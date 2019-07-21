1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Погружение в колорит Узбекистана

Прежде чем отправиться на мастер-класс, вы заглянете на традиционный восточный базар. Каждый уголок здесь пропитан ароматами пряностей, овощей и фруктов 🍎. Каждый продавец заботливо предложит попробовать свой товар — удержаться от покупки сложно, ведь на наших базарах почти не бывает плохих продуктов. Часть ингредиентов для плова мы выберем вместе: я расскажу, что именно и почему мы приобретаем. И конечно, с радостью помогу вам выбрать сувениры 🎁.

По пути в чайхану заедем в Хазрати Имам — вы полюбуетесь прекрасными фасадами этого религиозного комплекса, а я кратко расскажу о его значении.

Идеальный плов и ужин под рассказы о традициях

Приготовьтесь ощутить себя настоящим ошпазом — так называют повара, готовящего плов по древним сохраненным узбекским рецептам. Мастер-класс пройдет в традиционной чайхане под заботливым руководством профессионала: вы сами разделаете мясо, правильно нарежете морковь и другие продукты, узнаете секреты добавления пряностей и обращения с казаном. Последний штрих (это рис!) — и затем мы вместе накроем дастархан, стол по-узбекски. Помимо плова в огромном лягане вас ждет самса, первое блюда, легкие салаты и, конечно фрукты 🍉. После сытного ужина приступаем к традиционному чаепитию, которое дополнят рассказы о традициях, обычаях и жителях Узбекистана.

Ош булсин, азиз мехмон! — Приятного аппетита, дорогой Гость!

Организационные детали