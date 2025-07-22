Экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Чарвакского водохранилища и окружающих гор.Туристы смогут подняться на канатной дороге, чтобы увидеть потрясающие пейзажи с высоты, а затем отправиться на прогулку верхом на

лошадях по горным тропам. Также в программе предусмотрен обед в местном кафе с видом на водохранилище. В завершение путешествия гости смогут отдохнуть у водопада «Фата невесты», наслаждаясь свежим горным воздухом и великолепными видами

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Ташкенте

Эльдор Ваш гид в Ташкенте

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Панорамные виды на Чарвакское водохранилище. Первая наша остановка — обзорная площадка, откуда открывается захватывающий вид на бирюзовые воды Чарвака в окружении гор. Здесь я расскажу историю создания водохранилища и интересные факты о природе вокруг.

Канатная дорога. Вы увидите с высоты потрясающие пейзажи, которые меняются по мере подъёма.

Прогулка верхом на лошадях. После канатной дороги вас ждёт спокойная прогулка верхом по горным тропам. Вы сможете пообщаться с лошадьми и узнать о культуре коневодства в регионе.

Традиционный обед в местном кафе. Перекусить можно в одном из кафе с видом на водохранилище.

Горные тропы и отдых у водохранилища. Спустимся обратно к водохранилищу, где погуляем вдоль воды и отдохнём на берегу.

Водопад «Фата невесты». Нас ждут зелёные склоны, горный воздух и виды, которые хочется фотографировать каждые пять минут.

Организационные детали

Вся экскурсия занимает около 6–8 часов, включая время в пути, канатную дорогу, прогулки и обед

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы (по желанию)