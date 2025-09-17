Мои заказы

Институт Солнца – туры в Ташкенте

Найдено 3 тура в категории «Институт Солнца» в Ташкенте на русском языке, цены от $285, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Узбекистан сквозь века: экскурсии, прогулка в горах Тянь-Шаня и путешествие в Кокандское ханство
На машине
На микроавтобусе
6 дней
Побывать в Институте Солнца, увидеть древние мечети и медресе и заглянуть в «поющую пещеру»
Начало: Ташкент, встретим вас в аэпопорту или на ж/д вокза...
31 дек в 08:00
$700 за человека
Сказочный Узбекистан: главные места Ташкента, Бухары и Самарканда, горы и мастер-класс
На машине
6 дней
Научиться готовить плов, полюбоваться Чимганскими горами, увидеть древние святыни и Институт Солнца
Начало: Аэропорт Ташкента, 14:30
21 окт в 14:30
$890 за человека
Трехдневный тур: обзорная экскурсия по Ташкенту, Тянь-Шань, Институт Солнца
На машине
3 дня
-
5%
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$285$300 за всё до 3 чел.

