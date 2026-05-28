Приглашаем вас на увлекательную экскурсию по Ташкенту — одному из самых многогранных городов Средней Азии.
За шесть часов вы узнаете, как в нём гармонично переплетаются древние традиции и ритм современной жизни.
Посетите знаковые места и архитектурные жемчужины города, а также услышите душевные истории, которых не найти в путеводителях.
Описание экскурсии
- Сквер Амира Темура — сердце современного Ташкента с памятником великому полководцу
- Прогулка по ташкентскому Бродвею — творческой и атмосферной пешеходной аллее
- Площадь Мустакиллик (Независимости) — главная в городе, символ новой эпохи
- Мемориальный комплекс «Вечный огонь» и Аллея памяти — место скорби и благодарности
- Изящная мечеть Минор — одна из самых красивых в Ташкенте
- Медресе Кукельдаш — крупнейшее в Старом городе
- Базар «Чорсу» — живой ориентальный рынок, где можно почувствовать настоящий дух Востока
Во время экскурсии
- Вы узнаете, как живут современные ташкентцы
- Услышите много фактов и легенд про узбекский народ
- Погрузитесь в историю династии Тимуридов
- Поймёте, какой вклад внёс Узбекистан в победу во Второй мировой войне
Организационные детали
С вами будет гид из нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$48
|Дети до 18 лет
|$28
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель Узбекистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 66 туристов
Салам алейкум! Наша команда профессиональных гидов с радостью покажет вам Узбекистан с его древними городами глазами людей, которые живут здесь всю жизнь, и распахнёт двери в древнюю историю этого удивительного места. Добро пожаловать в страну восточных тайн, бирюзовых куполов, величественных минаретов и доброжелательных улыбок. Гостеприимная земля Узбекистана всегда открыта для вас!
