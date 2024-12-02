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1 чел. По популярности Пешая На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Многоликий Ташкент: обзорная авто-пешеходная экскурсия Начало: Место встречи по договоренности с гидом Расписание: По договорённости с гидом. $ 135 за всё до 3 чел. Пешая На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. В гостях у Ташкента Начало: Ваша гостиница Расписание: Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста. $ 120 за всё до 4 чел. Пешая На машине 5 часов Мини-группа до 10 чел. Две эпохи Ташкента: от Махаллей до небоскрёбов Начало: Ваша гостиница Расписание: Лучше всего начать экскурсию с 10 утра $ 60 за человека Другие экскурсии Ташкента

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Ташкентский метрополитен»

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