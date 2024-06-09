Хива — единственный город в Узбекистане, который сохранился до наших дней практически не тронутым. Его называют музеем под открытым небом. Вы перенесётесь сюда из Ташкента всего за 1 час. Гид покажет средневековый шахристан — внутренний город — и расскажет о его основных достопримечательностях.

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Время начала: 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Из аэропорта Хивы до крепости Ичан-Кала вы доедете на автомобиле, по самой крепости будете передвигаться пешком.

Вы увидите главные достопримечательности Хивы:

Крепость Ичан-Кала — внутренний город, окружённый мощными стенами, который включает в себя более 60 исторических зданий: мечети, медресе, дворцы и бани.

Мечеть Джума. Вы посетите главную мечеть Ичан-Кала, одну из старейших в Узбекистане, с красивым внутренним двором и айваном.

Дворец Таш-Хаули. Вы окажетесь в бывшей резиденции хивинских ханов с богато украшенными интерьерами, двориками и гаремом.

Минарет Кальта-Минор. Взглянете на один из самых известных символов Хивы, построенный в 11 веке.

Цитадель Куня-Арк — одна из интереснейших достопримечательностей в крепости Ичан-Кала. Цитадель начали возводить ещё в 17 веке, но завершить строительство удалось только в 19 столетии.

Комплекс Ислам-Ходжа. Его вы узнаете по самой заметной части — 56-метровому минарету белого, синего, голубого, бирюзового и других оттенков.

Караван-сарай Алла-Кули-хана. Вы посмотрите на одно из крупнейших учебных учреждений Хивы.

Комплекс Пахлавана Махмуда. Он был построен в честь знаменитого борца, философа и поэта, почитаемого в Хиве.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включены авиабилеты, услуги гида, трансфер из аэропорта Хивы и обратно

Дополнительно оплачиваются входные билеты в достопримечательности — €15/чел.

Доплата за авиабилеты может быть выше на €25 в одну сторону, если вы бронируете экскурсию на ближайшие даты (менее недели до вылета), а также в официальные выходные. Это зависит от авиакомпании. К сожалению, мы никак не можем на это повлиять.

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Официальные выходные в Узбекистане: 1 января, 8 марта, 21 марта, 10 апреля, 28 июня, 1 сентября, 1 октября, 31 декабря.