Приглашаем вас увидеть главные достопримечательности и узнать их историю.
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, мечеть Минор и многое другое.
Мы расскажем историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Вы исследуете все «визитные карточки» города: телевышку, религиозный комплекс Хаст-Имам, площадь Мустакиллик, сквер Амира Темура, мечеть Минор и многое другое.
Мы расскажем историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы!
Описание экскурсии
Познакомиться с символами Ташкента Мы расскажем историю и легенды знаковых мест Ташкента, помогу понять местный менталитет, проведу вас по самым живописным и уютным улицам и раскрою дружелюбную и гостеприимную душу узбекской столицы! Вас ждут такие достопримечательности, как:
Монумент Мужества — памятник, символизирующий дружбу и единство людей во время стихийных бедствий • Ансамбль Хаст Имам — культурный центр с мечетью, библиотекой и медресе, где вы узнаете об истории ислама в Узбекистане и его важности для местного населения • Базар Чорсу — колоритный рынок с разнообразными товарами • Караван-сарай — историческая гостиница с керамическими мастерскими • Дом Романовых — здание, связанное с великим князем Николаем Константиновичем Романовым, где вы окажетесь в атмосфере истинной роскоши • Площадь Независимости — центральное место города с Вечным огнём и памятником Амиру Темуру, символизирующее независимость и культурное наследие страны • Центр плова «Беш Казан» — место, где вы сможете насладиться традиционным узбекским блюдом и узнать секреты его приготовления • Мемориальный комплекс и телевышка — место памяти жертв репрессий и панорамные виды на город • Magic City — всесезонный парк развлечений с архитектурой мировых городов, музыкальным фонтаном, магазинами, кафе и ресторанами на любой вкус.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Мужества
- Ансамбль Хаст Имам
- Базар Чорсу
- Караван-сарай
- Дом Романовых
- Площадь Независимости
- Памятник Амиру Темуру
- Центр плова «Беш Казан»
- Мемориальный комплекс и телевышка
- Magic City
Что включено
- Услуга гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
- Проживание
- Прочие расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
VIACHESLAV
12 ноя 2025
Экскурсия ни о чем. Ни истории, ни дат, ни нормально описанных событий. Три звезды за хорошего человека, который нас покатал по городу на чистом хорошем автомобиле.
Z
Zhanna
11 ноя 2025
Делясь впечатлениями от поездки в славный город Ташкент, я хочу выразить благодарность своим гидам. Анастасия и Марат сделали невозможное, за несколько часов влюбили в свой город, в страну!!! Познавательно, весело, интересно, я думаю, при следующей поездке обязательно обратимся к ним!!! Спасибо большое!!!
В
Владимир
4 ноя 2025
2 звезды за автомобиль и небольшую информацию, которую получили от экскурсовода Бека.
1. Самое главное - это не гид, а водитель, обладающий минимальной информацией..
2. Не было конструктивного рассказа. Мы ничего не
1. Самое главное - это не гид, а водитель, обладающий минимальной информацией..
2. Не было конструктивного рассказа. Мы ничего не
Г
Гульнара
2 ноя 2025
Брали индивидуальную автомобильную обзорную экскурсию по Ташкенту. Проехали, прошли по основным достопримечательностям. Гид Татьяна, очень интересно профессионально провела наш тур. Нам очень понравилось, рекомендуем….
И
Ирина
2 ноя 2025
Отличная экскурсия-прогулка от гида Татьяны. Очень нам понравилась все было максимально информативно, интересно, гибко. Мы были с ребёнком 7 лет, Татьяна это учла и сделала экскурсию очень комфортной с учётом наших пожеланий
I
Igor
31 окт 2025
Отличная прогулка с гидом Татьяной! Ташкент потрясающий город и Татьяне удалось за несколько часов показать нам красоту и сердце этого чуда. Вы молодцы, спасибо!
Т
Татьяна
29 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию! Увидели основные достопримечательности, услышали много интересного из истории города и края. Немного было дождливо, но нам такой дождик был не помехой. Познакомились с необычной архитектурой, удивительными
А
Александр
29 окт 2025
Парень хороший, но гидом назвать сложно
А
Алексей
27 окт 2025
В
Вера
26 окт 2025
Спасибо Гульфие за отличную экскурсию, рекомендую гида!
С
Степан
25 окт 2025
Гид Татьяна провела отличную экскурсию. Подкорректировала передвижение по объектам согласно нашим пожеланиям, ответила на вопросы. Большое ей спасибо! Однозначно рекомендуем эту экскурсию и данного гида.
Е
Елена
18 окт 2025
Анастасия и Марат - слаженная команда! За 4 часа самостоятельно мы бы ни за что не смогли посмотреть столько локаций! А еще и получили бесценную информацию!
Очень приятные ребята.
Не грузили лишними подробностями. Время пролетело незаметно!
Рекомендую.
Очень приятные ребята.
Не грузили лишними подробностями. Время пролетело незаметно!
Рекомендую.
Л
Лия
15 окт 2025
Доброго дня, побывали на экскурсии у Анастасии в сопровождении водителя Марата. Экскурсия очень понравилась. Проходила в неспешном ритме, много интересной информации. Анастасия рассказывала и показывала достопримечательности старого и нового города.
Н
Надежда
14 окт 2025
Экскурсия прошла очень хорошо 👍.
А
Азина
12 окт 2025
Были на экскурсии 2.10.2025г. Экскурсию провели Марат и Анастасия. Ребята молодцы, во время приехали, провезли по красивым,историческим местам. Прошли по улочкам старого Ташкента, увидели современный Ташкент. Были на новом строящемся
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $135 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Ташкент: колорит Старого города
Осмотреть средневековые постройки, погулять по 1000-летнему базару и заглянуть в аутентичные дворики
Начало: У медресе кукельдаш
Сегодня в 10:00
1 дек в 10:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за человека