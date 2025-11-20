Узбекистан — страна, где каждая трапеза превращается в праздник, а еда становится языком гостеприимства. Местная кухня поражает щедростью, и лучший способ почувствовать её — отправиться в гости к семье. Вы научитесь готовить национальные блюда и прикоснётесь к древней культуре, где уважение к традициям передаётся из поколения в поколение.

Описание мастер-класса

Поход на рынок Чорсу

Один из членов дружной семьи встретит вас у отеля. По желанию вы можете отправиться вместе на легендарный рынок Чорсу — шумный, красочный и ароматный центр городской жизни. Здесь под расписными куполами вы увидите, как выбирают свежие овощи, специи, мясо и сухофрукты. Вы сможете лично поучаствовать в процессе покупки продуктов для будущего ужина или, если пожелаете, сразу отправиться на мастер-класс. Решать вам.

Дом узбекской семьи в Ташкенте

Мастер-класс пройдёт в одном из старинных районов — Домбробаде. Здесь жизнь течёт по-старому: пахнет свежими лепёшками, из чайхан слышен смех, а во дворе — тень шелковицы. Радушные хозяева встретят вас у себя дома, где всё — от ковров до медной посуды — хранит дух Востока.

Мастер-класс по национальной кухне

Под руководством хозяйки (или хозяина) вы научитесь готовить одно из легендарных узбекских блюд:

шурпу — наваристый суп с ароматными травами

лагман — лапшу с пряной подливкой

самсу — сочные пирожки из тандыра

манты и ханум с мясом и овощами

плов — главное блюдо страны, символ единства и радости

Тайны узбекского гостеприимства

После готовки вас ждёт застолье в тёплой семейной атмосфере. За чашкой ароматного зелёного чая вы услышите истории о жизни, традициях и праздниках, о том, как у узбеков встречают гостей и почему хлеб никогда не кладут вверх дном.

А на десерт — национальные сладости, сухофрукты, домашнее варенье и, по желанию, бокал вина из солнечного винограда, выращенного на узбекской земле.

Организационные детали