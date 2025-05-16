читать дальше сезона, погода была хорошая, но нигде не было диких очередей. Остались под приятным впечатлением. Были большой дружной семьей: бабушка, дедушка, мама, папа и ребенок трех лет даже поместился. Переживали за ребенка, но и тут остались довольны! Спасибо большое! 👍

Очень понравился экскурсовод, ответил на все вопросы, учел наши предпочтения, при этом сам также знал интересные места и локации. Экскурсией по Ташкенту мы остались довольны! Нам повезло, что оказались вне