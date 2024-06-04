Уникальный опыт – экскурсии в Ташкенте

Найдено 5 экскурсий в категории «Уникальный опыт» в Ташкенте на русском языке, цены от €15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
🪂 На параплане
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Индивидуальный полёт на параплане с инструктором над Чарвакским водохранилищем
Без особых навыков вы сможете насладиться чувством свободного полёта. В тандеме с инструктором вы взлетите над лазурным Чарвакским водохранилищем
Начало: в Бостанлыкском районе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
85 за человека
Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Арт, стиль, еда: уникальный шопинг-тур по Ташкенту для гурманов моды
Погрузитесь в мир узбекской моды и искусства с эксклюзивным туром по Ташкенту. Встреча с дизайнерами, арт-пространства и бутики ждут вас
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 150 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
29 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 3 чел.
В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
В гости к ремесленникам Ташкента: уникальные мастер-классы
Приглашаем вас на уникальный культурный опыт в Ташкенте, где вы сможете научиться искусству вышивки сюзане и росписи миниатюры
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    ALLA
    4 июня 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    Замечательный гид!
  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
    Очень понравилось, спасибо организаторам и пилоту) Я летала первый раз, и ожидание совпало с реальностью. Хотелось бы большей продолжительности по времени… 10 минут маловато
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Ташкента - в Институт Солнца
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь такого искреннего и заботливого гида, любящего свою страну. Огромное спасибо! В институте нам всё показал Юнус, тоже глубоко погруженный в тему.
    У нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишьУ нас был потрясающий гид Сакин. Очень много рассказал о стране, о людях. Редко когда встретишь
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Были с дочкой и остались очень довольны туром. Тамилла открыла для нас как будто совсем другой Узбекистан - современный, стильный,
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    аутентичный. Тур был организован полностью под наш запрос. И это огромный плюс. Мы побывали в самых интересных бутиках и мастерских, которые сами вряд ли бы нашли, познакомились с дизайнерами. Огромное спасибо Тамилле, она прекрасный рассказчик и очень интересный человек!

  • А
    Александра
    23 апреля 2024
    Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
    Была в Ташкенте в первый раз. Очень понравился арт-тур Тамиллы. Фотографировала постоянно и каждые 3 минуты говорила «как же здесь
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    красиво»)) Было много атмосферных локаций с магазинами локальных дизайнеров, ресторанами, улицами в национальном стиле. Самостоятельно эти места было бы довольно сложно найти и увидеть за один день.

    Была в Ташкенте в первый раз. Очень понравился арт-тур Тамиллы. Фотографировала постоянно и каждые 3 минутыБыла в Ташкенте в первый раз. Очень понравился арт-тур Тамиллы. Фотографировала постоянно и каждые 3 минуты
  • О
    Ольга
    29 февраля 2024
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    спасибо Бернаре за потрясающий опыт рисования и вышивки под контролем настоящих мастеров. Богатое прикладное искусство Узбекистана более чем стоит того,чтобы
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    хотя бы попытаться,а с мастерами очень интересно поговорить. В расписанной шкатулке буду держать серёжки, которые нашли на Чорсу ❤️ моя благодарность за прекрасный день!

  • О
    Ольга
    28 ноября 2023
    В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного мастера Абдулы. Мастерская в Медресе
    Рекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасногоРекомендую экскурсию всем, кто хочет пощупать руками историю. Роспись шкатулки посильна любому под чутким руководством прекрасного

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Уникальный опыт»

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  1. Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
  2. Полёт на параплане над Чарвакским водохранилищем
  3. Арт, стиль, еда: авторский шопинг-тур по Ташкенту
  4. Из Ташкента - в Институт Солнца
  5. В гости к ремесленникам: два мастер-класса в Ташкенте
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  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 15 до 150. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Уникальный опыт», 102 ⭐ отзыва, цены от €15. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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