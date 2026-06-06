Это не просто кулинарное занятие, а погружение в узбекскую культуру.
Вы познакомитесь с настоящим ошпазом — поваром, для которого приготовление плова давно стало искусством. Здесь всё по-настоящему: живой огонь, большой казан, аромат специй и неспешная жизнь чайханы. Вы не просто наблюдаете — вы участвуете в процессе и становитесь частью этой традиции.
Вы познакомитесь с настоящим ошпазом — поваром, для которого приготовление плова давно стало искусством. Здесь всё по-настоящему: живой огонь, большой казан, аромат специй и неспешная жизнь чайханы. Вы не просто наблюдаете — вы участвуете в процессе и становитесь частью этой традиции.
Описание мастер-класса
- Вы окажетесь в традиционной узбекской чайхане, где местные повара (ошпазы) готовят блюда на открытом огне в казане
- Узнаете, как выбирают ингредиенты, готовят зирвак и добиваются того самого вкуса узбекского плова
- Увидите весь процесс от начала до конца
- Попробуете свежеприготовленный плов и узнаете о кулинарных традициях, которые передаются в Узбекистане из поколения в поколение
Организационные детали
За дополнительную плату можно приготовить и другие блюда узбекской кухни по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 706 туристов
На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.
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