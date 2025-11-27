Мои заказы

Вечерняя прогулка по Ташкенту

Откройте для себя Ташкент в вечерней подсветке во время автомобильной прогулки по историческому центру.

Вы увидите архитектурные памятники, освещенные огнями, и узнаете о культурных традициях Узбекистана от местного гида.
Описание экскурсии

Архитектурное наследие в вечерних огнях

Экскурсия начинается с осмотра архитектурного ансамбля Хазрати Имам, который приобретает особое очарование в вечерней подсветке. Далее вы увидите мечеть Минор с ее белоснежными стенами, освещенными прожекторами, и услышите историю создания этого религиозного комплекса.

Исторический центр и современность

Маршрут продолжается в сквере Амира Темура, где вечерняя атмосфера создает особое настроение для знакомства с историей города. Вы пройдете по аллее Бродвея - популярному месту для вечерних прогулок, и увидите Ташкентский курант - часы с уникальным механизмом.

Архитектурные контрасты

В программу входит осмотр дворца Романовых из обожженного кирпича и отеля «Узбекистан», представляющего образец советского модернизма. По желанию возможна остановка в центре плова "Беш-казан" для знакомства с национальной кухней. Важная информация:
  • Возможны остановки для фотографирования у основных достопримечательностей.
  • Посещение центра плова осуществляется по желанию группы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектурный ансамбль Хазрати Имам
  • Мечеть Минор
  • Сквер Амира Темура
  • Аллея Бродвея
  • Ташкентский курант
  • Дворец Романовых
  • Отель «Узбекистан»
Что включено
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном автомобиле
  • Услуги профессионального гида
  • Обзорная экскурсия по вечернему Ташкенту
Что не входит в цену
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Возможны остановки для фотографирования у основных достопримечательностей
  • Посещение центра плова осуществляется по желанию группы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ташкента

