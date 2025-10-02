Топовые места Ташкента: индивидуальная авто-пешеходная экскурсия (на 2 дня)

Экскурсия рассчитана на два дня, мы проведём с вами незабываемое время, изучая достопримечательности Ташкента и области: увидим горы Тянь-Шань, посетим мечети, отправимся к Чарвакскому водохранилищу, изучим петроглифы и памятники архитектуры. Насыщенная восьмичасовая программа экскурсии на каждый день оставит положительные впечатления.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Ташкент завоевал уже многие сердца! Настал и ваш черёд — на автомобиле с комфортом и только для вашей компании в течение двух дней мы откроем и покажем топовые локации города Ташкента и Ташкентской области. Мы посетим древние мечети и медресе с переливающейся мозаикой, лазурными куполами и причудливыми узорами, памятники архитектуры различных периодов, полюбуемся горными пейзажами в горах Тянь-Шаня, исследуем старинные петроглифы и увидим многовековые чинары и Чарвакское водохранилище.
В любой день в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Достопримечательности Ташкента
- Мечети и медресе
- Памятники архитектуры
- Горы Тянь-Шаня
- Петроглифы
- Чинары
- Чарвакское водохранилище
Что включено
- Транспорт (легковой автомобиль)
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты на канатную дорогу (по желанию)
- Полёт на параплане (по желанию)
- Входные билеты в городские достопримечательности (музеи, парки, телебашню, зоопарк)
- Еда и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день в 09:00.
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
