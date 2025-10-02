Топовые места Ташкента: индивидуальная авто-пешеходная экскурсия (на 2 дня)

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия рассчитана на два дня, мы проведём с вами незабываемое время, изучая достопримечательности Ташкента и области: увидим горы Тянь-Шань, посетим мечети, отправимся к Чарвакскому водохранилищу, изучим петроглифы и памятники архитектуры. Насыщенная восьмичасовая программа экскурсии на каждый день оставит положительные впечатления.

Шерзод Ваш гид в Ташкенте Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда В любой день в 09:00. $250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 09:00

Описание экскурсии Что вас ждёт? Ташкент завоевал уже многие сердца! Настал и ваш черёд — на автомобиле с комфортом и только для вашей компании в течение двух дней мы откроем и покажем топовые локации города Ташкента и Ташкентской области. Мы посетим древние мечети и медресе с переливающейся мозаикой, лазурными куполами и причудливыми узорами, памятники архитектуры различных периодов, полюбуемся горными пейзажами в горах Тянь-Шаня, исследуем старинные петроглифы и увидим многовековые чинары и Чарвакское водохранилище.

В любой день в 09:00. Выбрать дату