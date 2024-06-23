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Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
$1 575 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Обсерватория Улугбека»
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