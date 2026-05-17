Почувствуйте душу Ташкента: древнее медресе Кукельдаш, величественная мечеть Ходжа Ахрор, шумный базар Чорсу и подземная галерея искусства — ташкентское метро. Примерьте национальную одежду, узнайте о традициях и окунитесь в атмосферу узбекской культуры.
Описание экскурсииСердце Ташкента: медресе, базар, метро и настоящий узбекский колорит Приглашаю вас прикоснуться к настоящему Ташкенту. Мы пройдём по древним стенам медресе Кукельдаш — когда-то здесь постигали исламскую науку, а сегодня это место хранит дыхание веков. Заглянем в мечеть Ходжа Ахрор, одну из самых величественных в городе, где время течёт неспешно и размеренно. Окунёмся в шумный и яркий Чорсу базар — здесь веками кипит жизнь, а запахи восточных специй и свежего хлеба расскажут о городе больше любых слов. А затем спустимся в ташкентское метро — настоящий подземный музей, где каждая станция — это отдельное произведение искусства. Я поделюсь историями о наших праздниках и традициях, а вы сможете примерить национальную одежду и на мгновение стать частью узбекской культуры. Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть, а почувствовать душу Ташкента. Важная информация: Женщинам нужно с собой иметь платок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Медресе Кукельдаш
- Мечеть Ходжа Ахрор
- Чорсу базар
- Метро
Что включено
- Услуга гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Медресе Кукельдаш
Завершение: Станция метро «Пахтакор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Женщинам нужно с собой иметь платок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Экскурсия с Мадиной прошла на одном дыхании. Очень понравилась. .
Медресе Кукельдаш- теперь я знаю о нем. . Его историю и настоящее..
Приобрела щакладрчку в Коран доя внучки.. Каллиграфическим почерком парнишка написал на закладке её имя по- арабски..
Станции метрополитена Ташкента тоже раскрылись по-новому.. Красивые, со своей историей- каждая..
Мадина- компетентна в своём деле.. Доброжелательна..
Ставлю ОТЛИЧНО. .
Медресе Кукельдаш- теперь я знаю о нем. . Его историю и настоящее..
Приобрела щакладрчку в Коран доя внучки.. Каллиграфическим почерком парнишка написал на закладке её имя по- арабски..
Станции метрополитена Ташкента тоже раскрылись по-новому.. Красивые, со своей историей- каждая..
Мадина- компетентна в своём деле.. Доброжелательна..
Ставлю ОТЛИЧНО. .
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Р
Здравствуйте, экскурсия не очень, такое ощущение будто делитант его проводил, Мадина Гид не смогла ответить на элементарные вопросы, мы ожидали большего
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