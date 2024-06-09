Описание экскурсии

Древние символы Хивы Я проведу вас по улочкам Хивы, мимо красочных рынков и стен древней крепости Ичан-Кала. Вы исследуете снаружи и изнутри главные исторические памятники Хорезма: Джума-мечеть — вы посетите одну из самых удивительных мечетей Узбекистана. Её крыша опирается на две сотни деревянных колонн с изящной орнаментальной резьбой (при этом рисунки на колоннах не повторятся). А с минарета Джума-мечети вам откроется волшебный вид на весь исторический центр Хивы. Мы посетим мавзолей Пахлаван Махмуда, бирюзовый купол которого возвышается над крепостью Ичан-Кала. Вы услышите историю поэта и богатыря, который стал героем Хивы и был возведен в ранг святых. Таш-Хаули — вы осмотрите красивейший дворец Хивы с покрытыми узорами стенами, колоннами и потолком. Приготовьтесь оценить великолепную резьбу по ганчу и мрамору и ажурные медные решетки, достойные хивинского хана. Погружение в культуру Хорезма Не нагружая вас бесчисленными датами и именами, я расскажу о самых ярких событиях из истории Хивы и познакомлю вас с традициями Хорезма — области Узбекистана с почти 3-тысячелетним прошлым. Вы узнаете о культе зороастризма и местных декоративно-прикладных искусствах. Разберетесь, действительно ли Хиву основал один из сыновей Ноя и почему Хорезм считается родиной алгебры. А после сможете отведать блюда хорезмской кухни: плов, тухум-барак, шивит ош (хорезмский лагман), шашлыки или ижжан. Важная информация: Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — €15/чел. Доплата за авиабилеты может быть выше на €25 в одну сторону, если вы бронируете экскурсию на ближайшие даты (менее недели до вылета), а также в официальные выходные. Это зависит от авиакомпании. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. По договоренности можно организовать трансфер из аэропорта.