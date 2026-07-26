Предлагаем вам отправиться на романтическую прогулку в свете оранжевых огней.
Наша экскурсия по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Наша экскурсия по вечернему Ташкенту познакомит вас с его ритмом жизни: вы посетите безлюдную площадь комплекса Хазрати Имам, а потом окунётесь в шумный поток гуляющих по «Бродвею».
Пройдёте по скверу Амира Темура, где влюблённые назначают встречу, и увидите монументальные памятники 20 века.
Описание экскурсии
Символы столицы
Программа по вечернему Ташкенту — отличный вариант короткой экскурсии для тех, кто ограничен во времени или просто любит прогулки в свете фонарей. Вы посетите:
- Комплекс Хазрати Имам. Вы посмотрите на мавзолеи и медресе с майоликой, узнаете об искусстве резьбы по дереву, расшифруете орнаменты. Затем отправитесь на прогулку по узким улочкам Старого города, во время которой гид расскажет об обрядах и обычаях местных жителей.
- Белая мечеть Минор — современная мраморная постройка, словно парящая над землёй. Вы полюбуетесь изяществом отделки и лёгким, «воздушным», внутренним убранством.
- Площадь Независимости. Увидите памятник Скорбящей матери и Вечный огонь в память о солдатах, погибших во времена ВОВ.
- Местный «Бродвей». Это колоритная прогулочная улица и импровизированная концертная площадка, где вы встретите музыкантов, фокусников, танцоров, уличных художников и полюбуетесь впечатляющей картинной галереей, расположенной прямо на асфальте. Вы сможете приобрести у мастеров картину, заказать портрет или шарж. Сувениры здесь тоже продают — на любой вкус!
- Сквер с памятником Амира Темура. Гид расскажет вам интересные факты про этого выдающегося политического деятеля и полководца средних веков, создавшего огромную империю, которая просуществовала 200 лет.
- Ташкентские куранты. Вы посетите один из основных символов города и узнаете его историю.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная. Машина — Chevrolet Matiz, Spark, Cobalt или Treker
- Гид встретит вас у отеля и по окончании программы отвезёт обратно. По желанию за дополнительную плату можем организовать трансфер до вокзала или аэропорта.
- Достопримечательности на маршруте мы осматриваем как снаружи, так и внутри
- Транспорт и услуги гида включены в стоимость. Отдельно оплачиваются входные билеты ($20-$25) и питание (по желанию).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азамат — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 3546 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Азамат. Я представляю команду знающих, позитивных и весёлых гидов в Узбекистане. Мы с радостью покажем наш сказочный город, поделимся его культурой, традициями и легендами. С нетерпением ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Огромная благодарность Фирдавзу за прекрасную экскурсию! 🔥Интеллигентный, хорошо знающий материал, с чувством юмора. Было очень комфортно в компании с ним.
Первое впечатление от Ташкента самое приятное 🫶
Первое впечатление от Ташкента самое приятное 🫶
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Спасибо Марату и Анастасии!
Нас встретили экскурсовод и водитель.
На электромобиле мы скользили по Ташкенту без шума и пыли, с рассказом только для нас двоих. Это был незабываемый маршрут. Теперь про Ташкент
Нас встретили экскурсовод и водитель.
На электромобиле мы скользили по Ташкенту без шума и пыли, с рассказом только для нас двоих. Это был незабываемый маршрут. Теперь про Ташкент
+11
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Вчера был на очень интересной экскурсии по Ташкенту. Экскурсовод рассказывал очень интересно, был внимателен к моим вопросам и на все отвечал, адаптировался под мои просьбы по маршруту и продолжительности. Всё очень понравилось! Рекомендую!
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Нашим гидом была Татьяна, очень приятная,общительная девушка. Историк по образованию, рассказала такие детали, что в интернете не сыщешь. Притом донесла простым языком, что ребёнку было интересно и понятно. Нам понравилось все: от пунктуальности гида до мельчайших подробностей истории Ташкента.
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Экскурсию проводил гид Рустам, он же водитель автомобиля, на котором мы перемещались от одной локации к другой. Исторические события и факты рассказывал последовательно и структурировано, с юмором и некоторой долей авантюризма. Несмотря на то, что пошёл дождь, наше вечернее свидание с Ташкентом прошло великолепно! Данная экскурсия подходит для семейных пар, имеющих общие познавательные интересы. Рахмат организатору и гиду)
+1
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А
Экскурсия прошла на одном дыхании. Гид Ильдар -профессионал своего дела, интересный рассказчик, отлично владеет информацией. За все время ни разу не пришлось заскучать. Места действительно заслуживают внимания гостей Ташкента. Нам очень понравилась экскурсия, ее название «Увидеть Ташкент и влюбиться» оправдалось на 100%. Передвигались на комфортабельном автомобиле, что тоже немаловажно. Рекомендую всем! Ильдару огромное спасибо!
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