Индивидуальный тур: древние города Таджикистана, Фанские горы и Семь озёр
Полюбоваться водоёмами, погостить в традиционном горном доме и осмотреть археологические сокровища
Мы встретимся в Ташкенте и отправимся исследовать древнейшие города Центральной Азии на севере Таджикистана.
В Худжанде прогуляемся по крепости, хранящей историю саков и арабских завоевателей, и набережной Сырдарьи, заглянем на базар
и в мавзолей Шейха Муслихиддина. Познакомимся с уникальными архитектурными памятниками в Пенджикенте. Побываем в настоящем царстве природы в глубине Фанских гор. Вы полюбуетесь отражением живописных вершин в водной глади Семи озёр и озера Искандеркуль.
В традиционном горном доме мы пообедаем национальными блюдами, а завершим путешествие в Самарканде, где слились в единое целое культуры и эпохи.
Я организую поездку специально для вас: можно делать остановки в понравивишихся местах, выбирать собственный темп и наслаждаться каждым моментом!
Наш водитель встретит вас в гостинице в Ташкенте и отвезёт до границы. Переход границы осуществляется пешком. После перехода вас встретит гид-водитель, с которым вы продолжите путешествие по Таджикистану. Одевайтесь по погоде: в горах температура может отличаться от городской.
Питание. Не включено в стоимость.
Транспорт. Toyota Land Cruiser Prado или Toyota Land Cruiser.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Переезд в Худжанд, знакомство с достопримечательностями
Начнём наше путешествие с переезда из Ташкента в Худжанд — один из древнейших городов Центральной Азии на севере Таджикистана, в живописной долине реки Сырдарья. Здесь мы прогуляемся по крепости, хранящей историю саков и арабских завоевателей, заглянем на колоритный базар Панжшанбе и посетим мавзолей Шейха Муслихиддина, где вы узнаете о его роли в исламской культуре.
Завершим день прогулкой по набережной Сырдарьи, откуда открываются завораживающие виды на реку. Ночёвка в Худжанде.
2 день
Фанские горы и озеро Искандеркуль, древний город Пенджикент
Сегодня мы отправимся вглубь Фанских гор — настоящего царства природы. Наш путь приведёт к озеру Искандеркуль, названному в честь Александра Македонского. Гладь воды отражает снежные вершины, создавая фантастические пейзажи.
Мы прогуляемся к водопаду, который называют «Фанской Ниагарой», и насладимся обедом с великолепным видом на озеро. Далее направимся в Пенджикент — древний город, связанный с историей Согдианы, где познакомимся с уникальными архитектурными памятниками.
3 день
Семь озёр, Самарканд
В этот день посетим одно из самых живописных мест Таджикистана — Семь озёр. Мы увидим каждый водоём и полюбуемся сменой оттенков воды от сапфирового до изумрудного. В традиционном горном доме пообедаем национальными блюдами, а после вернёмся в Пенджикент и пересечём границу с Узбекистаном.
Поздним вечером прибудем в Самарканд — город, где слились в единое целое культуры и эпохи.
Проезд из вашего города до Ташкента и обратно из Самарканда
Питание
Личные расходы
Стоимость тура указана при 2 участниках
Возможно проведение тура и для большего количества человек (до 10 участников)
В этом случае стоимость тура уточняйте у организатора
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, точное место и время по договорённости
Завершение: Самарканд, вторая половина дня (после 14:00)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ориз — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 760 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ориз, мне 36 лет. Родом из Памира, живу в Душанбе. Более 10 лет занимаюсь организацией экскурсий по Таджикистану для путешественников из разных уголков мира на русском, английском
и немецком языках. Работаю с командой профессиональных гидов и водителей. С удовольствием познакомим вас с нашей Родиной, покажем удивительные локации Таджикистана от руин Панчакента до Памирских гор, поможем прочувствовать культуру и традиции нашего народа и, конечно же, раскроем секреты и вкусы нашей бесподобной кухни.
Е
Екатерина
3 ноя 2025
Фанские горы — это место нереальной, почти неземной красоты. Бирюзовые озёра, величественные вершины, оглушительная тишина и ощущение полного покоя. Организация отличная, мы чувствами себя в безопасности. Переезды по серпантинам конечно утомляют, но красота гор и озер стоит того, чтобы поехать.
А
Альфия
25 авг 2025
Таджикистан удивит и новичка, и бывалого путешественника. Уникальная природа и культура. Тур организован прекрасно: локации, поездки, отели, комфорт. Отдельное спасибо гиду Шахсоду за информацию и заботу. От всей души рекомендую!