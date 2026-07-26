Мои заказы

Горный рай Узбекистана: Амирсой, Чимган и Чарвак

Выбраться из Ташкента к трём природным локациям
Всего два часа от Ташкента — и вы гуляете среди бескрайних гор и по берегу бирюзового озера. Доедем до лыжных курортов Амирсой и Чимган, а после отдохнём у Чарвакского водохранилища. Вы узнаете о культуре, истории столицы и природных окрестностях. А для лучших видов подниметесь по канатной дороге — до чего же сказочные выйдут кадры!
Горный рай Узбекистана: Амирсой, Чимган и Чарвак
Горный рай Узбекистана: Амирсой, Чимган и Чарвак
Горный рай Узбекистана: Амирсой, Чимган и Чарвак

Описание экскурсии

9:00 — Встречаемся и выезжаем из Ташкента
10:40–13:00 — Остановимся на курорте Амирсой. Здесь насладимся красотой гор, поднимемся по канатной дороге (по желанию) и сделаем фотографии среди природы
13:20–14:20 — Пообедаем в традиционном ресторане (по желанию)
14:30–15:30 — Устроим фотосессию на смотровых площадках Чимганских гор и прогуляемся по окрестностям
15:45–17:00 — Пройдёмся вдоль берега Чарвакского водохранилища и немного отдохнём
17:00–19:00 — Вернёмся в Ташкент

Вы узнаете

  • Как древний Ташкент превратился в современную столицу Узбекистана
  • Почему здесь так гармонично сочетаются восточная архитектура и советские здания
  • В чём особенности Чимганских гор
  • А ещё городские легенды, полезные советы, проверенные места для обеда, покупок и прогулок

Организационные детали

  • Трансфер на легковом седане включён в стоимость
  • Отдельно оплачивается канатная дорогая (около $30 за чел., по желанию) и обед
  • Маршрут подходит для путешественников, которые любят природу, но не готовы долго ходить пешком
  • Последовательность посещения объектов зависит от дорожной ситуации и погоды
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб
Раджаб — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 689 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри —
читать дальшеуменьшить

через живые истории, атмосферу и детали, которые не увидеть в стандартных экскурсиях. Каждый гид глубоко знает свой город и специализируется на его истории, культуре и скрытых местах. Нас объединяет любовь к Узбекистану и опыт работы с путешественниками из разных стран. Наш подход — живое общение, гибкие маршруты и внимание к интересам гостей. Для нас важно не просто показать достопримечательности, а помочь вам по-настоящему познакомиться со страной, которая остаётся в памяти надолго.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии на «Горный рай Узбекистана: Амирсой, Чимган и Чарвак»

Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
На машине
7 часов
-
25%
196 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Чимган, Амирсой и Чарвакское водохранилище - из Ташкента
Посетить главные природные жемчужины Узбекистана за 1 день
Начало: У памятника Амиру Темуру
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$45$60 за человека
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
На машине
9 часов
103 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Узбекистан: Амирсай, Чимган и Чарвак за 1 день - из Ташкента
Провести день среди гор, бирюзового озера и древних чинар
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $138 за всё до 4 чел.
Горное ожерелье Ташкента
На машине
8 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Горное ожерелье Ташкента
Чарвак, Чимган, Амирсой и Институт Солнца за один день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$52 за человека
Тянь-Шань - любовь с первого взгляда: Амирсай, Чимган и озеро Чарвак
На машине
На электромобиле
10 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тянь-Шань - любовь с первого взгляда: Амирсай, Чимган и озеро Чарвак
Туда, где рождаются впечатления - на электромобиле из Ташкента
Начало: Ваш отель или удобное для Вас место
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
от $145 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте
$59 за человека