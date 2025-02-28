3 дня
Индивидуальный тур по Ташкенту и окрестностям: старый город, Чимганские горы, Институт Солнца и вино
Полюбоваться Чарвакским водохранилищем, погулять по махалля и виноградникам и продегустировать плов
Начало: Ташкент, аэропорт, точное время по договорённости
«В стоимость включен 1 обед в Среднеазиатском центре плова BeshQozon, минеральная вода на каждый день и дегустация на винодельне»
28 фев в 10:00
7 мар в 10:00
$521 за всё до 2 чел.
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
1 апр в 08:00
28 апр в 08:00
$1360 за человека
скидка
5%
5 дней
Море вина в Узбекистане: гастротур с дегустациями и сомелье (всё включено)
Отведать главное блюдо восточной кухни, посетить винодельни, винную вечеринку и рестораны
Начало: Ташкент, аэропорт, днём (время встречи зависит от ...
«В программе: винная вечеринка, национальные рестораны, дегустации на винодельнях»
20 мар в 13:00
2 апр в 13:00
2067$1964 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Винодельни»
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