Отправляйтесь в увлекательное путешествие на Чимган. Вас ждут величественные горы, древние петроглифы и вкусный ужин в аутентичном кафе
Экскурсия на Чимган - это возможность увидеть захватывающие виды Тянь-Шаня и Чарвакского водохранилища. Участники смогут полюбоваться древними петроглифами и многовековыми чинарами. Вечер завершится на вершине горы, где последние лучи солнца окрасят пейзаж в удивительные тона.
После насыщенного дня путешественники отдохнут в уютном кафе, наслаждаясь традиционной узбекской кухней. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и культурой Узбекистана
5 причин купить эту экскурсию
🌄 Величественные виды Тянь-Шаня
🗿 Древние петроглифы
🌳 Многовековые чинары
🍽️ Ужин в аутентичном кафе
🌅 Незабываемые закаты
Что можно увидеть
Канатная дорога Chinorkent
Петроглифы
Чарвакское водохранилище
Описание экскурсии
Первой остановкой станет канатная дорога Chinorkent. С верхней площадки откроются панорамные виды: величественные хребты Тянь-Шаня с одной стороны и гладь Чарвакского водохранилища — с другой.
Затем отправимся к месту стоянки древних цивилизаций. Здесь вы увидите петроглифы — загадочные рисунки на скалах, сохранившиеся сквозь тысячелетия. А также осмотрите чинары возрастом от 400 до 850 лет.
Чарвакское водохранилище — мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться видами знаменитого бирюзового озера. С каждой точки открывается новый ракурс, раскрывающий всю красоту этого места.
На закате последние лучи солнца окрасят горы в удивительные тона — этот момент останется в сердце надолго. После мы заедем в популярное у местных жителей кафе, где вы отдохнёте и попробуете узбекскую кухню.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Chevrolet Cobalt. Путь до первой остановки — около 1,5 часов
Программа подойдёт путешественникам возрастом от 12 до 65 лет
Отдельно оплачивается подъём на канатной дороге, ужин и напитки — по желанию
Вы также сможете полетать на параплане, прокатится на катере или катамаране, искупаться в водохранилище — цены уточняйте в переписке
Погода и видимость в горах непредсказуемы. Но иногда даже в облачную погоду открывается шикарный вид
Вас буду сопровождать я или один из гидов нашей дружной команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
Отзывы и рейтинг
Н
Наталия
8 сен 2025
Большое спасибо, Шерзод, за экскурсию по маршруту "Вечерний Чимган - из Ташкента". Экскурсия очень понравилась, мы получили море эмоций от поездки на фуникулёре, увидели волшебный закат над Чимганом, изучили древние петроглифы и вкусно поужинали перед возвращением домой! Очень рекомендую эту экскурсию!