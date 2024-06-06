читать дальше

нам подробно про все места, много шутил, рассказывал про свой опыт проживания в Узбекистане. Было очень интересно, ну и конечно горы сильно запомнились. Всем советую, везде на машине, по времени даже вышли за 10 часов, но везде сфотографировались, поели вкусно в кафе Тянь-Шань (Ходжикент), просмотрели в итоге все указанные места. Потом на обратном пути Сакен оставил нас, где мы попросили (у Центрального парка - Тельмана), там еще ночью погуляли В общем, всем советую, горы и замечательный гид точно запомнятся надолго)