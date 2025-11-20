Мои заказы

В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне

Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства
Узбекистан — страна, где каждая трапеза превращается в праздник, а еда становится языком гостеприимства. Местная кухня поражает щедростью, и лучший способ почувствовать её — отправиться в гости к семье.

Вы научитесь готовить национальные блюда и прикоснётесь к древней культуре, где уважение к традициям передаётся из поколения в поколение.
Описание мастер-класса

Поход на рынок Чорсу

Один из членов дружной семьи встретит вас у отеля. По желанию вы можете отправиться вместе на легендарный рынок Чорсу — шумный, красочный и ароматный центр городской жизни. Здесь под расписными куполами вы увидите, как выбирают свежие овощи, специи, мясо и сухофрукты. Вы сможете лично поучаствовать в процессе покупки продуктов для будущего ужина или, если пожелаете, сразу отправиться на мастер-класс. Решать вам.

Дом узбекской семьи в Ташкенте

Мастер-класс пройдёт в одном из старинных районов — Домбробаде. Здесь жизнь течёт по-старому: пахнет свежими лепёшками, из чайхан слышен смех, а во дворе — тень шелковицы. Радушные хозяева встретят вас у себя дома, где всё — от ковров до медной посуды — хранит дух Востока.

Мастер-класс по национальной кухне

Под руководством хозяйки (или хозяина) вы научитесь готовить одно из легендарных узбекских блюд:

  • шурпу — наваристый суп с ароматными травами
  • лагман — лапшу с пряной подливкой
  • самсу — сочные пирожки из тандыра
  • манты и ханум с мясом и овощами
  • плов — главное блюдо страны, символ единства и радости

Тайны узбекского гостеприимства

После готовки вас ждёт застолье в тёплой семейной атмосфере. За чашкой ароматного зелёного чая вы услышите истории о жизни, традициях и праздниках, о том, как у узбеков встречают гостей и почему хлеб никогда не кладут вверх дном.

А на десерт — национальные сладости, сухофрукты, домашнее варенье и, по желанию, бокал вина из солнечного винограда, выращенного на узбекской земле.

Организационные детали

  • Количество участников может быть увеличено по договорённости
  • Окончательная стоимость будет зависеть от выбора блюда
  • С вами буду я или один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4844 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимся
ей. С радостью расскажем вам самые интересные факты о её культуре, истории и традициях. Мы хотим, чтобы вы почувствовали наше узбекское гостеприимство и между нами возникла связь, которая останется в сердце навсегда. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!

