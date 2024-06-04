Ташкентское метро – экскурсии в Ташкенте

Найдено 3 экскурсии в категории «Ташкентское метро» в Ташкенте на русском языке, цены от €15, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
58 отзывов
Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
Путешествуйте по Ташкенту через спектакль, который расскажет о его прошлом и настоящем через голоса людей, живших здесь в разные эпохи
Начало: На набережной Анхора
Расписание: в будние дни в 09:00 и 18:30, в субботу и воскресенье в 09:00, 17:00 и 18:30
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
15 за человека
Все краски Ташкента
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
4 часа
221 отзыв
Индивидуальная экскурсия Все краски Ташкента: путешествие по сердцу Узбекистана
Откройте для себя душу Ташкента, прогуливаясь по его историческим и культурным местам в компании опытного гида
Сегодня в 16:00
Завтра в 14:00
10398 за всё до 3 чел.
Советский модернизм в Ташкенте
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
3.5 часа
Советский модернизм в Ташкенте
Оценить яркие образцы этого архитектурного стиля и узнать, как его полюбили местные
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
200190 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Руслан
    4 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    В целом отношение к данной экскурсии неоднозначное. С одной стороны, маршрут выбран интересный, с другой стороны, большинство героев спектакля мне
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    были неизвестны (советского периода). Также сильно повлияла погода, ходить в дождь не особо приятно, хотя дождевики выдали. В общем-то эта экскурсия для меня эксперимент, кому-то подойдет данный формат (особенно кто знаком с советской культурой), мне похоже просто не подошел и не повезло с погодой немного. Тем не менее спасибо организаторам)

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Захватывающее действо на улицах прекрасного города! Нет слов!
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Иммерсивный спектакль «100 минут наедине с Ташкентом»
    Необычный формат, тут нет исторических дат, а история ведется от лиц людей, кто жил в Ташкенте, которые в той или иной мере были знамениты. Необычно, нго лучше наверное брать, если вы уже познакомились с городом
  • Д
    Денис
    23 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Прекрасная и очень познавательная экскурсия по Ташкенту! Огромное спасибо нашему гиду Артему за такую увлекательную прогулку, человек оказался очень начитанный и любящий свой город! Мы получили море положительных эмоций и полезной информации)) Всем добра!
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную экскурсию в Ташкенте. Вся
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    организация экскурсии прошла на одном дыхании, день просто пролетел, а успели все: узнать историю и культуру, проехать на метро, попробувать вкусняшки и насладится великолепием архитектуры города и его уже современными парками .СПАСИБО, ребята вы Супер!!! Организация на высшем уровне.

    Всем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательнуюВсем доброго. Я вместе со своими девочками хочу поблагодарить Хаета и его команду за великолепную познавательную
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Все краски Ташкента
    Самое прекрасное начало путешествия по Узбекистану из возможных. Нам досталась гид Катерина, замечательный профессионал и широкой души человек. Никаких сухих
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    фактов, всё пропущено через себя, рассказ о стране, о Ташкенте, о местных жителях - слушать было интересно и ненапряжно. Учли наши особенности и добавили кое-что в маршрут. Экскурсия на одном дыхании и даже больше положенного по программе времени. Масса дополнительной полезной информации. Спасибо за теплый (во всех смыслах) прием! и отдельное мерси водителю!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкентское метро»

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Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Ташкентское метро" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 190 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 279 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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