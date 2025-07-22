Панорамные виды на Чарвакское водохранилище. Первая наша остановка — обзорная площадка, откуда открывается захватывающий вид на бирюзовые воды Чарвака в окружении гор. Здесь я расскажу историю создания водохранилища и интересные факты о природе вокруг.
Канатная дорога. Вы увидите с высоты потрясающие пейзажи, которые меняются по мере подъёма.
Прогулка верхом на лошадях. После канатной дороги вас ждёт спокойная прогулка верхом по горным тропам. Вы сможете пообщаться с лошадьми и узнать о культуре коневодства в регионе.
Традиционный обед в местном кафе. Перекусить можно в одном из кафе с видом на водохранилище.
Горные тропы и отдых у водохранилища. Спустимся обратно к водохранилищу, где погуляем вдоль воды и отдохнём на берегу.
Водопад «Фата невесты». Нас ждут зелёные склоны, горный воздух и виды, которые хочется фотографировать каждые пять минут.
Организационные детали
Вся экскурсия занимает около 6–8 часов, включая время в пути, канатную дорогу, прогулки и обед
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
А
Акежан
22 июл 2025
Недавно мы с супругой провели незабываемый день в окрестностях Ташкента, и всё это стало возможным благодаря нашему гиду — Эльдору. С первых минут стало ясно, что он не просто проводник, читать дальше
а настоящий знаток своего дела и очень приятный человек. Эльдор — отличный рассказчик, с юмором и искренним интересом к тому, что делает.
С утра он забрал нас из отеля, и началось наше мини-приключение. По дороге в горы мы кормили оленей, кенгуру и страусов — было неожиданно и очень весело! Несмотря на жаркую ташкентскую погоду, в машине было комфортно — кондиционер работал отлично, и вся дорога прошла легко и приятно.
Особенно хочу отметить, что я заранее поставил Эльдора в известность о важной миссии — я планировал сделать предложение своей девушке. Он сразу включился в идею, начал предлагать красивые локации, и в итоге мы выбрали смотровую вышку высоко в горах. Всё получилось именно так, как я мечтал!
До романтической части дня мы успели искупаться в невероятно красивом водохранилище. Вода была прохладной, но при 40-градусной жаре — это было настоящее спасение. Выходить из воды совсем не хотелось!
Этот день навсегда останется в нашей памяти, и во многом — благодаря Эльдору. Настоящий профессионал, душевный человек и просто классный парень. Рекомендуем от души!