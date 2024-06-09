Гид покажет средневековый шахристан — внутренний город — и расскажет о его основных достопримечательностях.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Из аэропорта Хивы до крепости Ичан-Кала вы доедете на автомобиле, по самой крепости будете передвигаться пешком.
Вы увидите главные достопримечательности Хивы:
Крепость Ичан-Кала — внутренний город, окружённый мощными стенами, который включает в себя более 60 исторических зданий: мечети, медресе, дворцы и бани.
Мечеть Джума. Вы посетите главную мечеть Ичан-Кала, одну из старейших в Узбекистане, с красивым внутренним двором и айваном.
Дворец Таш-Хаули. Вы окажетесь в бывшей резиденции хивинских ханов с богато украшенными интерьерами, двориками и гаремом.
Минарет Кальта-Минор. Взглянете на один из самых известных символов Хивы, построенный в 11 веке.
Цитадель Куня-Арк — одна из интереснейших достопримечательностей в крепости Ичан-Кала. Цитадель начали возводить ещё в 17 веке, но завершить строительство удалось только в 19 столетии.
Комплекс Ислам-Ходжа. Его вы узнаете по самой заметной части — 56-метровому минарету белого, синего, голубого, бирюзового и других оттенков.
Караван-сарай Алла-Кули-хана. Вы посмотрите на одно из крупнейших учебных учреждений Хивы.
Комплекс Пахлавана Махмуда. Он был построен в честь знаменитого борца, философа и поэта, почитаемого в Хиве.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены авиабилеты, услуги гида, трансфер из аэропорта Хивы и обратно
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — €15/чел.
- Доплата за авиабилеты может быть выше на €25 в одну сторону, если вы бронируете экскурсию на ближайшие даты (менее недели до вылета), а также в официальные выходные. Это зависит от авиакомпании. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Официальные выходные в Узбекистане: 1 января, 8 марта, 21 марта, 10 апреля, 28 июня, 1 сентября, 1 октября, 31 декабря.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€185