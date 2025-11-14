Мои заказы

Трехдневный тур по Ташкенту и вокруг: история, горы, вино, перезагрузка

Увидеть топовые городские, архитектурные и природные локации, узнать об истории, без спешки, с комфортом и продегустировать узбекскую кухню.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00

Описание тура

Настал и ваш черёд — на автомобиле, с комфортом и только для вашей компании, течении трёх дней мы откроем и покажем топовые локации города Ташкента и вокруг. 1 день Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Ташкенту Добро пожаловать в Ташкент, этот дивный город – воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, Ташкент имеет свой неповторимый колорит с высоким темпом современной жизни. После встречи в аэропорту и заселения в отель, Вы познакомитесь с гидом и отправитесь на автопешеходную экскурсию по Ташкенту. Вы посетите старый город – это один из немногих районов, сохранивший свой национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Ощущение старого Ташкента живет здесь благодаря уютным дворикам гостеприимной махалли и голубым куполам комплекса Хаст-Имам. Осмотрим мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи Муборак. В районе Старого города, помимо традиционной восточной архитектуры, можно увидеть аутентичные старинные махалли (жилые кварталы) с глинобитными домами, узкими улочками и подлинной атмосферой Старого Ташкента. Следующей остановкой станет комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси». Мы поговорим о мрачных страницах истории Узбекистана. Также вы узнаете, как Ташкентская телебашня — самое высокое строение с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии было построено в Ташкенте.

Qozon» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. После сытного обеда, прогуляемся по аллее «Бродвей» и Скверу Амира Темура, где Вы увидите не только сверкающие новизной здания, площади и проспекты, но и постройки конца XIX века, в том числе отель «Узбекистан», Государственный академический Большой театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова. На «Бродвее» располагаются деятели искусства – уличные музыканты и певцы, художники, даже фокусники. После возвращения в отель — свободное время. Рекомендуем совершить прогулку по Tashkent City Park. 2 день К величественным Чимганским горам! После завтрака поедем любоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники. Прокатитесь по канатной дороге «Chinorkent» и Горнолыжному комплексу Амирсой, посетите место стоянки древних цивилизаций, раскроете секреты древних наскальных рисунков петроглифов и отдохнёте в тени многовековых чинар. Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми. А затем, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом и сочный шашлык из баранины. После возвращения в отель — свободное время. Рекомендуем совершить прогулку в парк Magic City. 3 день Институт Солнца, семейная винодельная “Uzumfermer” С утра мы выезжаем в направление Паркентского района Ташкентской области, где расположен уникальный научный объект – институт Солнца. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Экскурсия по территории гелиокомплекса «Физика-Солнце»: узнаем всё о работе солнечной лаборатории, почему именно этот район Узбекистана был выбран для строительства знаменитой Солнечной печи – одной из двух, существующих в мире! Увидим вблизи солнечные гелиостаты, которые направляют лучи на гигантский концентратор, состоящий из зеркальных элементов. Поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда открывается потрясающая панорама на Чаткальский хребет и предгорные населённые пункты. Обед в местной чайхане, дегустация знаменитых Паркентских шашлыков, за которым приезжают специально из Ташкента. После обеда – переезд в семейную винодельню “Uzumfermer”, вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина – от сбора урожая до хранения. На территории есть прекрасный сад с разновидностями экзотических растений, небольшим прудом с водопадом, китайским чайным домиком и японским садом камней. А после вас ждут дегустация уникальных вин и закуски. Возвращение в Ташкент. На этом завершим тур. Затем — трансфер до аэропорта Ташкент. Важная информация: Продолжительность: 3 дня/2 ночи. Проживание. Не включено в стоимость. Поможем с бронированием. Заселение в отель — с 14:00. При заселении рано утром или ночью накануне — доплата за ранний заезд. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше. Рекомендуемые отели: Level Hotel / Zahid Inn Hotel / Guest house TWINS / Orion Hotel Tashkent. Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён).

