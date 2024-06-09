Приглашаем Вас отправиться в путешествие на самолете, прикоснуться к истории древнего Хорезма и рассмотреть архитектуру самобытного «города-музея».
Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресе, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.
Хива — фантастически колоритный город! Вы увидите его главные достопримечательности: величественные медресе, минареты, дворцы и цитадели. Познакомитесь с местными традициями и ритуалами. Я расскажу о Великом шёлковом пути, о становлении, развитии Хивы и о том, чем она живет сейчас.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Ичан-Кала
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Дворец Таш-Хаули
Описание экскурсии
Древние символы Хивы Я проведу вас по улочкам Хивы, мимо красочных рынков и стен древней крепости Ичан-Кала. Вы исследуете снаружи и изнутри главные исторические памятники Хорезма: Джума-мечеть — вы посетите одну из самых удивительных мечетей Узбекистана. Её крыша опирается на две сотни деревянных колонн с изящной орнаментальной резьбой (при этом рисунки на колоннах не повторятся). А с минарета Джума-мечети вам откроется волшебный вид на весь исторический центр Хивы. Мы посетим мавзолей Пахлаван Махмуда, бирюзовый купол которого возвышается над крепостью Ичан-Кала. Вы услышите историю поэта и богатыря, который стал героем Хивы и был возведен в ранг святых. Таш-Хаули — вы осмотрите красивейший дворец Хивы с покрытыми узорами стенами, колоннами и потолком. Приготовьтесь оценить великолепную резьбу по ганчу и мрамору и ажурные медные решетки, достойные хивинского хана. Погружение в культуру Хорезма Не нагружая вас бесчисленными датами и именами, я расскажу о самых ярких событиях из истории Хивы и познакомлю вас с традициями Хорезма — области Узбекистана с почти 3-тысячелетним прошлым. Вы узнаете о культе зороастризма и местных декоративно-прикладных искусствах. Разберетесь, действительно ли Хиву основал один из сыновей Ноя и почему Хорезм считается родиной алгебры. А после сможете отведать блюда хорезмской кухни: плов, тухум-барак, шивит ош (хорезмский лагман), шашлыки или ижжан. Важная информация: Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — €15/чел. Доплата за авиабилеты может быть выше на €25 в одну сторону, если вы бронируете экскурсию на ближайшие даты (менее недели до вылета), а также в официальные выходные. Это зависит от авиакомпании. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять. Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды. По договоренности можно организовать трансфер из аэропорта.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ичан-Кала
- Джума-мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Дворец Таш-Хаули
Что включено
- Авиабилеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в достопримечательности - €15/чел.
- Трансфер из аэропорта (можно организовать по договоренности)
Место начала и завершения?
Аэропорт Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В стоимость экскурсии включены авиабилеты, услуги гида
- Встреча у ворот Ата Дарваза крепость Ичан Кала
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности - €15/чел
- Доплата за авиабилеты может быть выше на €25 в одну сторону, если вы бронируете экскурсию на ближайшие даты (менее недели до вылета), а также в официальные выходные. Это зависит от авиакомпании. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По договоренности можно организовать трансфер из аэропорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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