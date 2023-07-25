Энотур из Ташкента на загородную винодельню

Пройтись с бокалом вина по колоритному саду и услышать винные истории

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Главная особенность узбекского винограда — его сладость, а нашей экскурсии — увлекательный рассказ о виноделии и долгое приятное послевкусие от поездки с нотками релакса. Мы приглашаем вас на первую семейную винодельню в Узбекистане.

Вы узнаете, как собирают урожай, прогуляетесь по живописным виноградникам, и попробуете, возможно, самое вкусное вино в вашей жизни.
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас с уникальным комплексом, популярным среди местных жителей, туристов из дальнего зарубежья и представителей дипломатического корпуса в Узбекистане.

Немного цифр о фермерском хозяйстве, которое вы посетите:

  • 21 гектар общей площади
  • 15 гектаров виноградников
  • 2 гектара экзотического сада
  • собственная винодельня
  • 8 всемирно известных методов выращивания винограда
  • богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов

Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин, сырная тарелка и фруктовое ассорти.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном авто класса седан (для 1–4 человек) или на минивэне (для 5–10 человек)
  • В стоимость включены: трансфер, рассказ гида винодельни, дегустация вин, сырная тарелка, фруктовое ассорти, безлимитные чай и вода
  • Время в пути до винодельни – 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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25 июля 2023
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли обратно после экскурсии. Винодельня находится недалеко от Ташкента, чистый горный воздух, потрясающие виды на горы, красивый Японский сад, очень много тематических фотозон, ассортимент вин очень понравился, подали сырную тарелку и 5 уникальных вин из собственной коллекции. На винодельне нас встретил гид, рассказал историю хозяйства, показал винодельню, затем была дегустация. Отличная, комфортная поездка на индивидуальном авто, увидела горы, попробовала разные вина местного узбекского приготовления, купила пару вин из коллекции, очень гостеприимно, всем от души рекомендую посетить, обязательно к посещению ♥️♥️♥️
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезлиХочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезлиХочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезлиХочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли

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