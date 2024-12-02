Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде

Погрузитесь в историю Коканда с опытным гидом, посетив дворцы и мечети древнего города, который был центром Кокандского ханства
Экскурсия в Коканд - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города, который был центром Кокандского ханства. Тур включает посещение дворца Худояр-хана, комплекса Джами и медресе Норбутабека. Вы узнаете о
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различных этапах развития города и его значении в истории региона. В стоимость входят билеты и трансфер, что делает путешествие комфортным и доступным. Откройте для себя культуру и архитектуру Коканда с профессиональным гидом

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение исторических достопримечательностей
  • 🚄 Удобный трансфер и транспорт
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид-историк
  • 📜 Углубление в историю региона
  • 🎟️ Включены билеты и трансфер
Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде
Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде
Из Ташкента в Коканд - на самолёте или поезде
Ближайшие даты:
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Время начала: 11:30, 12:00, 12:30

Что можно увидеть

  • Дворец Худояр-хана
  • Комплекс Джами
  • Медресе Норбутабека
  • Историческое здание Русско-Азиатского банка

Описание экскурсии

Дворец Худояр-хана — главная достопримечательность Коканда, роскошный дворцовый комплекс последнего правителя Кокандского ханства

Комплекс Джами — старинная мечеть, без которой невозможно представить Коканд

Медресе Норбутабека — крупнейший религиозный центр города, яркий образец мастерства кокандских зодчих, построенный в конце 19 века на площади Чорсу

Историческое здание Русско-Азиатского банка и дом Вадьяевых — особняк богатейших коммерсантов Коканда

О чём поговорим на экскурсии

Гид расскажет о Коканде — древнем городе, который был важным торговым центром и в разные периоды находился под контролем китайской династии Хань, арабской армии и Бухарского ханства. В 1709 году Коканд стал столицей Кокандского ханства, а в конце 19 века — частью Российской империи.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены авиа- или ж/д билеты по маршруту Ташкент — Коканд — Ташкент и трансфер в Коканде на автомобиле Kia Sonet или Chevrolet
  • До бронирования экскурсии обсудим в личной переписке удобный для вас способ передвижения между городами
  • Время в пути в одну сторону на самолёте — 1 час, на поезде — 4 часа. Экскурсия по Коканду длится 4–5 часов
  • В Коканде мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и после экскурсии довезём обратно до аэропорта или вокзала
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $3 и обед — около $10 за человека
  • Возможна доплата за авиабилет $25 при бронировании экскурсии менее чем за 7 дней до её начала. Мы предупредим вас об этом перед покупкой билетов
  • Также авиабилеты могут быть дороже на $25 в праздничные дни и каникулы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту или на ж/д вокзале Коканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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A
2 дек 2024
Коканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. Город богат историческими памятниками, очень впечатлили дворец Хана и Мечеть. Местный гид открытый и гостеприимный,
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с удовольствием рассказывает о истории и традициях города.
Еще одним несомненным плюсом Коканда является его расположение в самом сердце Ферганской долины. В целом, Коканд это место, где можно не только насладиться красотой природы, но и почувствовать дух Востока, уголок Узбекистана, который стоит посетить каждому путешественнику. Благодарю за прием и удобный маршрут одним днем. Можно было посетить еще и Фергану из Коканда, но это уже в следующий раз. Всем буду рекомендовать.

Коканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. ГородКоканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. Город

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