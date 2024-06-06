Сквер Амира Тимура (Тамерлана) – экскурсии в Ташкенте

Найдено 9 экскурсий в категории «Сквер Амира Тимура (Тамерлана)» в Ташкенте на русском языке, цены от €90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
105 отзывов
«Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия по сердцу Узбекистана
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ташкента: от величественных памятников до вкуснейшей местной кухни. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Огни ночного Ташкента
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Ночной Ташкент: экскурсия по волшебным местам города
Погрузитесь в волшебство ночного Ташкента, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле вашей гостиницы
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
100 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица дружбы и тепла
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Ташкент: столица дружбы и тепла - путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Ташкента: от монумента Мужество до дворца Романова, через красоту местного метро
Начало: От вашего отеля
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
Если вы приехали в Ташкент ненадолго или ждёте рейс, предлагаем изучить город в экспресс-формате. Увидим базар, Центр плова и другие культовые места
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:30
150 за всё до 4 чел.
Магия вечернего Ташкента
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
27 отзывов
Магия вечернего Ташкента: индивидуальная экскурсия
Ташкент вечером - это город ярких огней и таинственных силуэтов. Погрузитесь в атмосферу ночного города, наслаждаясь комфортом и интересными рассказами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
10595 за всё до 4 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
108 отзывов
Гостеприимный и многоликий Ташкент: Исламская архитектура, история и базары
Погрузитесь в уникальный мир Ташкента: от средневековых мечетей до современных площадей и шумных базаров, где каждый уголок хранит свою историю
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
119 за всё до 3 чел.
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
Отправьтесь на романтическую прогулку по вечернему Ташкенту. Откройте для себя его символы и почувствуйте ритм города в свете фонарей
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
10090 за всё до 4 чел.
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
"Добро пожаловать!", "Хуш келибсиз!", - так встречают на базаре "Чорсу". Узнайте его историю и насладитесь обедом в одной из лучших чайхан Ташкента
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115104 за всё до 4 чел.
Всё о Ташкенте за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Всё о Ташкенте за 1 день: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ташкенту откроет вам его многогранность: исторические улочки, современные здания и уникальные гастрономические традиции
Начало: Возле метро Пахтакор
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
от 170 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexandr
    6 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида и даже просто из
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    интернета, а вот за интересными историческими фактами и легендами города, обычно скрытыми от глаз туристов местечек (в том числе для покушать и купить что- нибудь действительно интересненькое и по ценам для местных)- это к Батыру. Великолепный рассказчик и просто прекрасный человек! Спасибо огромное за прекрасный вечер. Вернемся обязательно и заберем Батыра с собой и в Самарканд, и в Бухару))

    Стараниями Батыра вечер был прекрасным! Стандартный набор информации вы можете получить, я думаю, у любого гида
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Колорит восточного базара и правильный плов в чайхане
    Интересная прогулка по Ташкенту. Достаточно информативная! Плов в чайхане - отличный!!!
  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Экскурсию проводила Тамара. Действительно хорошо знает историю города, рассказывает не в пространство, лишь бы выдать материал, а именно гостям персонально. Рекомендую экскурсовода тем, кто действительно заинтересован получить новые знания.
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Прекрасно погуляли и пообщались с Ириной! Уже порекомендовала кому смогла:)
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Магия вечернего Ташкента
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло классно, хороший душевный рассказ,душевная беседа, однозначно рекомендуем гида, Узбекистан наша любовь отныне, мы вернемся)
    Ездили в марте 2024,остались крайне довольны, провезли по всем достопримечательностям, не смотря на дождь все прошло
  • С
    Станислав
    28 мая 2024
    Огни ночного Ташкента
    Очень энергичный и эмоциональный обзор основных точек города - есть о чем рассказать и что послушать - закладывайте от 3 часов иначе будет сложно все успеть
  • В
    Владимир
    27 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей души хотим поблагодарить этих
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    замечательных людей, которые не просто делают свою работу, а отдают часть своей души. Два дня пролетели просто незаметно. Азиз - прекрасный рассказчик, приятный человек, сумел за короткий период рассказать нам многовековую историю так, что голова не пошла кругом. Отдельное спасибо за комфортную машину и то,что был нашим фотографом временами. Светлана знакомила нас с русской частью города, удивила своими глубоким историческими знаниями, теплотой повествования. Крайне рекомендуем этот тур и этих гидов. Спасибо!

    Экскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всейЭкскурсию по Ташкенту нам проводили Азиз (старая часть города) и Светлана (русская часть города). От всей
  • Ж
    Женя
    24 мая 2024
    Увидеть - и влюбиться! Вечернее свидание с Ташкентом
    Отличная экскурсия! Большое спасибо нашему гиду Шерзоду. Отличная подача материала. Было очень увлекательно и вкусно 😁 Нас голодных и уставших отвели в отличный местный стрит-фуд.
    Отличная экскурсия!Отличная экскурсия!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Ташкент - столица дружбы и тепла
    Прекрасная идея познакомиться с Ташкентом, если у вас есть время между поездом и самолётом или между самолётами. Организовано было все превосходно,
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    встретили на вокзале, проводили в аэропорт и успели показать столько всего, что мы даже не представляли себе, что такое возможно. Оксана оказалась таким заботливым человеком,что уже уставшая от предыдущих экскурсионных дней наша компания вдруг заулыбалась, оживилась и с радостью смотрела на красоты Ташкента и слушала интересный рассказ. Прекрасно организованный обед и вечерняя прогулка на гондолах были особенными "изюминками" программы. Большое спасибо за познавательную и красивую прогулку с хорошим настроением и в очень комфортных условиях!!!

  • М
    Михаил
    15 мая 2024
    «Красавец Ташкент»: авто-пешеходная экскурсия
    Отличная экскурсия, нам всё очень понравилось. Хорошо построенный маршрут, запоминающийся рассказ о достопримечательностях Ташкент.

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Сквер Амира Тимура (Тамерлана)»

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  3. Ташкент - столица дружбы и тепла
  4. По Ташкенту - транзитом: трансфер + обзорная экскурсия
  5. Магия вечернего Ташкента
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Мечеть Минор
  4. Площадь Независимости
  5. Медресе Кукельдаш
  6. Монумент «Мужество»
  7. Большой театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
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Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Сквер Амира Тимура (Тамерлана)», 305 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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