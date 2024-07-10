Предлагаем вам отправиться на романтическую прогулку в свете оранжевых огней.
Наш тур по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Наш тур по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Символы столицыТур по вечернему Ташкенту — отличный вариант короткой экскурсии для тех, кто ограничен во времени или просто любит прогулки в свете фонарей. Вы посетите: Комплекс Хазрати Имам Вы посмотрите на мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты. Затем отправитесь на прогулку по узким улочкам Старого города, во время которой гид расскажет об обрядах и обычаях местных жителей. Белая мечеть Минор Современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством. Площадь Независимости Увидите памятник Скорбящей матери и Вечный огонь в память о солдатах, погибших во времена ВОВ. Местный «Бродвей». Это колоритная прогулочная улица и импровизированная концертная площадка, где вы встретите музыкантов, фокусников, танцоров, уличных художников и полюбуетесь впечатляющей картинной галереей, расположенной прямо на асфальте. Вы сможете приобрести у мастеров картину, заказать портрет или шарж. Сувениры здесь тоже продают — на любой вкус! Сквер с памятником Амира Темура Гид расскажет вам интересные факты про этого выдающегося политического деятеля и полководца средних веков, создавшего огромную империю, которая просуществовала 200 лет. Ташкентские куранты Вы посетите один из основных символов города и узнаете его историю.
Ежедневно с 18:00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 18:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия авто-пешеходная
- Экскурсию проведет один гид из нашей команды
- Входные билеты, питание, трансферы не включены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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