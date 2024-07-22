За 11 дней мы успеем
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Самарканде — «Arba» 3*/«Jahon Palace» 3* или аналогичные; в Бухаре — «Nostalgia Boutique» 3* или аналогичные; в Хиве — «Shokh Jahon Hotel» 3*/«Silk Road» 3* или аналогичные; в Ташкенте — «Huvaydo» 3*/«Sato» 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. В Чимганских горах будем жить на территории горного курорта «Арчазор». Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки (со второго дня) в отелях, а также обеды в третий, четвёртый и пятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Свободный день в Ташкенте
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по городу, наслаждаясь его атмосферой. Советуем заглянуть в современную часть Ташкента.
Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»
После завтрака выезжаем в урочище Чимган, расположенное на высоте от 1600 до 3309 метров над уровнем моря. Первым делом мы посетим горный курорт «Амирсой». Поднимемся по канатной дороге до смотровой площадки. ю чтобы увидеть потрясающие панорамы Чаткальского хребта, Чарвакского водохранилища и посёлка Бричмулла.
После этого отправимся на прогулку в горы, а затем доберёмся до курорта «Арчазор», где сегодня проведём ночь. Свежий воздух, наполненный ароматами сосен, никого не оставит равнодушным.
Чарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакль
Утром поедем к Чарвакскому водохранилищу, которое расположено в отрогах западного Тянь-Шаня. Горный воздух, бирюзовая гладь и песчаный пляж — здесь мы соберём лучшее комбо для отдыха.
Далее вернёмся в Ташкент, по пути заглянем на обед в место под названием «Бочки». Тут множество кафе и ресторанов с национальной кухней, где готовят потрясающий узбекский шашлык. По прибытии разместимся в гостинице, и вечером вас ждёт иммерсивный спектакль. Постановка расскажет о свадебных традициях Узбекистана, а вы станете действующими героями, чтобы на себе ощутить культурный колорит страны. Погрузимся в обычаи и пройдём специальные церемонии, а ещё научимся играть на карнае — музыкальном инструменте. Также на память сделаем фото в костюмах жениха и невесты.
Институт Солнца и виноградное хозяйство Uzumfermer
Сегодня мы посетим уникальный Институт Солнца, где узнаем о том, как работает солнечная лаборатория, почему именно в Узбекистане построили Солнечную печь, а также увидим гелиостаты. Поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда перед нами откроется невероятный вид на Чаткальский хребет и соседние посёлки.
Пообедаем в местной чайхане, продегустировав паркентский шашлык, а после этого отправимся на виноградное хозяйство Uzumfermer. Погуляем по территории, наслаждаясь экзотическими растениями, погрузимся в технологию изготовления вина и обязательно его попробуем.
Затем вернёмся в Ташкент.
Достопримечательности Старого города
Сегодня посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши, заглянем на самый старый базар города — Чорсу.
После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон». Затем нас ждёт переезд в Самарканд. По прибытии заселимся в гостиницу.
Обзорная экскурсия по Самарканду
В этот день осмотрим как можно больше достопримечательностей столицы Согдианы. Первым делом отправимся на известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов.
Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами. Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд.
Гиждуван и Бухара
Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.
Далее переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.
По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Заселимся в отель и переночуем.
Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе
В этот день познакомимся ещё с рядом знаковых локаций Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
Вернёмся в гостиницу.
Бухара - Хива
Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.
По приезде в Хиву пойдём изучать исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.
Заселимся в отель и переночуем.
Хива - дух Средневековья
Продолжим исследовать самые интересные локации Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.
Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет.
Вернёмся в отель.
Окончание тура
Отвезём вас в аэропорт Ургенча, откуда вы полетите домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 360
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (со второго дня), обеды в третий, четвёртый и пятый дни
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Билеты на канатную дорогу
- Вода на каждый день тура
- Винная дегустация
- Билеты на иммерсивное шоу
- Сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Ташкента и обратно из Ургенча
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Остальное питание
- Медицинская страховка на сумму $40 000
- Страховка от невыезда
- Одноместное размещение - $310
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта ($30 с человека за «седан» и $50 с человека за микроавтобус)
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- Одноместный номер - $50 за сутки
- Двухместный - $60 за сутки