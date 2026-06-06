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Готовим узбекский плов - с ошпазом в чайхане Ташкента

Открытый огонь, запах специй и живая восточная кухня
Это не просто кулинарное занятие, а погружение в узбекскую культуру.

Вы познакомитесь с настоящим ошпазом — поваром, для которого приготовление плова давно стало искусством. Здесь всё по-настоящему: живой огонь, большой казан, аромат специй и неспешная жизнь чайханы. Вы не просто наблюдаете — вы участвуете в процессе и становитесь частью этой традиции.
Готовим узбекский плов - с ошпазом в чайхане Ташкента
Готовим узбекский плов - с ошпазом в чайхане Ташкента
Готовим узбекский плов - с ошпазом в чайхане Ташкента

Описание мастер-класса

  • Вы окажетесь в традиционной узбекской чайхане, где местные повара (ошпазы) готовят блюда на открытом огне в казане
  • Узнаете, как выбирают ингредиенты, готовят зирвак и добиваются того самого вкуса узбекского плова
  • Увидите весь процесс от начала до конца
  • Попробуете свежеприготовленный плов и узнаете о кулинарных традициях, которые передаются в Узбекистане из поколения в поколение

Организационные детали

За дополнительную плату можно приготовить и другие блюда узбекской кухни по вашему желанию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдор
Эльдор — ваш гид в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 706 туристов
На экскурсиях я не просто рассказываю о достопримечательностях, а погружаю гостей в аутентичную атмосферу города, показываю скрытые уголки и делюсь историями, которые живут в каждом камне и на каждой улочке. Искренне верю, что Ташкент заслуживает быть увиденным и услышанным.

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