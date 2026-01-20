Индивидуальная
до 10 чел.
Узбекский плов своими руками
Побывать в аутентичной чайхане Ташкента и приготовить главное блюдо местной кухни
«В уютной чайхане, под руководством повара-профессионала, вы раскроете секреты самого популярного блюда узбекской кухни и научитесь правильно его готовить»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте
Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями
Начало: У вашего отеля в Ташкенте
«Встречайте главного героя национальной узбекской кухни — узбекский плов»
Завтра в 10:00
22 янв в 10:00
от $159 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне
Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства
«А на десерт — национальные сладости, сухофрукты, домашнее варенье и, по желанию, бокал вина из солнечного винограда, выращенного на узбекской земле»
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$129 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Плов своими руками и мастер-класс на выбор в Ташкенте
Приготовить главное блюдо узбекской кухни и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: У вашего отеля
«В финале вас ждёт дегустация — плов, салат ачичук, хлеб, чай и сухофрукты»
Расписание: в понедельник в 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
22 янв в 10:00
23 янв в 10:00
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Кулинарные мастер-классы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ташкенте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Ташкенту в январе 2026
Сейчас в Ташкенте в категории "Кулинарные мастер-классы" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 159. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2026 год по теме «Кулинарные мастер-классы», 27 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март