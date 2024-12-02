6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Многоликий Ташкент: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 09:00
3 дек в 09:00
$135 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В гостях у Ташкента
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста.
Завтра в 10:00
3 дек в 10:00
$120 за всё до 4 чел.
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра
3 дек в 09:30
4 дек в 10:30
$60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкентский метрополитен»
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