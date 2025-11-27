Архитектурное наследие в вечерних огнях

Экскурсия начинается с осмотра архитектурного ансамбля Хазрати Имам, который приобретает особое очарование в вечерней подсветке. Далее вы увидите мечеть Минор с ее белоснежными стенами, освещенными прожекторами, и услышите историю создания этого религиозного комплекса.

Исторический центр и современность

Маршрут продолжается в сквере Амира Темура, где вечерняя атмосфера создает особое настроение для знакомства с историей города. Вы пройдете по аллее Бродвея - популярному месту для вечерних прогулок, и увидите Ташкентский курант - часы с уникальным механизмом.

Архитектурные контрасты

В программу входит осмотр дворца Романовых из обожженного кирпича и отеля «Узбекистан», представляющего образец советского модернизма. По желанию возможна остановка в центре плова "Беш-казан" для знакомства с национальной кухней. Важная информация: