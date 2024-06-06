1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие по Горному Узбекистану: Воздух, Природа и Панорамы
Приглашаем на уникальное путешествие по Горному Узбекистану. Вас ждут захватывающие панорамы, чистый воздух и уникальные петроглифы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:30
122€98 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
9 часов
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Узбекистан - это не только пустыни. В этой экскурсии вы увидите Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, насладитесь природой и свежим воздухом
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
120€96 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чимганские горы и водопад «Фата невесты»: однодневное приключение из Ташкента
Погрузитесь в величие гор, прокатитесь на канатных дорогах и насладитесь красотой водопада «Фата невесты» и реки Чаткал в одной поездке
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
от €120 за всё до 20 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
6 часов
Поездка 4 в 1 из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган, Чарвак, Ходжикент
Путешествие в горы Узбекистана: катание на лыжах и сноуборде в Амирсое и Чимгане, виды на озеро Чарвак и канатная дорога в Ходжикенте
Начало: В Ташкенте ориентировочно в 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135€129 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Ташкента - к величественным Чимганским горам
Полюбуйтесь великолепной природой Узбекистана: горные курорты, канатная дорога, древние петроглифы и Чарвакское водохранилище. Прекрасный день на свежем воздухе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
115€104 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Горы Чимган + озеро Чарвак + горнолыжный курорт Амирсой
Путешествие к Чимганским горам, озеру Чарвак и курорту Амирсой подарит незабываемые впечатления. Комфортная поездка с гидом и живописные виды ждут вас
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
В горы из Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца
Откройте для себя горы Ташкента: водохранилище Чарвак, Большой Чимган и Институт Солнца. Уникальные виды и захватывающие истории ждут вас
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
140€126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Восхождение на Большой Чимган
Покорить самую популярную гору Узбекистана в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана6 июня 2024Это было незабываемое и увлекательное путешествие, один день,который стоит многого, масса впечатлений и полный восторг! Покорил гид масштабом своей личности,
- ММарина6 июня 2024Экскурсия очень понравилась, я люблю горы, и мне удалось увидеть то, что я хотела. Джалол очень интересно рассказывал и подробно отвечал на все мои многочисленные вопросы. Маршрут составлен удобно.
- ЕЕлена6 июня 2024Экскурсию проводил Анатолий! Все прошло чудесно. Легко, с юмором, интересными разговорами. Анатолий очень чуткий, внимательный, заботливый экскурсовод. Информации столько, сколько нужно, без перегрузки. Потрясающие места, волшебный воздух, в конце экскурсии зеленый оазис с вкусным рестораном. Спасибо огромное!
- ППонаровская4 июня 2024Очень увлекательная и насыщенная экскурсия! Все очень понравилось! Природа потрясающая, нет слов, одни эмоции. Спасибо гиду, даже в течение дороги рассказывал нам разные факты о Узбекистане, Ташкенте. Еще раз спасибо огромное!
- РРуслан4 июня 2024Лучшая экскурсия из тех, что были в Узбекистане. Гидом был Сакен, замечательно провел экскурсию. Увидели много красивых локаций, Сакен рассказал
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо за экскурсию. Было информативно, комфортно, легко.
- ААнастасия3 июня 2024Спасибо Александру большое! Все было просто потрясающе ❤️
- ННаталья2 июня 2024Рустам, спасибо за экскурсию. Успели посмотреть все достопримечательности, узнали много нового. Рекомендую!
- ССтанислав30 мая 2024Невероятная красота в хорошей компании! Спасибо
- ААнгелина30 мая 2024Экскурсия великолепна. Александр лучший гид!!!!! Прекрасно знает историю страны и разных городов. Отличный проводник, который учитывает особенности группы, всегда на
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Чимган»
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