Посетить главные достопримечательности города на автопешеходной экскурсии
Предлагаем вам отправиться на романтическую прогулку в свете оранжевых огней.
Наш тур по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Наш тур по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Символы столицы
Тур по вечернему Ташкенту — отличный вариант короткой экскурсии для тех, кто ограничен во времени или просто любит прогулки в свете фонарей. Вы посетите:
- Комплекс Хазрати Имам. Вы посмотрите на мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты. Затем отправитесь на прогулку по узким улочкам Старого города, во время которой гид расскажет об обрядах и обычаях местных жителей.
- Белая мечеть Минор — современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством.
- Площадь Независимости. Увидите памятник Скорбящей матери и Вечный огонь в память о солдатах, погибших во времена ВОВ.
- Местный «Бродвей». Это колоритная прогулочная улица и импровизированная концертная площадка, где вы встретите музыкантов, фокусников, танцоров, уличных художников и полюбуетесь впечатляющей картинной галереей, расположенной прямо на асфальте. Вы сможете приобрести у мастеров картину, заказать портрет или шарж. Сувениры здесь тоже продают — на любой вкус!
- Сквер с памятником Амира Темура. Гид расскажет вам интересные факты про этого выдающегося политического деятеля и полководца средних веков, создавшего огромную империю, которая просуществовала 200 лет.
- Ташкентские куранты. Вы посетите один из основных символов города и узнаете его историю.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Машина — Chevrolet Lacetti.
- Гид встретит вас у отеля и по окончании программы отвезёт обратно. По желанию за дополнительную плату можем организовать трансфер до вокзала или аэропорта.
- Достопримечательности на маршруте мы осматриваем как снаружи, так и внутри
- Транспорт и услуги гида включены в стоимость. Отдельно оплачиваются входные билеты ($20-$25) и питание (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Azamat — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 215 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами.
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