Увлекательная экскурсия в сердце Ташкента

Погрузитесь в атмосферу Ташкента — динамичной столицы Узбекистана.

Приглашаем вас в комфортный автотур по основным достопримечательностям города с остановками для любования и красивых фотографий и вкуснейшим обедом национальной кухни.
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Колоритный город Погрузитесь в атмосферу Ташкента — города, где древние традиции переплетаются с современной жизнью. Этот тур подарит вам возможность познакомиться с культурным наследием столицы Узбекистана, увидеть её самые известные достопримечательности и открыть малоизвестные, но не менее интересные уголки. Главные достопримечательности и национальный обед Водитель встретит вас у вашего отеля на комфортном автомобиле с кондиционером, и путешествие начнётся. Полюбуйтесь архитектурными шедеврами города — от символичной площади Независимости до великолепно оформленных станций ташкентского метро, каждая из которых поражает своей мозаикой и дизайнерским решением. Также мы сделаем остановку на обед из традиционных блюд узбекской кухни. Откройте для себя неповторимую атмосферу Ташкента — места, где прошлое и настоящее живут в гармонии. В завершение тура вас доставят обратно к месту проживания с массой ярких впечатлений. Важная информация:
  • Надевайте удобную одежду и обувь по сезону.
  • Алкоголь запрещён.
  • Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги.

Ежедневно в 9:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Религиозный комплекс Хазрати Имам
  • Площадь Независимости
  • Государственный музей истории Темуридов
  • Площадь Памяти и почестей
  • Базар Чорсу
  • Станции ташкентского метро
Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Входные билеты по маршруту
  • Обед
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Страхование
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Надевайте удобную одежду и обувь по сезону
  • Алкоголь запрещён
  • Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

