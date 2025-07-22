Мои заказы

Из Ташкента - к сказочным пейзажам Чарвакского водохранилища

Насладитесь красотой Чарвака, вдохните горный воздух и узнайте удивительные истории о жизни в горах. Незабываемые панорамы и спокойствие природы
Экскурсия предлагает уникальную возможность насладиться живописными видами Чарвакского водохранилища и окружающих гор.

Туристы смогут подняться на канатной дороге, чтобы увидеть потрясающие пейзажи с высоты, а затем отправиться на прогулку верхом на
лошадях по горным тропам. Также в программе предусмотрен обед в местном кафе с видом на водохранилище.

В завершение путешествия гости смогут отдохнуть у водопада «Фата невесты», наслаждаясь свежим горным воздухом и великолепными видами

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Захватывающие панорамные виды
  • 🚠 Увлекательная поездка на канатной дороге
  • 🐎 Прогулка верхом на лошадях
  • 🍽️ Обед с видом на водохранилище
  • 🌊 Отдых у водопада «Фата невесты»
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Чарвакское водохранилище
  • Канатная дорога
  • Водопад «Фата невесты»

Описание экскурсии

Панорамные виды на Чарвакское водохранилище. Первая наша остановка — обзорная площадка, откуда открывается захватывающий вид на бирюзовые воды Чарвака в окружении гор. Здесь я расскажу историю создания водохранилища и интересные факты о природе вокруг.

Канатная дорога. Вы увидите с высоты потрясающие пейзажи, которые меняются по мере подъёма.

Прогулка верхом на лошадях. После канатной дороги вас ждёт спокойная прогулка верхом по горным тропам. Вы сможете пообщаться с лошадьми и узнать о культуре коневодства в регионе.

Традиционный обед в местном кафе. Перекусить можно в одном из кафе с видом на водохранилище.

Горные тропы и отдых у водохранилища. Спустимся обратно к водохранилищу, где погуляем вдоль воды и отдохнём на берегу.

Водопад «Фата невесты». Нас ждут зелёные склоны, горный воздух и виды, которые хочется фотографировать каждые пять минут.

Организационные детали

  • Вся экскурсия занимает около 6–8 часов, включая время в пути, канатную дорогу, прогулки и обед
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — $5–6 с чел.
  • Канатная дорога — $5–6 с чел.
  • Катание на лошадях — $5 с чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 403 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эльдор, я гид в Ташкенте. На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Акежан
22 июл 2025
Недавно мы с супругой провели незабываемый день в окрестностях Ташкента, и всё это стало возможным благодаря нашему гиду — Эльдору. С первых минут стало ясно, что он не просто проводник,
а настоящий знаток своего дела и очень приятный человек. Эльдор — отличный рассказчик, с юмором и искренним интересом к тому, что делает.

С утра он забрал нас из отеля, и началось наше мини-приключение. По дороге в горы мы кормили оленей, кенгуру и страусов — было неожиданно и очень весело! Несмотря на жаркую ташкентскую погоду, в машине было комфортно — кондиционер работал отлично, и вся дорога прошла легко и приятно.

Особенно хочу отметить, что я заранее поставил Эльдора в известность о важной миссии — я планировал сделать предложение своей девушке. Он сразу включился в идею, начал предлагать красивые локации, и в итоге мы выбрали смотровую вышку высоко в горах. Всё получилось именно так, как я мечтал!

До романтической части дня мы успели искупаться в невероятно красивом водохранилище. Вода была прохладной, но при 40-градусной жаре — это было настоящее спасение. Выходить из воды совсем не хотелось!

Этот день навсегда останется в нашей памяти, и во многом — благодаря Эльдору. Настоящий профессионал, душевный человек и просто классный парень. Рекомендуем от души!

