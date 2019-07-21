1 отзыв оставили туристы

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Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову

Знакомство с национальной кухней на практике и колоритный ужин в чайхане

5
1 отзыв
Jakhongir
Jakhongir – Гид из Ташкента
Уверен, ваша первая кулинарная ассоциация с Узбекистаном — это плов! Вы узнаете секреты этого ароматного блюда и приготовите его в традиционной чайхане под руководством повара «ошпаза».

Заглянете на ташкентский базар и, конечно, прочувствуете гостеприимство нашей страны за ужином и чаепитием, слушая восточные рассказы.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 ч.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €51 за человека

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Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову

Что вас ожидает

Погружение в колорит Узбекистана
Прежде чем отправиться на мастер-класс, вы заглянете на традиционный восточный базар. Каждый уголок здесь пропитан ароматами пряностей, овощей и фруктов 🍎. Каждый продавец заботливо предложит попробовать свой товар — удержаться от покупки сложно, ведь на наших базарах почти не бывает плохих продуктов. Часть ингредиентов для плова мы выберем вместе: я расскажу, что именно и почему мы приобретаем. И конечно, с радостью помогу вам выбрать сувениры 🎁.

По пути в чайхану заедем в Хазрати Имам — вы полюбуетесь прекрасными фасадами этого религиозного комплекса, а я кратко расскажу о его значении.

Идеальный плов и ужин под рассказы о традициях
Приготовьтесь ощутить себя настоящим ошпазом — так называют повара, готовящего плов по древним сохраненным узбекским рецептам. Мастер-класс пройдет в традиционной чайхане под заботливым руководством профессионала: вы сами разделаете мясо, правильно нарежете морковь и другие продукты, узнаете секреты добавления пряностей и обращения с казаном. Последний штрих (это рис!) — и затем мы вместе накроем дастархан, стол по-узбекски. Помимо плова в огромном лягане вас ждет самса, первое блюда, легкие салаты и, конечно фрукты 🍉. После сытного ужина приступаем к традиционному чаепитию, которое дополнят рассказы о традициях, обычаях и жителях Узбекистана.

Ош булсин, азиз мехмон! — Приятного аппетита, дорогой Гость!

Организационные детали

  • Все опции включены в стоимость.
  • Экскурсия бесплатна для детей до 12 лет.
Начало и место завершения
🚩 в центре города
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову
Узбекистан в тарелке: мастер-класс по плову

Экскурсия проводится во вторник в 10:15, в субботу в 10:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Jakhongir
Jakhongir
Встреча гостей, их комфортное пребывание - считаю лицом Государства, где они находятся. Я родился в Ташкенте, в городе, где сбываются мечты и где доброту можно увидеть на всех районах, улицах и переулках города. Имею опыт встречи делегаций, отдельных гостей, а также обычных путешественников. Всегда хочется показать им настоящий Ташкент, рассказывать историю этого великого города, которому уже более 2200 лет.
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1 отзыв оставили туристы

21 июля 2019
Замечательно, вкусно, душевно. С первой минуты и до момента расставания не покидало реальное ощущение того, что тебя встретили добрые старые друзья, с которыми ты не надолго расстался. Спасибо огромное. Katta rahmat

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