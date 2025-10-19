Ташкент — город, где прошлое переплетается с современностью.
Мы покажем вам самое главное в нём: вы познакомитесь с символами силы и независимости, прикоснётесь к исторической памяти и ощутите движение столицы в будущее. Прогулка завершится поездкой в метро — одном из самых красивых в мире.
Описание экскурсии
Сквер Амира Тимура. Зелёный уголок в центре Ташкента с памятником великому полководцу — символом силы и независимости Узбекистана.
Дом Романовых — бывшая резиденция княжеской семьи конца 19 века с изящными деталями. Кажется, будто дом случайно попал сюда из дореволюционной России.
Площадь Независимости — сердце столицы. Рядом — Памятник скорбящей матери, напоминающий о погибших воинах и цене мира.
Монумент «Мужество» расскажет о землетрясении 1966 года: город был разрушен, но смог подняться и стать ещё сильнее.
Мы заглянем в Ташкентское метро — одно из самых красивых в мире, полюбуемся архитектурой и услышим увлекательные рассказы о его создании.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия полностью пешеходная, предусмотрены удобные остановки и фотопаузы
- С картой маршрута можно ознакомиться в фотогалерее
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Ташкента, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 15:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Узбекистан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 88307 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
19 окт 2025
Спасибо Мураду за экскурсию! Начали вовремя и была хорошо организована и подготовлена, с точки зрения маршрута и содержания, много исторических интересных фактов, запоминающиеся места и достопримечательности. Гид отвечал на все вопросы и дополнял. В целом сложилось приятное впечатление о городе и их жителях, очень гостеприимная страна!
