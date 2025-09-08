Экскурсия на Чимган - это возможность увидеть захватывающие виды Тянь-Шаня и Чарвакского водохранилища. Участники смогут полюбоваться древними петроглифами и многовековыми чинарами. Вечер завершится на вершине горы, где последние лучи солнца окрасят пейзаж в удивительные тона. После насыщенного дня путешественники отдохнут в уютном кафе, наслаждаясь традиционной узбекской кухней. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Узбекистана

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Первой остановкой станет канатная дорога Chinorkent. С верхней площадки откроются панорамные виды: величественные хребты Тянь-Шаня с одной стороны и гладь Чарвакского водохранилища — с другой.

Затем отправимся к месту стоянки древних цивилизаций. Здесь вы увидите петроглифы — загадочные рисунки на скалах, сохранившиеся сквозь тысячелетия. А также осмотрите чинары возрастом от 400 до 850 лет.

Чарвакское водохранилище — мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами знаменитого бирюзового озера. С каждой точки открывается новый ракурс, раскрывающий всю красоту этого места.

На закате последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона — этот момент останется в сердце надолго. После мы заедем в популярное у местных жителей кафе, где вы отдохнёте и попробуете узбекскую кухню.

Организационные детали