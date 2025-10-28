Мои заказы

С любовью о Ташкенте

Откройте для себя Ташкент: старинные улочки, мечети и необычные здания. Узнайте о князе Романове и насладитесь узбекской кухней
Экскурсия по Ташкенту - это уникальная возможность увидеть старый и новый город. Посетите площадь Хазрати Имам и медресе Кукельдаш, полюбуйтесь Белой мечетью Минор. Узнайте историю князя Романова и загляните в Свято Успенский собор. Откройте для себя традиции и обычаи местного народа, попробуйте знаменитый узбекский плов. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории Ташкента
4.9
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть древние мечети и медресе
  • 🏰 Посетить дворец князя Романова
  • 🍽️ Попробовать узбекскую кухню
  • ⛪ Исследовать уникальные соборы
  • 📜 Узнать легенды и истории города

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ташкента - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это не помешает насладиться культурными достопримечательностями. Зимой, несмотря на прохладу, можно посетить музеи и насладиться атмосферой города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
С любовью о Ташкенте
С любовью о Ташкенте
С любовью о Ташкенте

Что можно увидеть

  • Хазрати Имам
  • Белая мечеть Минор
  • Монумент Мужество
  • Дворец князя Николая Романова
  • Успенский кафедральный собор
  • Католический костёл Святейшего Сердца Иисуса
  • Медресе Кукельдаш

Описание экскурсии

Я расскажу вам легенды нашего города и обычаи местного народа. Познакомимся с культурой и, конечно же, с узбекскими национальными блюдами. Что вас ждёт?
  • Посетите главную площадь Старого города — Хазрати Имам. Я расшифрую её название и покажу постройки разных периодов: медресе XVI века и мечети с голубыми куполами. Расскажу, где, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда и другие интересные факты.
  • Белая мечеть Минор — современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством.
  • Монумент «Мужество». Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.
  • Дворец князя Николая Романова. Буквально в двух минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая I. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.
  • В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный в 1871 году первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса 1912 года.
  • Не забудем про обед — отведаем плов или другие блюда узбекской кухни.
  • Увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш XVI века, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.

• Площадь Дружба народов. Вы узнаете, почему Ташкент приобрел визитную карточку «Ташкент город хлебный». Важная информация:

Одежда должна быть по сезону.

Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Старого города - Хазрати Имам
  • Белая мечеть Минор
  • Монумент «Мужество»
  • Дворец князя Николая Романова
  • Успенский кафедральный собор
  • Католический костёл
  • Медресе Кукельдаш
  • Центр плова
  • Площадь Дружба народов
  • Сквер Амира Тимура
  • Гостиница Узбекистан
  • Площадь независимости
  • Метрополитен
  • Телебашня Ташкента
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Обед
  • Билеты в архитектурные комплексы
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Одежда должна быть по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
2
3
2
1
Н
Наталья
28 окт 2025
26 октября 2025 года посетили экскурсию «с любовью к ташкету», с нашим гидом Хасаном. Выражаем благодарность за интересную и подробную информацию о городе. Посетили дополнительные достопримечательности, не входящие в программу,
читать дальше

попробовали местный стритфуд- самсу, в тех местах, которые сами бы не нашли, конечно посетили культовое место центр плова. Хасан очень интересный собеседник, внимательный и интеллигентный. Большое спасибо за такую организацию маршрута по ташкету!

Л
Лия
21 окт 2025
Были на индивидуальной, автомобильно - пешеходной экскурсии. Нашим гидом была Рано. Мы восхищены нашим гидом. 7 часов на комфортабельном автомобиле по г. Ташкент. В Ташкенте каждый из нашей компании бывал
читать дальше

и не один раз, а кто то и жил долгое время в Ташкенте, но с Рано мы увидели совсем другой Ташкент. Действительно, с любовью о Ташкенте. Отлично знает историю своего города, своей страны. Спасибо большое за эту увлекательную жкскурсию. Ранохон желаем успехов в ее будущих проектах.

А
Артём
13 окт 2025
Т
Татьяна
7 окт 2025
Получили достаточно информации. Осмотрели основные объекты - знаковые для города.
О
Ольга
6 окт 2025
Экскурсию провела Екатерина - хороший гид. Встретили нас на ЖД вокзале и по всему маршруту с рассказом и остановкой на обед в колоритном месте. Остались довольны
Т
Татьяна
3 окт 2025
О
Оксана
1 окт 2025
Е
Екатерина
29 сен 2025
Екатерина- отличный гид чувствующий туристов, driveman Денис очень комфортно возил.
Нас встретили у отеля, рассказали и показали все как по программе, Екатерина порекомендовала куда сходить самим вечером- все понравилось. Особенно зашел
читать дальше

рынок с дегустацией всего имеющегося на рынке и рассказ по дворец Романовых - этакий экскурс с нашу историю с налетом романтизма😉. Екатерина очень живая и с хорошим чувством юмора, заряжает на позитив. Все прошло на одном дыхании. Рекомендую❤️

О
Оксана
29 сен 2025
Была обзорная экскурсия по Ташкенту. Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывал. За 7ч посмотрели много локаций Ташкента. Рекомендую.
V
Vera
25 сен 2025
Е
Елена
23 сен 2025
Экскурсию нам проводила замечательный экскурсовод Екатерина. Человек, влюблённый в своё дело и свой город Ташкент. Экскурсия была автомобильно - пешеходная! За 7 часов осмотрели все главные достопримечательности, побывали на рынке
читать дальше

Чорсу, где в этом изобилии Екатерина помогла нам сориентироваться и купить вкусняшки с хорошей скидкой. Посетили комплекс Хазрет Имам, Медресе Кукельдаш, музей великого князя Константина Николаевича, римско- Католический Храм святейшего сердца Иисуса, Святой- успенский кафедральный собор, монумент Мужества и сквер Амира Тимура. Время пролетело незаметно… Всю информацию об исторических местах получали в доступной форме в интересных рассказах. Спасибо большое за чудесно проведённый день. .

Л
Леонид
22 сен 2025
М
Максим
3 сен 2025
Были с женой на экскурсии, которую проводила Екатерина-полный восторг!!! Легкое и информативное повествование истории Узбекистана и Ташкента, с глубоким знанием ключевых фигур оставивших свой неизгладимый след в становлении государства и
читать дальше

народа. Легкая, доступная и неутомительная подача экскурсионного материала сопровождалась практическим вводом в национальные особенности взаимоотношений людей. Экскурсия, рассчитанная на 6часов пролетела незаметно, а в завершении нас привезли в место, где мы попробовали отличный плов! Хотим поблагодарить Екатерину за искреннее отношение и позитив. И отдельное спасибо водителю Руслану за комфортное передвижение и душевность! Максим и Татьяна

Ч
Чернышев
28 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
S
Svetlana
27 авг 2025

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
204 отзыва
Индивидуальная
до 16 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
от $135 за человека
С Ташкентом - на ты
На машине
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
€185 за человека
Прикоснуться к Ташкенту
Пешая
5 часов
-
5%
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
от $76$80 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте