Начнём наше путешествие с переезда из Ташкента в Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии на севере Таджикистана, в живописной долине реки Сырдарья. Здесь мы прогуляемся по крепости, хранящей историю саков и арабских завоевателей, заглянем на колоритный базар Панжшанбе и посетим мавзолей Шейха Муслихиддина, где вы узнаете о его роли в исламской культуре.

Завершим день прогулкой по набережной Сырдарьи, откуда открываются завораживающие виды на реку. Ночёвка в Худжанде.