Экскурсия в крафтовую пивоварню Ташкента предлагает уникальную возможность познакомиться с процессом пивоварения и попробовать шесть сортов пива.
Посетители узнают о традициях и секретах создания пенного напитка, побывают в производственных цехах и насладятся дегустацией в сопровождении лёгких закусок.
Это идеальный шанс для любителей пива открыть для себя новые вкусы и ароматы, а также узнать больше о культуре пивоварения в Узбекистане
Посетители узнают о традициях и секретах создания пенного напитка, побывают в производственных цехах и насладятся дегустацией в сопровождении лёгких закусок.
Это идеальный шанс для любителей пива открыть для себя новые вкусы и ароматы, а также узнать больше о культуре пивоварения в Узбекистане
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Уникальная дегустация шести сортов пива
- 🚗 Комфортабельный трансфер включён
- 👨🏫 Экскурсия с гидом пивоварни
- 🏭 Посещение производственных цехов
- 🥨 Лёгкие закуски к пиву
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Пивоварня
Описание экскурсии
Знакомство с пивоварней
Вам расскажут о пивоварне, её истории. Вы узнаете, почему она отличается от массовых производителей и чем уникальна.
Процесс пивоварения
Затем вас проведут по производственным цехам, где можно увидеть всё — от солода до готового пива. И расскажут об этапах варки — от выбора ингредиентов и их подготовки до брожения и упаковки.
Дегустация
Пивовар проведёт дегустацию нескольких сортов пива (американского лагера, портера, каскада, бельгийского пшеничного и других), а также предложит пару эксклюзивных или сезонных напитков, рассказывая, какой вкус, аромат и послевкусие стоит ожидать от каждого сорта. Во время дегустации подадут лёгкие закуски: сыр, орехи или крекеры.
Организационные детали
- Ждём всех, кому уже исполнилось 20 лет
- В стоимость входит: трансфер, услуги гида, экскурсия по пивоварне, дегустационный сет (шесть сортов пива по 170 мл и закуски)
- Поедем на комфортабельном авто класса седан (для 1–3 человек) или на минивэне (для 4–12 человек). Время в пути — 40 минут в одну сторону
- Экскурсию и дегустацию для вас проведёт гид пивоварни
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Баходир — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 880 туристов
Привет, путешественники! Я — Баходир, гид в солнечном Узбекистане. Родился и вырос тут, впитывая тайны каждого уголка. Экскурсии моей команды — это погружение в душу Узбекистана, где вы почувствуете тепло и аутентичность. Присоединяйтесь, чтобы по-настоящему ощутить восторг от Узбекистана. Мы создадим воспоминания, которые останутся с вами навсегда. До встречи в путешествии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
20 мар 2025
Дорога в пивоварню занимает минут 30, по дороге нам рассказывали о зданиях мимо, которых проезжали и сделали небольшой экскурс в историю Ташкента
В самой пивоварне экскурсию проводил владелец пивоварни. Он подробно
В самой пивоварне экскурсию проводил владелец пивоварни. Он подробно
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