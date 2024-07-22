Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино

Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Другая сторона Узбекистана, которую однозначно стоит увидеть! Отправляемся в тур, который откроет нам красоты не только исторических центров страны, но и даст возможность насладиться местной природой.

За 11 дней мы успеем
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увидеть Чимганские горы и Чарвакское водохранилище, побывать на виноградном хозяйстве и в Институте Солнца, заглянуть в гости к гиждуванским гончарам и поучаствовать в спектакле. Мы исследуем архитектуру Хивы, Ташкента, Бухары и Самарканда, а ещё полакомимся пловом.

Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.

Документы:

Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.

Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.

Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.

Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Организация:

Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.

Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».

Проживание. Отели в Самарканде — «Arba» 3*/«Jahon Palace» 3* или аналогичные; в Бухаре — «Nostalgia Boutique» 3* или аналогичные; в Хиве — «Shokh Jahon Hotel» 3*/«Silk Road» 3* или аналогичные; в Ташкенте — «Huvaydo» 3*/«Sato» 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. В Чимганских горах будем жить на территории горного курорта «Арчазор». Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены завтраки (со второго дня) в отелях, а также обеды в третий, четвёртый и пятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.

Программа тура по дням

1 день

Свободный день в Ташкенте

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по городу, наслаждаясь его атмосферой. Советуем заглянуть в современную часть Ташкента.

Свободный день в ТашкентеСвободный день в ТашкентеСвободный день в ТашкентеСвободный день в Ташкенте
2 день

Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»

После завтрака выезжаем в урочище Чимган, расположенное на высоте от 1600 до 3309 метров над уровнем моря. Первым делом мы посетим горный курорт «Амирсой». Поднимемся по канатной дороге до смотровой площадки. ю чтобы увидеть потрясающие панорамы Чаткальского хребта, Чарвакского водохранилища и посёлка Бричмулла.

После этого отправимся на прогулку в горы, а затем доберёмся до курорта «Арчазор», где сегодня проведём ночь. Свежий воздух, наполненный ароматами сосен, никого не оставит равнодушным.

Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»Прогулка в Чимганских горах. Курорт «Амирсой»
3 день

Чарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакль

Утром поедем к Чарвакскому водохранилищу, которое расположено в отрогах западного Тянь-Шаня. Горный воздух, бирюзовая гладь и песчаный пляж — здесь мы соберём лучшее комбо для отдыха.

Далее вернёмся в Ташкент, по пути заглянем на обед в место под названием «Бочки». Тут множество кафе и ресторанов с национальной кухней, где готовят потрясающий узбекский шашлык. По прибытии разместимся в гостинице, и вечером вас ждёт иммерсивный спектакль. Постановка расскажет о свадебных традициях Узбекистана, а вы станете действующими героями, чтобы на себе ощутить культурный колорит страны. Погрузимся в обычаи и пройдём специальные церемонии, а ещё научимся играть на карнае — музыкальном инструменте. Также на память сделаем фото в костюмах жениха и невесты.

Чарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакльЧарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакльЧарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакльЧарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакльЧарвакское водохранилище, возвращение в Ташкент и иммерсивный спектакль
4 день

Институт Солнца и виноградное хозяйство Uzumfermer

Сегодня мы посетим уникальный Институт Солнца, где узнаем о том, как работает солнечная лаборатория, почему именно в Узбекистане построили Солнечную печь, а также увидим гелиостаты. Поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда перед нами откроется невероятный вид на Чаткальский хребет и соседние посёлки.

Пообедаем в местной чайхане, продегустировав паркентский шашлык, а после этого отправимся на виноградное хозяйство Uzumfermer. Погуляем по территории, наслаждаясь экзотическими растениями, погрузимся в технологию изготовления вина и обязательно его попробуем.

Затем вернёмся в Ташкент.

Институт Солнца и виноградное хозяйство UzumfermerИнститут Солнца и виноградное хозяйство UzumfermerИнститут Солнца и виноградное хозяйство UzumfermerИнститут Солнца и виноградное хозяйство Uzumfermer
5 день

Достопримечательности Старого города

Сегодня посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши, заглянем на самый старый базар города — Чорсу.

После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон». Затем нас ждёт переезд в Самарканд. По прибытии заселимся в гостиницу.

Достопримечательности Старого городаДостопримечательности Старого городаДостопримечательности Старого городаДостопримечательности Старого города
6 день

Обзорная экскурсия по Самарканду

В этот день осмотрим как можно больше достопримечательностей столицы Согдианы. Первым делом отправимся на известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов.

Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами. Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд.

Обзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по СамаркандуОбзорная экскурсия по Самарканду
7 день

Гиждуван и Бухара

Из Самарканда переезжаем в Гиждуван, где побываем в гостях у семьи Нарзуллаевых, потомственных керамистов. Вы познакомитесь с гончарным мастерством и понаблюдаете за процессом изготовления керамических изделий. Пообедаем здесь же, отведав гиждуванский шашлык.

Далее переместимся в Бухару — город, через который проходил Великий Шёлковый путь. Дорога будет долгой, но она того стоит.

По приезде отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим местные медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим первую часть экскурсионной программы по Бухаре посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.

Заселимся в отель и переночуем.

Гиждуван и БухараГиждуван и БухараГиждуван и БухараГиждуван и Бухара
8 день

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе

В этот день познакомимся ещё с рядом знаковых локаций Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Мечеть комплекса была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого был построен комплекс, сам намеревался посещать её каждую пятницу.

Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.

Вернёмся в гостиницу.

Архитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресеАрхитектурные ансамбли, усыпальницы и медресе
9 день

Бухара - Хива

Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.

По приезде в Хиву пойдём изучать исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.

Заселимся в отель и переночуем.

Бухара - ХиваБухара - ХиваБухара - ХиваБухара - Хива
10 день

Хива - дух Средневековья

Продолжим исследовать самые интересные локации Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.

Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет.

Вернёмся в отель.

Хива - дух СредневековьяХива - дух СредневековьяХива - дух СредневековьяХива - дух Средневековья
11 день

Окончание тура

Отвезём вас в аэропорт Ургенча, откуда вы полетите домой. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 360
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (со второго дня), обеды в третий, четвёртый и пятый дни
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту
  • Билеты на канатную дорогу
  • Вода на каждый день тура
  • Винная дегустация
  • Билеты на иммерсивное шоу
  • Сувениры
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно из Ургенча
  • Входные билеты в музеи и на территории памятников
  • Остальное питание
  • Медицинская страховка на сумму $40 000
  • Страховка от невыезда
  • Одноместное размещение - $310
  • Индивидуальный трансфер из/до аэропорта ($30 с человека за «седан» и $50 с человека за микроавтобус)
  • Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
  • Одноместный номер - $50 за сутки
  • Двухместный - $60 за сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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