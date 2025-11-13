Ташкент: историческая экскурсия с дружеской атмосферой Приглашаем вас на обзорно-историческую экскурсию по Ташкенту. Мы начнем с посещения Шахристана, центра древнего города, и затем отправимся на базар Чорсу, где вы сможете погрузиться в атмосферу восточного рынка. Далее мы посетим комплекс Хазрати Имам, где находятся гробница святого Абубакра Каффаля Шаши, медресе Барак Хана, музей Корана и соборная мечеть. После этого нас ждет восхитительная ташкентская телебашня, а затем мы сделаем остановку в центре азиатского плова для обеда. Продолжим экскурсию в сквере памяти жертв политических репрессий и увидим монумент Мужество, площадь Мустакиллик, дворец великого князя Н. К. Романова, большой театр А. Навои и сквер Амира Темура. Экскурсия проходит в формате «прогулка друзей», что делает её особенно уютной и дружелюбной. Важная информация:

Экскурсия пройдет на автомобиле и пешком.