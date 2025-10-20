Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Вы посетите историческую часть города, затем современную её часть.



Увлекательное путешествие по Ташкенту, одному из древнейших городов Средней Азии, погружает в его богатую историю и уникальный дух.



Экскурсия покажет старинные памятники и традиции, а также современный Ташкент с его торговыми центрами и зелёными парками. 5 13 отзывов

UZBEKISTAN Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 13 отзывов Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов Размер группы 1-12 человек На чём проводится На автомобиле Когда Ежедневно с 10:00. $50 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Что вас ждёт? Вы начнёте свой день с прогулки по Старому городу, где величественные медресе и мечети погружают вас в атмосферу истории и культуры. Здесь вы сможете увидеть такие знаменитые достопримечательности, как Хаст Имам, где хранится одна из самых старых книг мира — Коран Усмана, и обязательно заглянете на оживленный базар, где местные жители торгуют свежими фруктами, специями и традиционными ремесленными изделиями. После этого мы отправимся на рынок Чорсу, известный своими яркими цветами и ароматами. Во второй половине дня мы направимся к современному комплексу Ташкент-Сити. Это сердце нового Ташкента, где небоскрёбы и современные здания гармонично сочетаются с исторической архитектурой. Вы сможете насладиться видами на город с высоты и сделать множество запоминающихся фотографий. Завершит ваше путешествие дегустация традиционного узбекского плова в одном из лучших ресторанов города, где вам расскажут о секретах приготовления этого блюда и его значении в узбекской культуре. Мы уверены, что этот насыщенный день оставит у вас только положительные впечатления и вы захотите вернуться в Узбекистан снова!

Ежедневно с 10:00. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Монумент Мужества

Ансамбль Хаст Имам

Базар Чорсу

Караван-сарай

Дом Романовых

Площадь Независимости

Памятник Амиру Темуру

Центр плова «Беш Казан»

Magic City Что включено Услуги гида

Трансфер по городу Что не входит в цену Входные билеты на объекты (по желанию): музей Кукельдаш, Планетарий, Музей восковых фигур, Океанариум - $2-$10 за каждый объект музей Корана Османа - $5

Обед

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45 Завершение: Всесезонный парк развлечений Magic City Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно с 10:00. Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.