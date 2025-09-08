Мои заказы

Вечерний Чимган - из Ташкента

Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Чимган. Вас ждут величественные горы, древние петроглифы и вкусный ужин в аутентичном кафе
Экскурсия на Чимган - это возможность увидеть захватывающие виды Тянь-Шаня и Чарвакского водохранилища. Участники смогут полюбоваться древними петроглифами и многовековыми чинарами. Вечер завершится на вершине горы, где последние лучи солнца окрасят пейзаж в удивительные тона.

После насыщенного дня путешественники отдохнут в уютном кафе, наслаждаясь традиционной узбекской кухней. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Узбекистана
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные виды Тянь-Шаня
  • 🗿 Древние петроглифы
  • 🌳 Многовековые чинары
  • 🍽️ Ужин в аутентичном кафе
  • 🌅 Незабываемые закаты
Вечерний Чимган - из Ташкента© Шерзод
Вечерний Чимган - из Ташкента© Шерзод
Вечерний Чимган - из Ташкента© Шерзод

Что можно увидеть

  • Канатная дорога Chinorkent
  • Петроглифы
  • Чарвакское водохранилище

Описание экскурсии

Первой остановкой станет канатная дорога Chinorkent. С верхней площадки откроются панорамные виды: величественные хребты Тянь-Шаня с одной стороны и гладь Чарвакского водохранилища — с другой.

Затем отправимся к месту стоянки древних цивилизаций. Здесь вы увидите петроглифы — загадочные рисунки на скалах, сохранившиеся сквозь тысячелетия. А также осмотрите чинары возрастом от 400 до 850 лет.

Чарвакское водохранилище — мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами знаменитого бирюзового озера. С каждой точки открывается новый ракурс, раскрывающий всю красоту этого места.

На закате последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона — этот момент останется в сердце надолго. После мы заедем в популярное у местных жителей кафе, где вы отдохнёте и попробуете узбекскую кухню.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt. Путь до первой остановки — около 1,5 часов
  • Программа подойдёт путешественникам возрастом от 12 до 65 лет
  • Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге, ужин и напитки — по желанию
  • Вы также сможете полетать на параплане, прокатится на катере или катамаране, искупаться в водохранилище — цены уточняйте в переписке
  • Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но иногда даже в облачную погоду открывается шикарный вид
  • Вас буду сопровождать я или один из гидов нашей дружной команды

Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.

Н
Наталия
8 сен 2025
Большое спасибо, Шерзод, за экскурсию по маршруту "Вечерний Чимган - из Ташкента".
Экскурсия очень понравилась, мы получили море эмоций от поездки на фуникулёре, увидели волшебный закат над Чимганом, изучили древние петроглифы и вкусно поужинали перед возвращением домой!
Очень рекомендую эту экскурсию!

