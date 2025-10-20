Вы посетите историческую часть города, затем современную её часть.
Увлекательное путешествие по Ташкенту, одному из древнейших городов Средней Азии, погружает в его богатую историю и уникальный дух.
Экскурсия покажет старинные памятники и традиции, а также современный Ташкент с его торговыми центрами и зелёными парками.
Увлекательное путешествие по Ташкенту, одному из древнейших городов Средней Азии, погружает в его богатую историю и уникальный дух.
Экскурсия покажет старинные памятники и традиции, а также современный Ташкент с его торговыми центрами и зелёными парками.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Вы начнёте свой день с прогулки по Старому городу, где величественные медресе и мечети погружают вас в атмосферу истории и культуры. Здесь вы сможете увидеть такие знаменитые достопримечательности, как Хаст Имам, где хранится одна из самых старых книг мира — Коран Усмана, и обязательно заглянете на оживленный базар, где местные жители торгуют свежими фруктами, специями и традиционными ремесленными изделиями. После этого мы отправимся на рынок Чорсу, известный своими яркими цветами и ароматами. Во второй половине дня мы направимся к современному комплексу Ташкент-Сити. Это сердце нового Ташкента, где небоскрёбы и современные здания гармонично сочетаются с исторической архитектурой. Вы сможете насладиться видами на город с высоты и сделать множество запоминающихся фотографий. Завершит ваше путешествие дегустация традиционного узбекского плова в одном из лучших ресторанов города, где вам расскажут о секретах приготовления этого блюда и его значении в узбекской культуре. Мы уверены, что этот насыщенный день оставит у вас только положительные впечатления и вы захотите вернуться в Узбекистан снова!
Ежедневно с 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монумент Мужества
- Ансамбль Хаст Имам
- Базар Чорсу
- Караван-сарай
- Дом Романовых
- Площадь Независимости
- Памятник Амиру Темуру
- Центр плова «Беш Казан»
- Magic City
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по городу
Что не входит в цену
- Входные билеты на объекты (по желанию): музей Кукельдаш, Планетарий, Музей восковых фигур, Океанариум - $2-$10 за каждый объект музей Корана Османа - $5
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница Узбекистан, ул. Махтумкули, 45
Завершение: Всесезонный парк развлечений Magic City
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
20 окт 2025
Отличная экскурсия! Баходир - отличный гид!
Бесконечно много знает, ведет в комфортном темпе, показывает исторические фотографии, был с нами до 7 часов вечера, передвигались на комфортном автомобиле. Работает с открытой душой! Влюбил в Ташкент!
Рекомендую!
Спасибо большое!
Бесконечно много знает, ведет в комфортном темпе, показывает исторические фотографии, был с нами до 7 часов вечера, передвигались на комфортном автомобиле. Работает с открытой душой! Влюбил в Ташкент!
Рекомендую!
Спасибо большое!
О
Олег
14 окт 2025
5 баллов!
Е
Елена
9 окт 2025
В компании из 6 человек побывали на данной экскурсии. Замечательная гид Лола погрузила нас в историю создания и развития города, показала контрасты старых районов, познакомила с удивительным мастером, который раскрыл нам секрет изготовления национальной шелковой ткани.
Трансфер из отеля, профессиональный гид, чудесный город, море впечатлений - это то, что нужно для запоминающегося путешествия. Всем рекомендую.
Трансфер из отеля, профессиональный гид, чудесный город, море впечатлений - это то, что нужно для запоминающегося путешествия. Всем рекомендую.
С
Светлана
3 окт 2025
Огромное спасибо Баходыру! Всё, что интересовало, было показано и рассказано. В спокойном темпе, с чувством, с толком, с расстановкой))) Все пожелания были учтены! Всем рекомендую!
N
Natalia
1 окт 2025
П
Помощикова
24 сен 2025
Экскурсии началась во время.
Повезло с группой.
Было очень весело и познавательно.
Спасибо и экскурсоводу и всей команде.
Вы все молодцы.
Повезло с группой.
Было очень весело и познавательно.
Спасибо и экскурсоводу и всей команде.
Вы все молодцы.
Ю
Юлия
1 июл 2025
А
Анна
11 июн 2025
Экскурсия интересная посмотрели много интересных мест,узнали много фактов. были небольшой группой, Бахром отвечал на кучу наших вопросов. Никакой рекламы и т д. Советую
Р
Рита
12 мая 2025
Тахир очень интересно рассказывал и показывал достопримечательности Ташкента, помог обменять нам деньги (банки в выходной день не работали), а также в центре плова мы поели вкусный плов.
Р
Рената
10 мая 2025
Добрый день, нам очень понравилась экскурсия 9 мая с Тахиром. было очень комфортно. Так как мы передвигались половину пути на машине,половину пешком, совершенно не устали, наоборот, зарядились. Плов и самса с рынка Чорсу понравилось больше всего. Тахир очень грамотный,знает историю своего города,любит историю своего города и нам очень доступным образом рассказал
С
Светлана
24 апр 2025
Спасибо вам за организацию нашей поездки! Все прошло великолепно. Отдельное спасибо экскурсоводу Азамату! Нам все очень понравилось! Еще раз спасибо.
Ж
Женя
24 апр 2025
Все было замечательно: погода, Бахадор — интересный гид, хорошо знает историю, с чувством юмора, внимательный, предупредительный и в целом культурный человек! Впечатление на всю жизнь — посещение Амерсой, Чарвакского водохранилища с его бирюзовой водой! Бахадору моя большая симпатия, как к профессионалу своего дела!
А
Арина
24 апр 2025
Нам очень понравилось. Бахадыр очень милый, обходительный и очень аккуратный водитель. Благодаря Баходыру узнали много нового. Огромное спасибо за экскурсию.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний и современный Ташкент: индивидуальная экскурсия
Посещение базара Чорсу, старинных мечетей и медресе, а также современных достопримечательностей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$132 за всё до 3 чел.
Групповая
до 15 чел.
Ташкент пешком: от древних махаллей до современных улиц
Откройте для себя уникальный Ташкент: от старинных махаллей до современных улиц. Прогулка по городу подарит незабываемые впечатления и новые знания
Начало: У станции метро «Ташкент»
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$55 за человека
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $135 за человека