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с удовольствием рассказывает о истории и традициях города.

Еще одним несомненным плюсом Коканда является его расположение в самом сердце Ферганской долины. В целом, Коканд это место, где можно не только насладиться красотой природы, но и почувствовать дух Востока, уголок Узбекистана, который стоит посетить каждому путешественнику. Благодарю за прием и удобный маршрут одним днем. Можно было посетить еще и Фергану из Коканда, но это уже в следующий раз. Всем буду рекомендовать.