Увидеть город глазами местного, понять, что такое махалли, и попробовать свадебный плов
Вас ждёт душевная прогулка по самому красивому городу в Центральной Азии.
Вы познакомитесь с историей Ташкента и побываете в разных его частях — у канала Анхор, на средневековых улочках с махалли и возле башен 21 века.
А ещё слепите кувшин в гончарной мастерской, оцените три вида плова и сделаете фото у настоящего городского водопада.
Вы познакомитесь с историей Ташкента и побываете в разных его частях — у канала Анхор, на средневековых улочках с махалли и возле башен 21 века.
А ещё слепите кувшин в гончарной мастерской, оцените три вида плова и сделаете фото у настоящего городского водопада.
Ближайшие даты:
16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Как учит нас история, города всегда образовывались возле водоёмов. Так и Ташкент с его системой арыков и каналов расширялся из года в год. Мы отыщем истоки городских водных артерий, посетим настоящий водопад и оттуда неспешно перейдём в историческую часть — Эски Шахар.
- На старинных улочках я расскажу об идеальной системе самоуправления по-ташкентски. Вы узнаете, как строились махалли — дома-общины, в которых до сих пор живут семьи из нескольких поколений. Мы зайдём к местным ремесленникам, и вы попробуете слепить кувшин из глины в настоящей гончарной мастерской.
- Из Старого города мы на автомобиле отправимся в новый Ташкент. Проедем по Константиновскому скверу (ныне сквер Амира Тимура) и доберёмся до небоскрёбов Ташкент-сити, где я расскажу о современной жизни горожан.
- В течение всей прогулки мы будем делать гастрономические остановки, чтобы продегустировать главное блюдо Узбекистана. Конечно, речь о плове. Я предложу вам сразу три вида: чайханский, ташкентский свадебный и самаркандский. Поэтому дам дружеский совет: не завтракайте плотно!
Организационные детали
В стоимость входит транспорт, услуги гида и дегустация плова.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле метро Пахтакор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жахонгир — ваш гид в Ташкенте
Провёл экскурсии для 102 туристов
Мы, работники туриндустрии, являемся лицом государства. Это огромная ответственность и честь для нас. Я родился в Ташкенте и обожаю свой город больше всего на свете. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также просто путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю прекрасного города, которому уже более 2200 лет.
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