимости и Монумент «Скорбящая Мать», которые являются важными символами города. В завершение экскурсии мы остановимся в Беш казан «Центр Плова», чтобы насладиться настоящим узбекским пловом, а затем отправимся в Ташкент Сити, где расположен парк «Поющие фонтаны».
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Мужества
- Религиозный комплекс Хасти Имам
- Старый город Ташкента
- Легендарный рынок Чорсу
- Дом Романовых
- Площадь Независимости
- Монумент «Скорбящая Мать»
- Беш казан «центр Плова»
- Ташкент Сити «парк поющие фонтаны»
Что включено
- Трансфер по всему маршруту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Узбекистан
Завершение: Сквер Амира Тимура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
20 ноя 2025
Хорошо рассказывает, отвечает на все вопросы. Но его частные предложения завышены!
Г
Гульфира
18 ноя 2025
Хотела бы оставить свой отзыв о поездке по Ташкенту! Через Спутник забронировала обзорную экскурсию на автомашине,общалась с Шерзодом,сразу ответили и подробно рассказали об экскурсии. Утром,как было договорено,приехал гид прямо к
A
Anna
10 ноя 2025
Понравилась экскурсия) Интересно и познавательно)
Л
Людмила
7 ноя 2025
Все было замечательно. Мы хорошо провели время,узнали много про Узбекистан. Шерзод хороший гид,знающий и любищий свою страну.
A
Alla
6 ноя 2025
Очень интересная экскурсия! Приветливый гид, рассказал много из истории города. Красивые виды. В завершение - наивкуснейший плов. Ездили с сестрой, остались очень довольны прекрасно проведённым временем в хорошей компании. В группе было всего три человека, к каждому индивидуальный подход.
Х
Хасанова
2 ноя 2025
Достойный гид😊
Учитывая, что я 3 раз по тем же местам экскурсионным маршрутом ооочень достойно провел экскурсию. Забрали нас с гостиницы в обговоренное время. Причем я слово не говорила, что я
O
Oksana
1 ноя 2025
Спасибо гиду Шерзоду за интересную и познавательную экскурсию. Понравилось все, и красивые виды, которые открываются на протяжении экскурсии, и интересное преподнесение материала, занимательные факты не только по основным локациям экскурсии,
А
Андрей
21 окт 2025
Большое спасибо Шерзоду за замечательную экскурсию по Ташкенту. Время пролетело незаметно под увлекательные рассказы и исторические справки экскурсовода. Прогулка была очень насыщенная, мы получили большое удовольствие!
Е
Елена
20 окт 2025
Т
Татьяна
20 окт 2025
Спасибо Шерзоду за интересную и познавательную экскурсию, 4 часа пролетели незаметно. Нам всё очень понравилось, чувствуется, что гид очень любит Ташкент. Спасибо!
Л
Лада
18 окт 2025
Воспользовалась обзорной экскурсией по Ташкенту на автомобиле. Гид заехал утром за мной, в отель и после экскурсии доставил обратно, в мой отель. Это удобно. 👍 Экскурсия интересная! С удовольствием слушала гида. 👍 Гид Шерзод очень душевно и познавательно рассказывал о Ташкенте. Осталась довольна. Большое спасибо! Рекомендую!
Е
Евгения
18 окт 2025
Экскурсич понравилась, время быстро пролетело, увидели современный Ташкент и старый квартал. . Спасибо Щерзоду за содержательную экскурсию!
Н
Наталья
13 окт 2025
Были вчера 12.10.2025г. на экскурсии по Ташкенту. Прекрасный гид Шерзод,. Организация и сама экскурсия на самом высоком уровне. Все четко, вовремя, вежливо, интересно, приятно и профессионально. Нам все очень понравилось!!!!
А
Александр
8 окт 2025
М
Моружко
7 окт 2025
Спасибо гиду Шерзоду за прекрасно проведенную экскурсию по Ташкенту! Мы познакомились с городом, увидели знаковые места, главные достопримечательности, почувствовали атмосферу и национальный колорит города.
