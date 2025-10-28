Экскурсия по Ташкенту - это уникальная возможность увидеть старый и новый город. Посетите площадь Хазрати Имам и медресе Кукельдаш, полюбуйтесь Белой мечетью Минор. Узнайте историю князя Романова и загляните в Свято Успенский собор. Откройте для себя традиции и обычаи местного народа, попробуйте знаменитый узбекский плов. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории Ташкента

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Ташкента - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это не помешает насладиться культурными достопримечательностями. Зимой, несмотря на прохладу, можно посетить музеи и насладиться атмосферой города.