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 день
  • Встреча, размещение в отеле, экскурсия по Ташкенту
  • Добро пожаловать в Ташкент, этот дивный город - воплощение той самой современной элегантности, которая присуща многим столицам мира, но при этом, будучи городом восточным, Ташкент имеет свой неповторимый колорит с высоким темпом современной жизни
  • После встречи в аэропорту и заселения в отель, Вы познакомитесь с гидом и отправитесь на автопешеходную экскурсию по Ташкенту
  • Вы посетите старый город - это один из немногих районов, сохранивший свой национальный колорит в стремительно меняющемся мегаполисе. Ощущение старого Ташкента живет здесь благодаря уютным дворикам гостеприимной махалли и голубым куполам комплекса Хаст-Имам. Осмотрим мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и Муйи Муборак. В районе Старого города, помимо традиционной восточной архитектуры, можно увидеть аутентичные старинные махалли (жилые кварталы) с глинобитными домами, узкими улочками и подлинной атмосферой Старого Ташкента
  • Следующей остановкой станет комплекс памяти жертв репрессий «Шахидлар хотираси». Мы поговорим о мрачных страницах истории Узбекистана. Также вы узнаете, как Ташкентская телебашня - самое высокое строение с открытой смотровой площадкой в Центральной Азии было построено в Ташкенте
  • Пообедаем в Среднеазиатском центре плова «BeshQozon» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда
  • После сытного обеда, прогуляемся по аллее "Бродвей" и Скверу Амира Темура, где Вы увидите не только сверкающие новизной здания, площади и проспекты, но и постройки конца XIX века, в том числе отель "Узбекистан", Государственный академический Большой театр оперы и балета ИМ.А. Навои и дом князя Романова. На "Бродвее" располагаются деятели искусства - уличные музыканты и певцы, художники, даже фокусники
  • После возвращения в отель - свободное время. Рекомендуем совершить прогулку по Tashkent City Park
  • 2 день
  • К величественным Чимганским горам
  • После завтрака поедем любоваться великолепной горной природой Узбекистана! Вы подышите кристально чистым воздухом, увидите знаменитое Чарвакское водохранилище, альпийские луга, леса и вершины-многотысячники. Прокатитесь по канатной дороге «Chinorkent» и Горнолыжному комплексу Амирсой, посетите место стоянки древних цивилизаций, раскроете секреты древних наскальных рисунков петроглифов и отдохнёте в тени многовековых чинар
  • Увидите настоящие горные кишлаки и познакомитесь с добрейшей души людьми
  • А затем, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу - суп с рисом и сочный шашлык из баранины
  • После возвращения в отель - свободное время. Рекомендуем совершить прогулку в парк Magic City
  • 3 день
  • Институт Солнца, семейная винодельная «Uzumfermer»
  • С утра мы выезжаем в направление Паркентского района Ташкентской области, где расположен уникальный научный объект - институт Солнца. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Экскурсия по территории гелиокомплекса «Физика-Солнце»: узнаем всё о работе солнечной лаборатории, почему именно этот район Узбекистана был выбран для строительства знаменитой Солнечной печи - одной из двух, существующих в мире! Увидим вблизи солнечные гелиостаты, которые направляют лучи на гигантский концентратор, состоящий из зеркальных элементов. Поднимемся на верхний этаж концентратора, откуда открывается потрясающая панорама на Чаткальский хребет и предгорные населённые пункты
  • Обед в местной чайхане, дегустация знаменитых Паркентских шашлыков, за которым приезжают специально из Ташкента
  • После обеда - переезд в семейную винодельню «Uzumfermer», вы пройдётесь с гидом по экзотическому саду и виноградникам, услышите увлекательные истории об открытии винодельни и процессе приготовления вина - от сбора урожая до хранения. На территории есть прекрасный сад с разновидностями экзотических растений, небольшим прудом с водопадом, китайским чайным домиком и японским садом камней. А после вас ждут дегустация уникальных вин и закуски
  • Возвращение в Ташкент
  • На этом завершим тур. Затем - трансфер до аэропорта Ташкент
Что включено
  • Встреча/проводы в аэропорту, трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Услуги тур-лидера, сопровождения туристов на протяжении всего тура
  • Услуги русскоговорящих гидов в институте Солнце и семейной винодельни «Uzumfermer»
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером на протяжении всего тура
  • Посещение института Солнце, семейной винодельни «Uzumfermer» и дегустация вин
  • Обед в Среднеазиатском центре плова «Беш Козон»
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ташкента и обратно из Ташкента
  • Медицинская страховка, регистрация, налоги и сборы (если необходимо)
  • Канатные дороги, полеты на параплане, входные билеты в медресе, телебашня (по желанию)
  • Обеды, ужины и напитки (кроме дегустации плова в первый день тура)
  • Сборы за фото - и видеосъёмку на объектах посещения (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше гостиница
Завершение: Место окончания по договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Продолжительность: 3 дня/2 ночи
  • Проживание. Не включено в стоимость. Поможем с бронированием. Заселение в отель - с 14:00. При заселении рано утром или ночью накануне - доплата за ранний заезд. Сообщите заранее о необходимости заселиться раньше
  • Рекомендуемые отели: Level Hotel / Zahid Inn Hotel / Guest house TWINS / Orion Hotel Tashkent
  • Знакомство с Ташкентом мы начнём уже в первой половине дня. Рекомендуем прилететь накануне вечером (трансфер от аэропорта по времени рейса включён)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

