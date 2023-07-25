Главная особенность узбекского винограда — его сладость, а нашей экскурсии — увлекательный рассказ о виноделии и долгое приятное послевкусие от поездки с нотками релакса. Мы приглашаем вас на первую семейную винодельню в Узбекистане. Вы узнаете, как собирают урожай, прогуляетесь по живописным виноградникам, и попробуете, возможно, самое вкусное вино в вашей жизни.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы познакомим вас с уникальным комплексом, популярным среди местных жителей, туристов из дальнего зарубежья и представителей дипломатического корпуса в Узбекистане.

Немного цифр о фермерском хозяйстве, которое вы посетите:

21 гектар общей площади

15 гектаров виноградников

2 гектара экзотического сада

собственная винодельня

8 всемирно известных методов выращивания винограда

богатая коллекция столовых вин из 100+ сортов

Вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. А после вас ждут дегустация пяти уникальных вин, сырная тарелка и фруктовое ассорти.

Организационные детали