Экскурсия в Коканд - это уникальная возможность познакомиться с богатой историей города, который был центром Кокандского ханства. Тур включает посещение дворца Худояр-хана, комплекса Джами и медресе Норбутабека. Вы узнаете о
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение исторических достопримечательностей
- 🚄 Удобный трансфер и транспорт
- 👨🏫 Профессиональный гид-историк
- 📜 Углубление в историю региона
- 🎟️ Включены билеты и трансфер
Что можно увидеть
- Дворец Худояр-хана
- Комплекс Джами
- Медресе Норбутабека
- Историческое здание Русско-Азиатского банка
Описание экскурсии
Дворец Худояр-хана — главная достопримечательность Коканда, роскошный дворцовый комплекс последнего правителя Кокандского ханства
Комплекс Джами — старинная мечеть, без которой невозможно представить Коканд
Медресе Норбутабека — крупнейший религиозный центр города, яркий образец мастерства кокандских зодчих, построенный в конце 19 века на площади Чорсу
Историческое здание Русско-Азиатского банка и дом Вадьяевых — особняк богатейших коммерсантов Коканда
О чём поговорим на экскурсии
Гид расскажет о Коканде — древнем городе, который был важным торговым центром и в разные периоды находился под контролем китайской династии Хань, арабской армии и Бухарского ханства. В 1709 году Коканд стал столицей Кокандского ханства, а в конце 19 века — частью Российской империи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены авиа- или ж/д билеты по маршруту Ташкент — Коканд — Ташкент и трансфер в Коканде на автомобиле Kia Sonet или Chevrolet
- До бронирования экскурсии обсудим в личной переписке удобный для вас способ передвижения между городами
- Время в пути в одну сторону на самолёте — 1 час, на поезде — 4 часа. Экскурсия по Коканду длится 4–5 часов
- В Коканде мы встретим вас в аэропорту или на ж/д вокзале и после экскурсии довезём обратно до аэропорта или вокзала
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Отдельно оплачиваются входные билеты — $3 и обед — около $10 за человека
- Возможна доплата за авиабилет $25 при бронировании экскурсии менее чем за 7 дней до её начала. Мы предупредим вас об этом перед покупкой билетов
- Также авиабилеты могут быть дороже на $25 в праздничные дни и каникулы
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$180
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или на ж/д вокзале Коканда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Ташкенте
Здравствуйте, дорогие гости Узбекистана! Меня зовут Лилия. Родилась, живу и работаю в Узбекистане всю жизнь. Я и моя команда рады познакомить вас с разными городами нашей солнечной и гостеприимной страны. У нас большой опыт работы в туризме, готовы удивлять вас и влюблять в Узбекистан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Artur
2 дек 2024
Коканд это город Узбекистана, который стоит посетить. Первое, что поражает в Коканде это его архитектура. Город богат историческими памятниками, очень впечатлили дворец Хана и Мечеть. Местный гид открытый и гостеприимный,
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