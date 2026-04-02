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Энотур из Ташкента на загородную винодельню

Приглашаем на увлекательное путешествие по первой семейной винодельне Узбекистана с дегустацией эксклюзивных вин
Представляем вашему вниманию экскурсию на винодельню, расположенную в живописных окрестностях Ташкента.

Это не просто поездка, а настоящее погружение в мир виноделия, где каждый участник сможет не только узнать о тонкостях производства
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вина, но и насладиться дегустацией изысканных сортов вина, выращенных в этих местах.

Вас ждет прогулка по виноградникам, знакомство с секретами виноделия и уникальная возможность попробовать вина, которые оставят незабываемое послевкусие. Эта экскурсия станет ярким и запоминающимся событием вашего визита в Узбекистан

4.9
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍇 Уникальная экскурсия на первую семейную винодельню в Узбекистане
  • 🍷 Дегустация пяти сортов вин с закусками
  • 🚗 Комфортабельный трансфер на авто или минивэне
  • 📚 Увлекательные истории о виноделии от профессионального гида
  • 🌿 Прогулка по живописным виноградникам и экзотическому саду
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню
Энотур из Ташкента на загородную винодельню

Что можно увидеть

  • Виноградники
  • Экзотический сад
  • Винодельня

Описание экскурсии

Мы познакомим вас с уникальным комплексом, популярным среди местных жителей, туристов из дальнего зарубежья и представителей дипломатического корпуса в Узбекистане.

Немного цифр о фермерском хозяйстве, которое вы посетите:

  • 21 гектар общей площади
  • 15 гектаров виноградников
  • 2 гектара экзотического сада
  • собственная винодельня
  • 8 всемирно известных методов выращивания винограда
  • богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов

Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном авто класса седан (для 1–4 человек) или на минивэне (для 5–10 человек)
  • В стоимость включены: индивидуальный трансфер, рассказ гида винодельни (в сборной группе), дегустация 5 сортов вин и закуски
  • Экскурсия по винному производству проходит в сборной группе по расписанию. Дегустация для вашей компании пройдёт за отдельным столом с личным официантом.
  • Время в пути до винодельни – 1 час
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3812 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
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хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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К
Замечательная экскурсия)главное, чтобы как нам повезло с погодой, так как там есть прекрасный сад по которому отлично прогуляться в компании профессионального гида из винодельни)После прогулки по парку и осмотру производства вина, вас ждет дегустация 6 сортов вина)только предупредите заранее, что хотите сидеть своей компанией и будет все отлично)
а так все супер🙏
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Ольга
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
тур на винодельню) 🙃 Да, да, в Ташкенте есть семейная винодельня в 21 гектар.
Погуляли по территории сада,
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побывали на производстве, отведали вкусные и очень не обычные сорта винограда.
Всё это происходило в компании очаровательной сотрудницы винодельни Кристины. Далее. .
Попробовали 6 сортов вин, 2 варианта местного "крепыша")), в качестве закуски была представлена сырная тарелка.
Думаю, летом отдохнуть здесь - особенно прекрасный вариант.
На территории есть и отель, и ресторан.

Так же хотелось выразить благодарность и организатору этой экскурсии Зарине и её команде.
Машину подали куда попросила, с комфортом привезли/увезли.
Абсолютно никаких претензий.

Оперативное реагирование и очень доброжелательный диалог в процессе бронирования😊чувствовалась забота и участие)
Очень рекомендую воспользоваться предложениями этой команды)
На винодельне я не остановилась и забронировала и другую экскурсию с ними)

В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)+1
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
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С
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с душой и со вкусом. На винодельне можно посмотреть винный погреб и производство вместе с
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экскурсоводом, прогуляться по огромному хозяйству. Дегустация включает 5 разных вин, ассорти из фруктов и сыров. Понравившиеся, вино можно купить себе, так и сделала.
Большим удобством было, что забрали из отеля, и отвезли после дегустации в ресторан по моей просьбе. Отличный сервис, вкусное вино и приятные впечатления. Однозначно рекомендую для посещения и для настроения семьям и компаниям.

Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с
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Хусан
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания. Все было комфортно и на высшем уровне. За мной индивидуально приехал водитель, затем гид
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встретил меня, он с любью рассказал о Винодельне, показал и рассказал как все готовится, виноградники и хозяйство оказались внушительного размера, не ожидал таких масштабов.

Самое приятное, у меня был день рождения и я никому не говорил об этом, мне подарили бутылку вина, именно того вкуса, которая мне понравилось во время дегустации. Зарина спасибо за внимательное отношение, скоро приедим большой компанией, планируем с вами посетить Самарканд и Шазрисабз. До скорых встреч!

Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания.
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Л
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли обратно после экскурсии. Винодельня находится недалеко от Ташкента, чистый горный воздух, потрясающие виды на
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горы, красивый Японский сад, очень много тематических фотозон, ассортимент вин очень понравился, подали сырную тарелку и 5 уникальных вин из собственной коллекции. На винодельне нас встретил гид, рассказал историю хозяйства, показал винодельню, затем была дегустация. Отличная, комфортная поездка на индивидуальном авто, увидела горы, попробовала разные вина местного узбекского приготовления, купила пару вин из коллекции, очень гостеприимно, всем от души рекомендую посетить, обязательно к посещению ♥️♥️♥️

Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли
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Елена
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где сделать фото. Пробовали сорта винограда, смотрели как делают вино, упаковывают. На дегустатции попрововали вина и более крепкие напитки. Была вкусная закуска из сыра, фруктов и орехов. Водитель наш был очень доброжелательный, никуда не торопил, любезно помог нам и купил в дорогу воду. Советую!
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где+2
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где
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