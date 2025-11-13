Приглашаем вас на увлекательную обзорно-историческую экскурсию по Ташкенту, где вы откроете для себя древний Шахристан, яркий базар Чорсу и великолепный комплекс Хазрати Имам.
Насладитесь обедом в центре азиатского плова и погрузитесь в атмосферу города, посетив его знаковые памятники и скверы. Это дружеская прогулка подарит вам незабываемые впечатления и новые открытия!
Описание экскурсии
Ташкент: историческая экскурсия с дружеской атмосферой Приглашаем вас на обзорно-историческую экскурсию по Ташкенту. Мы начнем с посещения Шахристана, центра древнего города, и затем отправимся на базар Чорсу, где вы сможете погрузиться в атмосферу восточного рынка. Далее мы посетим комплекс Хазрати Имам, где находятся гробница святого Абубакра Каффаля Шаши, медресе Барак Хана, музей Корана и соборная мечеть. После этого нас ждет восхитительная ташкентская телебашня, а затем мы сделаем остановку в центре азиатского плова для обеда. Продолжим экскурсию в сквере памяти жертв политических репрессий и увидим монумент Мужество, площадь Мустакиллик, дворец великого князя Н. К. Романова, большой театр А. Навои и сквер Амира Темура. Экскурсия проходит в формате «прогулка друзей», что делает её особенно уютной и дружелюбной. Важная информация:
Экскурсия пройдет на автомобиле и пешком.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шахристан (центр древнего города)
- Базар Чорсу
- Гробница святого Абубакра Каффаля Шаши
- Медресе Барак Хана
- Музей Корана
- Соборная мечеть
- Ташкентская телебашня
- Центр азиатского плова (обед)
- Сквер памяти жертв политических репрессий
- Монумент Мужество
- Площадь Мустакиллик
- Дворец великого князя Н.К. Романова
- Большой театр А. Навои
- Сквер Амира Темура
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты
- Обед
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту нахождения туриста
Завершение: Сквер Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия пройдет на автомобиле и пешком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
