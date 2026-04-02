Представляем вашему вниманию экскурсию на винодельню, расположенную в живописных окрестностях Ташкента.
Это не просто поездка, а настоящее погружение в мир виноделия, где каждый участник сможет не только узнать о тонкостях производства
Это не просто поездка, а настоящее погружение в мир виноделия, где каждый участник сможет не только узнать о тонкостях производства
5 причин купить эту экскурсию
- 🍇 Уникальная экскурсия на первую семейную винодельню в Узбекистане
- 🍷 Дегустация пяти сортов вин с закусками
- 🚗 Комфортабельный трансфер на авто или минивэне
- 📚 Увлекательные истории о виноделии от профессионального гида
- 🌿 Прогулка по живописным виноградникам и экзотическому саду
Что можно увидеть
- Виноградники
- Экзотический сад
- Винодельня
Описание экскурсии
Мы познакомим вас с уникальным комплексом, популярным среди местных жителей, туристов из дальнего зарубежья и представителей дипломатического корпуса в Узбекистане.
Немного цифр о фермерском хозяйстве, которое вы посетите:
- 21 гектар общей площади
- 15 гектаров виноградников
- 2 гектара экзотического сада
- собственная винодельня
- 8 всемирно известных методов выращивания винограда
- богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов
Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин и закуски.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном авто класса седан (для 1–4 человек) или на минивэне (для 5–10 человек)
- В стоимость включены: индивидуальный трансфер, рассказ гида винодельни (в сборной группе), дегустация 5 сортов вин и закуски
- Экскурсия по винному производству проходит в сборной группе по расписанию. Дегустация для вашей компании пройдёт за отдельным столом с личным официантом.
- Время в пути до винодельни – 1 час
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3812 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой. Мы
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Замечательная экскурсия)главное, чтобы как нам повезло с погодой, так как там есть прекрасный сад по которому отлично прогуляться в компании профессионального гида из винодельни)После прогулки по парку и осмотру производства вина, вас ждет дегустация 6 сортов вина)только предупредите заранее, что хотите сидеть своей компанией и будет все отлично)
а так все супер🙏
а так все супер🙏
Вам был полезен этот отзыв?
В силу ограниченного времени нахождения в Ташкенте, забронировала этот, достаточно неожиданный для Узбекистана, тур)
тур на винодельню) 🙃 Да, да, в Ташкенте есть семейная винодельня в 21 гектар.
Погуляли по территории сада,
тур на винодельню) 🙃 Да, да, в Ташкенте есть семейная винодельня в 21 гектар.
Погуляли по территории сада,
+1
Вам был полезен этот отзыв?
С
Очень довольна, посещением загородной Винодельни в окрестностях Ташкента. Атмосферное место, много новогодних декораций, всё сделанно с душой и со вкусом. На винодельне можно посмотреть винный погреб и производство вместе с
Вам был полезен этот отзыв?
Остались самые позитивные эмоции, сам бы я не решился ехать загород, но поездка оправдала мои ожидания. Все было комфортно и на высшем уровне. За мной индивидуально приехал водитель, затем гид
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Хочу выразить огромную благодарность за незабываемый энотур в загородную Винодельню, забрали прямо из отеля и привезли обратно после экскурсии. Винодельня находится недалеко от Ташкента, чистый горный воздух, потрясающие виды на
Вам был полезен этот отзыв?
Водитель довез до винодельни, экскурсию проводил сотрудник винодельни. Шикарное место, красиво, необычно. Есть что посмотреть, где сделать фото. Пробовали сорта винограда, смотрели как делают вино, упаковывают. На дегустатции попрововали вина и более крепкие напитки. Была вкусная закуска из сыра, фруктов и орехов. Водитель наш был очень доброжелательный, никуда не торопил, любезно помог нам и купил в дорогу воду. Советую!
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Энотур из Ташкента на загородную винодельню»
Индивидуальная
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Начало: Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра в 07:00
15 авг в 07:00
от $220 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от $131 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от $140 за человека
Групповая
Современный Ташкент
Увидеть столицу 20 века: площади, проспекты и модернизм в центре города
Начало: Около гостиницы «Узбекистан»
Расписание: ежедневно в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
15 авг в 08:00
$48 за человека
от $130 за человека