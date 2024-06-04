1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€85 за человека
Индивидуальная
8 часов
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
€60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AALLA4 июня 2024Замечательный гид!
- РРуслан4 июня 2024В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
- ННаталья1 июня 2024Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
- ИИрина31 мая 2024Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
- ООльга24 мая 2024Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
- ЛЛюдмила13 мая 2024У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь такого искреннего и заботливого гида, любящего свою страну. Огромное спасибо! В институте нам всё показал Юнус, тоже глубоко погруженный в тему.
- ННаталья10 мая 2024Были с дочкой и остались очень довольны туром. Тамилла открыла для нас как будто совсем другой Узбекистан - современный, стильный,
- ААлександра23 апреля 2024Была в Ташкенте в первый раз. Очень понравился арт-тур Тамиллы. Фотографировала постоянно и каждые 3 минуты говорила «как же здесь
- ООльга29 февраля 2024спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
- ООльга28 ноября 2023Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Уникальный опыт»
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