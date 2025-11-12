Погрузитесь в атмосферу Ташкента — динамичной столицы Узбекистана.
Приглашаем вас в комфортный автотур по основным достопримечательностям города с остановками для любования и красивых фотографий и вкуснейшим обедом национальной кухни.
Приглашаем вас в комфортный автотур по основным достопримечательностям города с остановками для любования и красивых фотографий и вкуснейшим обедом национальной кухни.
Описание экскурсииКолоритный город Погрузитесь в атмосферу Ташкента — города, где древние традиции переплетаются с современной жизнью. Этот тур подарит вам возможность познакомиться с культурным наследием столицы Узбекистана, увидеть её самые известные достопримечательности и открыть малоизвестные, но не менее интересные уголки. Главные достопримечательности и национальный обед Водитель встретит вас у вашего отеля на комфортном автомобиле с кондиционером, и путешествие начнётся. Полюбуйтесь архитектурными шедеврами города — от символичной площади Независимости до великолепно оформленных станций ташкентского метро, каждая из которых поражает своей мозаикой и дизайнерским решением. Также мы сделаем остановку на обед из традиционных блюд узбекской кухни. Откройте для себя неповторимую атмосферу Ташкента — места, где прошлое и настоящее живут в гармонии. В завершение тура вас доставят обратно к месту проживания с массой ярких впечатлений. Важная информация:
- Надевайте удобную одежду и обувь по сезону.
- Алкоголь запрещён.
- Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги.
Ежедневно в 9:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Религиозный комплекс Хазрати Имам
- Площадь Независимости
- Государственный музей истории Темуридов
- Площадь Памяти и почестей
- Базар Чорсу
- Станции ташкентского метро
Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Входные билеты по маршруту
- Обед
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Страхование
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Надевайте удобную одежду и обувь по сезону
- Алкоголь запрещён
- Мы будем посещать религиозное место, пожалуйста, придерживайтесь традиционного дресс-кода таких мест: закрытые руки и ноги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии из Ташкента
Индивидуальная
до 16 чел.
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
13 ноя в 09:00
от $135 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИз Ташкента - в сердце Тянь-Шаня
Однодневное путешествие в горы Западного Тянь-Шаня и к Чарвакскому водохранилищу. Откройте для себя природу и традиции региона с опытным гидом
Сегодня в 15:00
Завтра в 06:00
$99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Уникальные места Ташкента
Ташкент - это шкатулка с драгоценностями, полная уникальных построек и культурного наследия. Откройте для себя его душу и сердце вместе с нами
Начало: От места вашего проживания
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€185 за человека