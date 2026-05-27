Ташкент с воды: приключение на сапе с традиционным чаем

Проплыть по каналу Бозсу и устроить пикник
Приглашаем вас на водное приключение в центре Ташкента! Будем неспешно грести среди городских джунглей и наслаждаться пейзажами. В тенистом месте устроим пикник с узбекским чаем прямо на сапах. Вы научитесь технике гребли и при желании искупаетесь во время отдыха.
Описание экскурсии

  • Инструктаж перед спуском на воду, понятный даже новичкам.
  • Прогулка на сапборде по каналу Бозсу. Поплывём мимо мечети Минор до Ташкентской телебашни.
  • В середине маршрута встанем в тенистом спокойном месте и устроим пикник прямо на сапах.
  • При желании — купание, а затем возвращение по течению к точке старта.

Организационные детали

  • В стоимость входит инструктаж, аренда оборудования и спасжилетов, бутылка воды 0,5 л, чай и местные сладости на пикнике.
  • С вами будет как минимум один сертифицированный инструктор по водному туризму.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной канала Анхор
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кузьма
Кузьма — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я — профессиональный каякер, чемпион России и неоднократный призёр соревнований по фристайлу на бурной воде (Федерация гребли на каноэ и байдарке), а также соревнований по водному туризму. Сертифицированный матрос-спасатель и гид
по водному туризму. С 2016 года профессионально занимаюсь каякингом и коммерческими сплавами на рафтах и сапах. Последние несколько лет я посвятил рекреационному каякингу и сапбордингу в России, а с 2023 года — и в Аргентине, Буэнос-Айресе. С 2013 года участвовал в соревнованиях по сапу. С 2026 года живу в Ташкенте и вместе с сап-школой делаю собственные авторские сплавы. Для нас главное — безопасность и комфорт гребца. Каждый сплав с нами получается неповторимым, настоящим приключением. Присоединяйтесь!

