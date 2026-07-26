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Л Лена Огромная благодарность Фирдавзу за прекрасную экскурсию! 🔥Интеллигентный, хорошо знающий материал, с чувством юмора. Было очень комфортно в компании с ним.

Первое впечатление от Ташкента самое приятное 🫶 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Алексей

Нас встретили экскурсовод и водитель.

На электромобиле мы скользили по Ташкенту без шума и пыли, с рассказом только для нас двоих. Это был незабываемый маршрут. Теперь про Ташкент читать дальше уменьшить и традиции Узбекистана знаем всё.

А в конце экскурсии мы увидели весь центр из гостиницы Узбекистан, там можно смотреть с 16 этажа с двух сторон на город и бар там же с туристами из разных стран как в центре мира)

Если хотите получить больше чем ожидали, заказывайте эту экскурсию….

Гостеприимство здесь культурный код, теперь только я понял, как надо принимать гостей. С юмором, душевно, открыто, как любимых родственников! Спасибо Марату и Анастасии!Нас встретили экскурсовод и водитель.На электромобиле мы скользили по Ташкенту без шума и пыли, с рассказом только для нас двоих. Это был незабываемый маршрут. Теперь про Ташкент +11 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Олег Вчера был на очень интересной экскурсии по Ташкенту. Экскурсовод рассказывал очень интересно, был внимателен к моим вопросам и на все отвечал, адаптировался под мои просьбы по маршруту и продолжительности. Всё очень понравилось! Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Екатерина Нашим гидом была Татьяна, очень приятная,общительная девушка. Историк по образованию, рассказала такие детали, что в интернете не сыщешь. Притом донесла простым языком, что ребёнку было интересно и понятно. Нам понравилось все: от пунктуальности гида до мельчайших подробностей истории Ташкента. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Андрей Экскурсию проводил гид Рустам, он же водитель автомобиля, на котором мы перемещались от одной локации к другой. Исторические события и факты рассказывал последовательно и структурировано, с юмором и некоторой долей авантюризма. Несмотря на то, что пошёл дождь, наше вечернее свидание с Ташкентом прошло великолепно! Данная экскурсия подходит для семейных пар, имеющих общие познавательные интересы. Рахмат организатору и гиду) +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет