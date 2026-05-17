Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Почувствуйте душу Ташкента: древнее медресе Кукельдаш, величественная мечеть Ходжа Ахрор, шумный базар Чорсу и подземная галерея искусства — ташкентское метро. Примерьте национальную одежду, узнайте о традициях и окунитесь в атмосферу узбекской культуры. 4 2 отзыва

Мадина Ваш гид в Ташкенте Задать вопрос Групповая экскурсия -7% $27 выгода $2 $25 за человека 4 2 отзыва 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский 3 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Сердце Ташкента: медресе, базар, метро и настоящий узбекский колорит Приглашаю вас прикоснуться к настоящему Ташкенту. Мы пройдём по древним стенам медресе Кукельдаш — когда-то здесь постигали исламскую науку, а сегодня это место хранит дыхание веков. Заглянем в мечеть Ходжа Ахрор, одну из самых величественных в городе, где время течёт неспешно и размеренно. Окунёмся в шумный и яркий Чорсу базар — здесь веками кипит жизнь, а запахи восточных специй и свежего хлеба расскажут о городе больше любых слов. А затем спустимся в ташкентское метро — настоящий подземный музей, где каждая станция — это отдельное произведение искусства. Я поделюсь историями о наших праздниках и традициях, а вы сможете примерить национальную одежду и на мгновение стать частью узбекской культуры. Это путешествие для тех, кто хочет не просто увидеть, а почувствовать душу Ташкента. Важная информация: Женщинам нужно с собой иметь платок.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Медресе Кукельдаш

Мечеть Ходжа Ахрор

Чорсу базар

Метро Что включено Услуга гида Что не входит в цену Входные билеты

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Медресе Кукельдаш Завершение: Станция метро «Пахтакор» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Женщинам нужно с собой иметь платок Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.