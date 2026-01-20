Найдено 4 экскурсии в категории « Кулинарные мастер-классы » в Ташкенте на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности 4 часа 9 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Узбекский плов своими руками Побывать в аутентичной чайхане Ташкента и приготовить главное блюдо местной кухни «В уютной чайхане, под руководством повара-профессионала, вы раскроете секреты самого популярного блюда узбекской кухни и научитесь правильно его готовить» от $100 за всё до 10 чел. 3 часа 17 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Мастер-класс по приготовлению плова в Ташкенте Погрузитесь в мир узбекской кухни! Узнайте секреты приготовления плова от мастера и насладитесь уникальным плов-сетом с традиционными угощениями Начало: У вашего отеля в Ташкенте «Встречайте главного героя национальной узбекской кухни — узбекский плов» от $159 за всё до 3 чел. 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. В гости к узбекской семье: поход на рынок и мастер-класс по национальной кухне Провести день среди местных жителей и открыть секреты восточного гостеприимства «А на десерт — национальные сладости, сухофрукты, домашнее варенье и, по желанию, бокал вина из солнечного винограда, выращенного на узбекской земле» $129 за всё до 4 чел. 4.5 часа Мини-группа до 10 чел. Плов своими руками и мастер-класс на выбор в Ташкенте Приготовить главное блюдо узбекской кухни и познакомиться с национальными ремёслами Начало: У вашего отеля «В финале вас ждёт дегустация — плов, салат ачичук, хлеб, чай и сухофрукты» Расписание: в понедельник в 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 $100 за человека Другие экскурсии Ташкента

