Экскурсия по Ташкенту - это уникальная возможность увидеть старый и новый город. Посетите площадь Хазрати Имам и медресе Кукельдаш, полюбуйтесь Белой мечетью Минор. Узнайте историю князя Романова и загляните в Свято Успенский собор. Откройте для себя традиции и обычаи местного народа, попробуйте знаменитый узбекский плов. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и новые знания о культуре и истории Ташкента
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть древние мечети и медресе
- 🏰 Посетить дворец князя Романова
- 🍽️ Попробовать узбекскую кухню
- ⛪ Исследовать уникальные соборы
- 📜 Узнать легенды и истории города
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Ташкента - с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а туристов меньше. Летом может быть жарко, но это не помешает насладиться культурными достопримечательностями. Зимой, несмотря на прохладу, можно посетить музеи и насладиться атмосферой города.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Хазрати Имам
- Белая мечеть Минор
- Монумент Мужество
- Дворец князя Николая Романова
- Успенский кафедральный собор
- Католический костёл Святейшего Сердца Иисуса
- Медресе Кукельдаш
Описание экскурсии
Я расскажу вам легенды нашего города и обычаи местного народа. Познакомимся с культурой и, конечно же, с узбекскими национальными блюдами. Что вас ждёт?
- Посетите главную площадь Старого города — Хазрати Имам. Я расшифрую её название и покажу постройки разных периодов: медресе XVI века и мечети с голубыми куполами. Расскажу, где, по преданию, замурован священный волос пророка Мухаммеда и другие интересные факты.
- Белая мечеть Минор — современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством.
- Монумент «Мужество». Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.
- Дворец князя Николая Романова. Буквально в двух минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая I. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.
- В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный в 1871 году первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса 1912 года.
- Не забудем про обед — отведаем плов или другие блюда узбекской кухни.
- Увидите крупнейший в историческом центре средневековый медресе Кукельдаш XVI века, где поговорим о традициях религиозного обучения в Ташкенте и его сосуществовании с образованием светским.
• Площадь Дружба народов. Вы узнаете, почему Ташкент приобрел визитную карточку «Ташкент город хлебный». Важная информация:
Одежда должна быть по сезону.
Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Старого города - Хазрати Имам
- Белая мечеть Минор
- Монумент «Мужество»
- Дворец князя Николая Романова
- Успенский кафедральный собор
- Католический костёл
- Медресе Кукельдаш
- Центр плова
- Площадь Дружба народов
- Сквер Амира Тимура
- Гостиница Узбекистан
- Площадь независимости
- Метрополитен
- Телебашня Ташкента
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в архитектурные комплексы
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 09:00, 13:00 и 17:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одежда должна быть по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
28 окт 2025
26 октября 2025 года посетили экскурсию «с любовью к ташкету», с нашим гидом Хасаном. Выражаем благодарность за интересную и подробную информацию о городе. Посетили дополнительные достопримечательности, не входящие в программу,
Л
Лия
21 окт 2025
Были на индивидуальной, автомобильно - пешеходной экскурсии. Нашим гидом была Рано. Мы восхищены нашим гидом. 7 часов на комфортабельном автомобиле по г. Ташкент. В Ташкенте каждый из нашей компании бывал
А
Артём
13 окт 2025
Т
Татьяна
7 окт 2025
Получили достаточно информации. Осмотрели основные объекты - знаковые для города.
О
Ольга
6 окт 2025
Экскурсию провела Екатерина - хороший гид. Встретили нас на ЖД вокзале и по всему маршруту с рассказом и остановкой на обед в колоритном месте. Остались довольны
Т
Татьяна
3 окт 2025
О
Оксана
1 окт 2025
Е
Екатерина
29 сен 2025
Екатерина- отличный гид чувствующий туристов, driveman Денис очень комфортно возил.
Нас встретили у отеля, рассказали и показали все как по программе, Екатерина порекомендовала куда сходить самим вечером- все понравилось. Особенно зашел
Нас встретили у отеля, рассказали и показали все как по программе, Екатерина порекомендовала куда сходить самим вечером- все понравилось. Особенно зашел
О
Оксана
29 сен 2025
Была обзорная экскурсия по Ташкенту. Экскурсия понравилась. Экскурсовод очень интересно рассказывал. За 7ч посмотрели много локаций Ташкента. Рекомендую.
V
Vera
25 сен 2025
Е
Елена
23 сен 2025
Экскурсию нам проводила замечательный экскурсовод Екатерина. Человек, влюблённый в своё дело и свой город Ташкент. Экскурсия была автомобильно - пешеходная! За 7 часов осмотрели все главные достопримечательности, побывали на рынке
Л
Леонид
22 сен 2025
М
Максим
3 сен 2025
Были с женой на экскурсии, которую проводила Екатерина-полный восторг!!! Легкое и информативное повествование истории Узбекистана и Ташкента, с глубоким знанием ключевых фигур оставивших свой неизгладимый след в становлении государства и
Ч
Чернышев
28 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия.
S
Svetlana
27 авг 2025
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 16 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 10:00
18 ноя в 10:00
€185 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 10 чел.
Прикоснуться к Ташкенту
Свежий взгляд на Старый город с его древними традициями и обычаями
Начало: У комплекса «Хазрати Имам»
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
от $76
$80 за всё до 10 чел.