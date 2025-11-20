В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне
Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства
Узбекистан — страна, где каждая трапеза превращается в праздник, а еда становится языком гостеприимства. Местная кухня поражает щедростью, и лучший способ почувствовать её — отправиться в гости к семье.
Вы научитесь готовить национальные блюда и прикоснётесь к древней культуре, где уважение к традициям передаётся из поколения в поколение.
Описание мастер-класса
Поход на рынок Чорсу
Один из членов дружной семьи встретит вас у отеля. По желанию вы можете отправиться вместе на легендарный рынок Чорсу — шумный, красочный и ароматный центр городской жизни. Здесь под расписными куполами вы увидите, как выбирают свежие овощи, специи, мясо и сухофрукты. Вы сможете лично поучаствовать в процессе покупки продуктов для будущего ужина или, если пожелаете, сразу отправиться на мастер-класс. Решать вам.
Дом узбекской семьи в Ташкенте
Мастер-класс пройдёт в одном из старинных районов — Домбробаде. Здесь жизнь течёт по-старому: пахнет свежими лепёшками, из чайхан слышен смех, а во дворе — тень шелковицы. Радушные хозяева встретят вас у себя дома, где всё — от ковров до медной посуды — хранит дух Востока.
Мастер-класс по национальной кухне
Под руководством хозяйки (или хозяина) вы научитесь готовить одно из легендарных узбекских блюд:
шурпу — наваристый суп с ароматными травами
лагман — лапшу с пряной подливкой
самсу — сочные пирожки из тандыра
манты и ханум с мясом и овощами
плов — главное блюдо страны, символ единства и радости
Тайны узбекского гостеприимства
После готовки вас ждёт застолье в тёплой семейной атмосфере. За чашкой ароматного зелёного чая вы услышите истории о жизни, традициях и праздниках, о том, как у узбеков встречают гостей и почему хлеб никогда не кладут вверх дном.
А на десерт — национальные сладости, сухофрукты, домашнее варенье и, по желанию, бокал вина из солнечного винограда, выращенного на узбекской земле.
Организационные детали
Количество участников может быть увеличено по договорённости
Окончательная стоимость будет зависеть от выбора блюда
С вами буду я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4844 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимся читать дальше
ей. С радостью расскажем вам самые интересные факты о её культуре, истории и традициях. Мы хотим, чтобы вы почувствовали наше узбекское гостеприимство и между нами возникла связь, которая останется в сердце навсегда. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!