Мои заказы

В гостях у Ташкента

Погрузитесь в атмосферу Ташкента, исследуя его парки, базары и метро. Ощутите дух города и насладитесь традиционным пловом
Экскурсия в Ташкенте предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей города.

Посетители смогут увидеть белоснежную мечеть Минор, подняться на телебашню для панорамного вида, насладиться ароматом плова в центре Бешкозон и погрузиться в атмосферу восточного базара Чор Су.

Также запланировано посещение метро, где можно оценить уникальные станции, украшенные национальным искусством. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и поможет понять богатство узбекских традиций
5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Белоснежная мечеть Минор
  • 🌆 Панорамный вид с телебашни
  • 🍛 Ароматный плов в Бешкозон
  • 🚇 Уникальные станции метро
  • 🛍 Восточный базар Чор Су
В гостях у Ташкента
В гостях у Ташкента
В гостях у Ташкента
Ближайшие даты:
23
сен24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Белая мечеть Минор
  • Телебашня
  • Бешкозон
  • Памятник жертвам землетрясения
  • Метро Ташкента
  • Базар Чор Су
  • Меджек Сити

Описание экскурсии

Гостеприимный Ташкент Давайте представим Ташкент как дверь, открытую для всех, чтобы исследовать его гостеприимство и культурное богатство. В этой экскурсии вы окунётесь в атмосферу гостеприимства города, где история переплетается с современностью. Посещение музеев и исторических мест позволит вам ощутить пульс столицы, раскрывая её современные исторические моменты. Поднимаясь на телебашню, вы увидите Ташкент с высоты птичьего полёта, ощущая его масштаб и красоту. В центре плова вы сможете не только насладиться ароматом этого традиционного блюда, но и увидеть его приготовление, выбрав из различных вариантов. Эпоха Советского Союза не прошла бесследно: мы отправимся в метро и рассмотрим достижения Узбекистана в этот период. Посещение современных парков позволит вам ознакомиться с инновациями и успехами Узбекистана в современном мире. Так же посетим восточный базар, где можно приобрести подарки и сувениры, свежие фрукты и овощи. Что вас ждёт?
  • Белая мечеть Минор: учитывая, что 95% населения являются мусульманами, мы начнём наше путешествие с великолепной белоснежной мечети, где сочетаются прекрасные черты прошлого и современные технологии. Она уникальна тем, что центральный зал немного сдвинут относительно центра мечети, создавая форму семиугольника, но это едва заметно.
  • Телебашня: возвышающаяся в небо телебашня предоставляет уникальные виды на город и становится ориентиром для всех, кто стремится охватить красоту столицы.
  • Бешкозон: Центр плова.
  • Памятник жертвам землетрясения — напоминает о силе природы и единстве народа в борьбе с непредсказуемыми событиями.
  • Метро Ташкента — помимо эффективности в транспортной системе, предлагает уникальные станции, украшенные элементами национального искусства.
  • Базар Чор Су — сердце города бьётся на этом базаре, где разнообразие товаров, краски и ароматы создают неповторимую атмосферу восточного рынка.
  • Меджек Сити — представляет собой культурно-развлекательный комплекс для детей и взрослых.

Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Белая мечеть Минор
  • Телебашня
  • Центр плова
  • Памятник жертвам землетрясения
  • Метро
  • Базар Чор Су
  • Меджек Сити
Что включено
  • Услуги гида
  • Легковой автомобиль
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Обед
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
М
Марина
16 мая 2025
Гиду Евгению большое спасибо за эту экскурсию! Энергичный, доброжелательный, молодой человек, рассказывающий много интересной информации. Центр плова - пальчики оближешь! Порция очень большая, всё не скушать. Рекомендую 100%!
Н
Наталья
2 апр 2025
Ф
Фатима
27 мар 2025
Экскурсовод Павел провел интересную, познавательную экскурсию по Ташкенту, рассказав много забавных историй про посещаемые места. При этом учел наш темп передвижения и погоду в день экскурсии (дождливую), чередуя пешие прогулки и поездки на автомобиле.
Н
Наталья
6 мар 2025
Очень понравился экскурсовод, ответил на все вопросы, учел наши предпочтения, при этом сам также знал интересные места и локации. Экскурсией по Ташкенту мы остались довольны! Нам повезло, что оказались вне
читать дальше

сезона, погода была хорошая, но нигде не было диких очередей. Остались под приятным впечатлением. Были большой дружной семьей: бабушка, дедушка, мама, папа и ребенок трех лет даже поместился. Переживали за ребенка, но и тут остались довольны! Спасибо большое! 👍

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Ташкент: история и современность
На машине
6 часов
-
10%
118 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Ташкент: история и современность
Увлекательная групповая экскурсия по Ташкенту: от древних памятников до современных парков и базаров. Ощутите уникальный дух города
Начало: У метро Амира Темура
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45€50 за человека
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
На машине
6 часов
187 отзывов
Индивидуальная
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Погрузитесь в атмосферу древнего и современного Ташкента за один день! Вас ждут Старый город, Ташкент-Сити и вкуснейший плов
Начало: Место встречи ваш отель/аэропорт/вокзал. Забираем ...
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от $135 за человека
Не скучайте в аэропорту Ташкента
На машине
4 часа
-
9%
42 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Начало: В аэропорту
Сегодня в 05:30
Завтра в 01:30
$105$116 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте