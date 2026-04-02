Представляем вашему вниманию экскурсию на винодельню, расположенную в живописных окрестностях Ташкента.Это не просто поездка, а настоящее погружение в мир виноделия, где каждый участник сможет не только узнать о тонкостях производства

вина, но и насладиться дегустацией изысканных сортов вина, выращенных в этих местах. Вас ждет прогулка по виноградникам, знакомство с секретами виноделия и уникальная возможность попробовать вина, которые оставят незабываемое послевкусие. Эта экскурсия станет ярким и запоминающимся событием вашего визита в Узбекистан

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с уникальным комплексом, популярным среди местных жителей, туристов из дальнего зарубежья и представителей дипломатического корпуса в Узбекистане.

Немного цифр о фермерском хозяйстве, которое вы посетите:

21 гектар общей площади

15 гектаров виноградников

2 гектара экзотического сада

собственная винодельня

8 всемирно известных методов выращивания винограда

богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов

Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски.

Организационные детали