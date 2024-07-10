Описание экскурсии

Символы столицы Тур по вечернему Ташкенту — отличный вариант короткой экскурсии для тех, кто ограничен во времени или просто любит прогулки в свете фонарей. Вы посетите: Комплекс Хазрати Имам Вы посмотрите на мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты. Затем отправитесь на прогулку по узким улочкам Старого города, во время которой гид расскажет об обрядах и обычаях местных жителей. Белая мечеть Минор Современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством. Площадь Независимости Увидите памятник Скорбящей матери и Вечный огонь в память о солдатах, погибших во времена ВОВ. Местный «Бродвей». Это колоритная прогулочная улица и импровизированная концертная площадка, где вы встретите музыкантов, фокусников, танцоров, уличных художников и полюбуетесь впечатляющей картинной галереей, расположенной прямо на асфальте. Вы сможете приобрести у мастеров картину, заказать портрет или шарж. Сувениры здесь тоже продают — на любой вкус! Сквер с памятником Амира Темура Гид расскажет вам интересные факты про этого выдающегося политического деятеля и полководца средних веков, создавшего огромную империю, которая просуществовала 200 лет. Ташкентские куранты Вы посетите один из основных символов города и узнаете его историю.