Откройте для себя Ташкент в вечерней подсветке во время автомобильной прогулки по историческому центру.
Вы увидите архитектурные памятники, освещенные огнями, и узнаете о культурных традициях Узбекистана от местного гида.
Описание экскурсии
Архитектурное наследие в вечерних огнях
Экскурсия начинается с осмотра архитектурного ансамбля Хазрати Имам, который приобретает особое очарование в вечерней подсветке. Далее вы увидите мечеть Минор с ее белоснежными стенами, освещенными прожекторами, и услышите историю создания этого религиозного комплекса.
Исторический центр и современность
Маршрут продолжается в сквере Амира Темура, где вечерняя атмосфера создает особое настроение для знакомства с историей города. Вы пройдете по аллее Бродвея - популярному месту для вечерних прогулок, и увидите Ташкентский курант - часы с уникальным механизмом.
Архитектурные контрасты
В программу входит осмотр дворца Романовых из обожженного кирпича и отеля «Узбекистан», представляющего образец советского модернизма. По желанию возможна остановка в центре плова "Беш-казан" для знакомства с национальной кухней. Важная информация:
- Возможны остановки для фотографирования у основных достопримечательностей.
- Посещение центра плова осуществляется по желанию группы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектурный ансамбль Хазрати Имам
- Мечеть Минор
- Сквер Амира Темура
- Аллея Бродвея
- Ташкентский курант
- Дворец Романовых
- Отель «Узбекистан»
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле
- Услуги профессионального гида
- Обзорная экскурсия по вечернему Ташкенту
Что не входит в цену
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
