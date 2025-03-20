Экскурсия в крафтовую пивоварню Ташкента предлагает уникальную возможность познакомиться с процессом пивоварения и попробовать шесть сортов пива. Посетители узнают о традициях и секретах создания пенного напитка, побывают в производственных цехах и насладятся дегустацией в сопровождении лёгких закусок. Это идеальный шанс для любителей пива открыть для себя новые вкусы и ароматы, а также узнать больше о культуре пивоварения в Узбекистане

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Описание экскурсии

Знакомство с пивоварней

Вам расскажут о пивоварне, её истории. Вы узнаете, почему она отличается от массовых производителей и чем уникальна.

Процесс пивоварения

Затем вас проведут по производственным цехам, где можно увидеть всё — от солода до готового пива. И расскажут об этапах варки — от выбора ингредиентов и их подготовки до брожения и упаковки.

Дегустация

Пивовар проведёт дегустацию нескольких сортов пива (американского лагера, портера, каскада, бельгийского пшеничного и других), а также предложит пару эксклюзивных или сезонных напитков, рассказывая, какой вкус, аромат и послевкусие стоит ожидать от каждого сорта. Во время дегустации подадут лёгкие закуски: сыр, орехи или крекеры.

Организационные детали