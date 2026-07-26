Всего два часа от Ташкента — и вы гуляете среди бескрайних гор и по берегу бирюзового озера. Доедем до лыжных курортов Амирсой и Чимган, а после отдохнём у Чарвакского водохранилища. Вы узнаете о культуре, истории столицы и природных окрестностях. А для лучших видов подниметесь по канатной дороге — до чего же сказочные выйдут кадры!
Описание экскурсии
9:00 — Встречаемся и выезжаем из Ташкента
10:40–13:00 — Остановимся на курорте Амирсой. Здесь насладимся красотой гор, поднимемся по канатной дороге (по желанию) и сделаем фотографии среди природы
13:20–14:20 — Пообедаем в традиционном ресторане (по желанию)
14:30–15:30 — Устроим фотосессию на смотровых площадках Чимганских гор и прогуляемся по окрестностям
15:45–17:00 — Пройдёмся вдоль берега Чарвакского водохранилища и немного отдохнём
17:00–19:00 — Вернёмся в Ташкент
Вы узнаете
- Как древний Ташкент превратился в современную столицу Узбекистана
- Почему здесь так гармонично сочетаются восточная архитектура и советские здания
- В чём особенности Чимганских гор
- А ещё городские легенды, полезные советы, проверенные места для обеда, покупок и прогулок
Организационные детали
- Трансфер на легковом седане включён в стоимость
- Отдельно оплачивается канатная дорогая (около $30 за чел., по желанию) и обед
- Маршрут подходит для путешественников, которые любят природу, но не готовы долго ходить пешком
- Последовательность посещения объектов зависит от дорожной ситуации и погоды
- С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 08:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Раджаб — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 689 туристов
Мы — команда местных гидов по Узбекистану. В каждом городе вас встречает гид, который живёт или вырос здесь, поэтому мы показываем Хиву, Бухару, Самарканд, Ташкент и горные регионы изнутри —
Входит в следующие категории Ташкента
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