Экскурсия в Ташкенте предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой и историей города.
Посетители смогут увидеть белоснежную мечеть Минор, подняться на телебашню для панорамного вида, насладиться ароматом плова в центре Бешкозон и погрузиться в атмосферу восточного базара Чор Су.
Также запланировано посещение метро, где можно оценить уникальные станции, украшенные национальным искусством. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и поможет понять богатство узбекских традиций
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Белоснежная мечеть Минор
- 🌆 Панорамный вид с телебашни
- 🍛 Ароматный плов в Бешкозон
- 🚇 Уникальные станции метро
- 🛍 Восточный базар Чор Су
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Белая мечеть Минор
- Телебашня
- Бешкозон
- Памятник жертвам землетрясения
- Метро Ташкента
- Базар Чор Су
- Меджек Сити
Описание экскурсииГостеприимный Ташкент Давайте представим Ташкент как дверь, открытую для всех, чтобы исследовать его гостеприимство и культурное богатство. В этой экскурсии вы окунётесь в атмосферу гостеприимства города, где история переплетается с современностью. Посещение музеев и исторических мест позволит вам ощутить пульс столицы, раскрывая её современные исторические моменты. Поднимаясь на телебашню, вы увидите Ташкент с высоты птичьего полёта, ощущая его масштаб и красоту. В центре плова вы сможете не только насладиться ароматом этого традиционного блюда, но и увидеть его приготовление, выбрав из различных вариантов. Эпоха Советского Союза не прошла бесследно: мы отправимся в метро и рассмотрим достижения Узбекистана в этот период. Посещение современных парков позволит вам ознакомиться с инновациями и успехами Узбекистана в современном мире. Так же посетим восточный базар, где можно приобрести подарки и сувениры, свежие фрукты и овощи. Что вас ждёт?
- Белая мечеть Минор: учитывая, что 95% населения являются мусульманами, мы начнём наше путешествие с великолепной белоснежной мечети, где сочетаются прекрасные черты прошлого и современные технологии. Она уникальна тем, что центральный зал немного сдвинут относительно центра мечети, создавая форму семиугольника, но это едва заметно.
- Телебашня: возвышающаяся в небо телебашня предоставляет уникальные виды на город и становится ориентиром для всех, кто стремится охватить красоту столицы.
- Бешкозон: Центр плова.
- Памятник жертвам землетрясения — напоминает о силе природы и единстве народа в борьбе с непредсказуемыми событиями.
- Метро Ташкента — помимо эффективности в транспортной системе, предлагает уникальные станции, украшенные элементами национального искусства.
- Базар Чор Су — сердце города бьётся на этом базаре, где разнообразие товаров, краски и ароматы создают неповторимую атмосферу восточного рынка.
- Меджек Сити — представляет собой культурно-развлекательный комплекс для детей и взрослых.
Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
- Легковой автомобиль
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
Место начала и завершения?
Ваша гостиница
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии можем менять по желанию туриста.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
16 мая 2025
Гиду Евгению большое спасибо за эту экскурсию! Энергичный, доброжелательный, молодой человек, рассказывающий много интересной информации. Центр плова - пальчики оближешь! Порция очень большая, всё не скушать. Рекомендую 100%!
Н
Наталья
2 апр 2025
Ф
Фатима
27 мар 2025
Экскурсовод Павел провел интересную, познавательную экскурсию по Ташкенту, рассказав много забавных историй про посещаемые места. При этом учел наш темп передвижения и погоду в день экскурсии (дождливую), чередуя пешие прогулки и поездки на автомобиле.
Н
Наталья
6 мар 2025
Очень понравился экскурсовод, ответил на все вопросы, учел наши предпочтения, при этом сам также знал интересные места и локации. Экскурсией по Ташкенту мы остались довольны! Нам повезло, что оказались вне
